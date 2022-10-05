Альтернатива нервотрепке с ЕГЭ. Почему школьникам не надо гнаться за высокими баллами

Обратная сторона доступного образования
ЕГЭ задумывался как возможность для подростков со всей России поступить в крупные вузы на желаемую специальность, нужно только сдать экзамены.
Сейчас же приемная комиссия наблюдает другую ситуацию — школьники подают документы сразу на множество направлений подготовки. Даже представить трудно уровень тревоги у подростка, который сначала подает документы на 20-30 направлений, а затем в конце приемной кампании находит себя в 10-15 рейтинговых списках и ему нужно определиться, куда подать оригинал аттестата.
В итоге абитуриент принимает решение, руководствуясь не своими предпочтениями, а баллами — выбирает то направление, куда больше вероятности поступить на бюджет.
Мы наблюдаем тенденцию, когда человек идентифицирует себя не как будущего профессионала в любимом деле, а по ЕГЭ — я сдал экзамены по русскому языку, обществознанию и истории, поэтому подаю документы туда, где требуются эти предметы. Профессии при этом могут быть даже не из одной сферы — юрист, историк, педагог. Подросток может быть изначально не сильно уверен в своем выборе, но когда он руководствуется таким принципом, то запутывается еще больше. Это большая проблема.
Лакаев Павел ВикторовичЛичный архив Лакаева П.В.
Провальная тактика «поступлю, куда берут»
Тактика выбора будущей специальности только по сданным предметам и проходным баллам эффективна на этапе поступления, но во время учебы студенты, попавшие в вуз таким образом, чувствуют апатию, нежелание учиться, раздражение. Бывает, что они не выдерживают нагрузки, необходимости заниматься неинтересными им дисциплинами и отчисляются на третьем и даже на четвертом курсах.
Хорошо, если за это время не появилась ненависть к учебе и молодой человек, пересдав экзамены, идет в другой вуз.
Чаще встречается такая картина: отчислившийся решает никогда больше не учиться и не получать высшее образование.
Стоит ли идти на бюджет на нелюбимую специальность только ради того, чтобы оказаться в университете? Если подросток хотел стать журналистом, а учится на учителя русского языка и литературы, он не получит удовольствия от процесса обучения, в случае отчисления потеряет еще больше времени, сил, денег, чем если бы изначально пошел учиться платно или пропустил год после школы, чтобы подготовиться и сдать экзамены еще раз.
Альтернатива нервотрепке с ЕГЭ
Отличной альтернативой подготовки к нескольким экзаменам может быть победа в олимпиадах, таких как Всероссийская олимпиада школьников или Московская олимпиада школьников, «Океан знаний» и другие перечневые олимпиады. За один учебный год старшеклассник может принять участие в нескольких интеллектуальных соревнованиях и, если не достиг успеха, повторить попытку на следующий год.
Неважно, в каком классе школьник стал победителем – дипломы, начиная с восьмого класса, засчитываются при поступлении.
Почему это проще, чем сдать ЕГЭ на высокий балл? Для поступления без вступительных испытаний (только по результатам олимпиады) нужна всего одна победа по профильному предмету, а экзаменов сдают минимум три. К тому же ЕГЭ пишут только раз в жизни, а в олимпиадах можно участвовать каждый год, много лет подряд, и шансы на успех увеличиваются.
У школьника будет много времени, чтобы понять, в каких предметах у него получается добиться успеха, к чему больше лежит душа.
Кроме того, у абитуриента не будет нервного лета, когда нужно обновлять рейтинговые списки, искать, куда можно поступить, исходя из баллов, а не личных интересов.
Диплом олимпиады нужно подтвердить и сдать ЕГЭ по профильному предмету на минимум 75 баллов, зато к другим экзаменам можно даже не готовиться. К тому же, за поступление по диплому олимпиады вузы начисляют повышенную стипендию – у нас в вузе это около 20 тысяч в первый год обучения.
Пассивные абитуриенты = пассивные студенты
Вторая проблема, связанная с поступлением — пассивность многих абитуриентов. Классическая картина: в приемную комиссию вместе с поступающим приходит вся семья. Мамы, папы, бабушки и дедушки вместо абитуриентов заполняют бумаги, выбирают, куда подать документы, разговаривают с сотрудниками, пока любимые дети сидят рядом и молчат.
Первое, что нужно сделать родителю: оставить ребенка в покое, ведь предстоит учиться, сдавать сессию, общаться с преподавателями ему, подростку, и он должен решать, куда ему поступать.
В приемную комиссию абитуриент способен приехать один, там достаточно специалистов, которые помогут с подачей документов, покажут нужный кабинет, объяснят разницу между специальностями. Родитель может быть рядом только в качестве поддержки.
Успешная сдача экзаменов не самое важное в жизни. Когда родители давят на ребенка, они в каком-то смысле отнимают у него детство. Два года подготовки к сдаче экзаменов, если они выбраны не самостоятельно, покажутся пыткой, и после 11 класса подросток уже измучен, он не готов учиться.