«Застал родителей на месте преступления»: что делать, если ребенок увидел секс взрослых

Многие родители переживают, что ребенок случайно увидит на экране сексуальные сцены. А мысль о том, что сын или дочь может застать родителей за занятием любовью, приводит в ужас. И все же иногда дети становятся свидетелями интимных отношений взрослых. О том, что делать в такой ситуации в зависимости от возраста ребенка, «Газете.Ru» рассказали психологи.

Дошкольники. «Сам факт увиденного не нанесет психологическую травму»

Анна Вячеславовна Ассовская — психолог детской клиники «Прогноз», коуч, автор книг и научных статей:

– Чаще всего родители опасаются таких ситуаций, потому что в восприятии многих взрослых есть стереотип, что секс – это нечто «грязное». Поэтому родителям трудно говорить с детьми на эти темы. Печально и то, что отношение к сексу, как чему-то «грязному», они могут неосознанно передать своим детям.

Секс – это нормальная часть нашей взрослой жизни. Интимная, не выставляемая на общее обозрение, но абсолютно нормальная. Все мы появились в результате этого процесса. Все взрослые люди этим занимаются не только для рождения детей, но и для удовольствия.

Сам факт того, что ребенок увидел, как родители занимаются сексом, не может разрушить его психику или нанести ему какую-то серьезную психологическую травму. Бывший муж часто меняет женщин: как непостоянные отношения родителей влияют на детей Нередко встречаются ситуации, когда один из родителей бьет тревогу из-за пагубного, по его мнению... 11 октября 09:59

Хотя он может испугаться, что папа что-то агрессивное делает с мамой, ему может показаться, что он душит ее, бьет или еще что-то. Если такая ситуация произошла с вами и ребенок испугался, то нужно его успокоить. Можно объяснить, что увиденное – это нормально только для взрослых людей, которые любят друг друга. Дети такое не делают.

Однако важны не столько слова, сколько состояние родителя, который успокаивает или разговаривает с ребенком.

Если взрослый испытывает страх или стыд, то что бы он ни говорил, ребенок почувствует, что он увидел что-то неприличное или плохое. Поэтому следите за своим состоянием, сначала успокойтесь сами, и только после этого беседуйте с детьми.

Конечно, стоит проверять, чтобы в следующий раз двери в спальню родителей не были открыты. Секс – часть интимной жизни, то есть закрытой для других, и это тоже нужно транслировать детям.

Школьники. «Достаточно объяснить, что взрослые люди занимаются любовью с телесными соприкосновениями»

Татьяна Селезнева, психолог-консультант по вопросам сексуального здоровья, преподаватель Московского института психоанализа:

– Если ребенок застал родителей за занятием сексом, я бы посоветовала не пугаться, не вскакивать резко и ничего не предпринимать. Действия и реакция взрослых больше напугают ребенка, чем то, что он увидел.

У младшеклассников, так же, как и у дошкольников, есть механизм психологической защиты – вытеснение. Все, что непонятно, не в фазе развития, моментально забывается. Поэтому не нужно бояться, что ребенок получил психологическую травму, увидев секс родителей. Реагировать нужно только в случае, если есть эмоциональный отклик.

Например, ребенок начинает улыбаться, видя сцену в кино с сексуальным подтекстом. В этом случае достаточно объяснить, что взрослые люди занимаются любовью, и любовь подразумевает телесные соприкосновения. «Не маленькая принцесса, а унижающий агрессор»: может ли мальчик ударить девочку в ответ Многие родители учат своих сыновей уважительно относиться к девочкам и защищать их от обидчиков. Однако... 19 сентября 13:38

Единственное, заострить на этом внимание могут дети 9-12 лет, если у них раннее половое созревание. «Картинка» того, что они увидели, не вытеснится, так как у них уже запускаются гормональные процессы, они чувствуют, что меняются, проявляются половые признаки. Все, что связано с сексом, вызывает у них интерес. Например, мальчиков в этом возрасте часто отдают в спортивные секции, где они сбрасывают все сексуальное напряжение. К воспитанию девочки должна подключиться мама – необходимо объяснить дочери, что такое любовь и привязанность.

Важно, чтобы родители отказались от фривольной домашней одежды, непристойных шуток и так далее. Все, что может вызвать сексуальное возбуждение у ребенка или заставить стесняться, – недопустимо.

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Подростки. «Не пытайтесь отрицать факты или придумывать объяснения увиденному»

Любовь Климова, специалист по половому воспитанию, автор книги «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте»:

– Это случается с большинством взрослых и детей: ребенок просыпается ночью от странных звуков или приходит домой раньше и застает родителей во время интимного процесса.

Сам по себе факт того, что ребенок вдруг вошел, а вы смотрели порнофильм или сами занимались сексом, не является катастрофой и эмоциональной травмой. На психологическое благополучие или будущую сексуальную жизнь большинства детей это никак не повлияет.

Ключевое значение имеет реакция родителей на данное событие. Постарайтесь отреагировать спокойно. Когда вы взволнованы, легко сказать слишком много или что-то не то. Прикройте обнаженное тело. Попросите ребенка подождать минуту в своей комнате, пока вы придете к нему. Потребуется некоторое время, чтобы всем успокоиться. А затем нужно поговорить.

Подросток уже чувствует себя взрослым и знает про секс. Не думайте, что он ничего не понял или не заметил. Он понимает, что «застал своих родителей на месте преступления».

Практически невозможно начать разговор про отношения и секс, если родители никогда раньше эти темы не поднимали. Скорее всего, ребенок замкнется в себе и не захочет ничего обсуждать. Тем не менее нужно набраться мужества и сделать первый шаг, чтобы все уладить. Это ответственность взрослых. Порнофильмы, анаболики, частая мастурбация: что «убивает» мужскую потенцию По словам российских врачей, негативно сказаться на потенции могут самые разные факторы:... 09 ноября 11:08

Правильные слова могут сразу облегчить ситуацию. Например: «Помнишь, когда ты вошел в нашу комнату прошлой ночью? Прости, пожалуйста, что тебе пришлось увидеть нас. Взрослые, которые любят друг друга, занимаются сексом. Это нормальная часть их жизни. Но это интимная ситуация, в которой не должно быть свидетелей. По этой причине у нас есть замок на двери нашей спальни, и мы должны были использовать его».

Дайте понять ребенку, что он не сделал ничего плохого, когда застал родителей. При этом старайтесь не выглядеть виноватыми и не оправдывайтесь. Заниматься сексом – не преступление.

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Держите с ребенком зрительный контакт во время разговора, чтобы понимать его чувства. Признавайте их: «Я понимаю, что тебе было неловко и неприятно в этот момент».

Отвечайте честно на любые вопросы, но не вдавайтесь в дополнительные детали и рассуждения.

Не пытайтесь отрицать факты или придумывать объяснения («Просто нам с папой было жарко, поэтому мы разделись»). Такая тактика может сработать с дошкольником, но не с подростком.

Держитесь спокойно и по-взрослому. Дайте понять, что ребенок не сделал ничего плохого и не виноват в сложившейся ситуации. Договоритесь еще раз про соблюдение правил интимности: каждый член семьи должен постучаться, прежде чем войти в комнату. Установите замок в своей спальне, если его нет.

Секс – неотъемлемая часть взрослой жизни. Но важно планировать его так, чтобы дети не становились свидетелями.