Певица Глюк'oZa: «Иногда мы с мужем запрещаем друг другу говорить о детях»

Сейчас Глюкоза готовится к сольному концерту, который состоится в феврале, принимает участие в предновогодних мероприятиях и старается не забывать про роль мамы, оставаясь главным другом и воспитателем своих детей. «Газета.Ru» пообщалась с певицей и узнала о ее планах на Новый год, секрете крепких отношений с мужем и скором путешествии в Индию.

— 17 февраля вы дадите большой сольный концерт. Расскажите, как проходит подготовка к шоу?

— Да, приближается 17 февраля. Причем с какой-то невероятной скоростью. Дни стали как минуты. Хотя время еще есть, но мы уже закипаем от подготовки нашего высокотехнологичного крутого шоу. Кажется, что подобной программы у меня не было никогда — такого масштаба, с таким количеством экранов, с видео, графикой, светом, звуком. В каждом номере будет своя драматургия, красивые костюмы.

Я в предвкушении этого события. Обязательно будут сюрпризы. Я о них не могу рассказывать. Хочется, чтобы люди, которые придут, действительно ахнули, кайфанули, получили невероятный эмоциональный заряд. А также, конечно же, услышали все песни, которые знают и помнят. И новые композиции будут обязательно. «Угрозами ты запретил нам съезжать»: звездные пары, которые остались жить вместе после расставания Экс-супруги Кристина Асмус и Гарик Харламов до сих пор живут вместе. И это несмотря на то, что со... 14 декабря 08:19

— Кто будет отвечать за «разогрев» гостей? Возможно, ваша дочь, 15-летняя Лидия, которая давно уже занимается музыкой?

— Приглашенные гости, музыканты будут обязательно, но имен я пока не раскрываю. Что касается моей дочки, да, Лидуся вовсю занимается музыкой. Я ею безумно горжусь, вижу, как она горит этим делом, как у нее круто получается. Она реально настоящий музыкант, автор. Она очень много сочиняет: сама пишет слова и музыку.

Лидуся обожает студийную работу, иногда говорит, что студийная работа ей нравится больше, чем сценическая. Но мне кажется, что она любит и то, и другое: и работать в студии, и момент, когда оказывается на сцене, демонстрируя материал зрителю. Я ее поклонница. Вообще вся наша семья, мы все всегда за нее переживаем, болеем, поддерживаем, ну и просто кайфуем от ее музыки.

— Изначально она выступала под другим псевдонимом LIDUS, но с недавних пор мы знаем ее, как певицу ray! — с чем связана перемена?

— Мне кажется, это был совсем юный период, и когда она уже поняла, что хочет писать другую музыку, о каких-то других переживаниях, более уже взрослую и глубокую, она решила сменить псевдоним.

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— В одном из интервью Лидия признавалась, что уже активно зарабатывает деньги, выступает на корпоративах. Не боитесь, что в какой-то момент дочь примет решение отказаться от учебы и зарабатывать на жизнь только музыкой?

— То, что у Лиды есть заработок, это очень круто! Я сама начала зарабатывать достаточно рано. Это придает особую уверенность. Когда ты в раннем возрасте понимаешь какие-то твои таланты, успехи еще могут и финансово поддерживаться, по-моему, это прекрасно.

Дочь не хочет отказываться от учебы. Наоборот, у нее сейчас подъем. Ей нравится изучать химию, она обожает английский. Видно, что ее учеба стала интересовать не потому, что родители сказали: «Иди и делай домашнюю работу». Мы на нее не давим. Мне кажется, когда ты, наоборот, не говоришь ребенку, что он должен учиться, у него появляются амбиции на этот счет. Дочку мы поддерживаем в учебе, и она нас радует.

— Вы из тех родителей, кто поддерживает любое решение своего ребенка?

— Я поддерживаю не каждое решение дочери, но я стараюсь быть рядом, когда ребенок выбирает свой путь. Любому подростку, который входит во взрослую жизнь, нужно накопить опыт. Не только опыт родителей, но и личный тоже. Я считаю, что с родителями должны быть доверительные, дружеские отношения, которые сопровождаются любовью. Ребенок должен чувствовать поддержку от семьи. Он должен понимать, если он чем-то поделится с родителями, ему не прочитают лекцию, а помогут принять решение.

— Год назад, рассказывая про свою младшую дочь Веру, вы говорили, что она хочет стать актрисой. Сейчас ее желания не изменились?

— Да, Верочка все еще хочет стать актрисой. У меня достаточно рано дети определились с профессией, что приятно. Они выбрали себе несколько направлений: Лида — музыку, правда ей нравится и кино, а Вера обожает кино и танцы.

Сейчас мы с Верой периодически занимаемся вокалом: она обучается актерскому мастерству в художественной школе, приняла участие в нескольких спектаклях. Очень мы за нее радовались с мужем. Мы пришли в школьный театр, а там было все так по-настоящему: крутой уровень. Вера, конечно, хочет играть в кино. Мы даже рассылаем кастинг-директорам фотографии дочки, ждем предложений.

— Есть ли у нее кумиры среди актеров или режиссеров?

— Она обожает Федю Бондарчука. Ей нравятся исполнители главных ролей в новом фильме про Человека-паука: Зендая и Том Холланд. Еще она любит Аглаю Тарасову.

— В 2021 году вы рассказывали, что ваш пасынок Александр женился и сейчас живет в США. Планируете ли вы навестить пасынка? Как часто вообще с ним общаетесь?

— Санечка учился в институте в США, там познакомился с прекрасной девушкой Кэссиди. Она невероятно красивая блондинка, еще и очень умная. Мы виделись с ними полтора года назад, когда путешествовали по Америке. У нас не получается встречаться чаще, потому что Саша находится в США, плюс у него не все документы оформлены, он не может выехать. При возможности мы стараемся всей семьей до него долетать.

Конечно, очень скучаем. И Кэссиди безумно хочет познакомиться с Россией. Она даже говорила, что, может, вообще переедет в нашу страну. Сейчас они закончат оформление всех нужных документов и, думаю, будем смотреть, как все сложится. А так, конечно, мы созваниваемся. Лида иногда до двух часов ночи болтает с Сашей по телефону. Иногда заходим в комнату и говорим: «Так, все, ложитесь спать уже». Санечка тоже увлекается музыкой, занимается битами, делает аранжировки. Они с Лидой даже работают над совместной песней. Не знаю, когда она увидит свет, но мы очень ждем!

— Вы с мужем Александром Чистяковым вместе 16 лет. Как вам удается поддерживать романтику в отношениях? Часто ли вы устраиваете сюрпризы друг другу?

— Это непросто, признаюсь честно. Особенно когда у вас есть дети, и еще личные амбиции, работа, дела и даже друзья. Часто разговаривая с любимым, мы много обсуждаем детей. Иногда даже друг другу говорим: «Так, все, не будем сейчас говорить о детях». Заставляем себя переключаться на другие темы.

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Безумно помогают путешествия — да хоть в какую-нибудь соседнюю деревню. Иногда необходимо просто сменить обстановку. Путешествия дают новые эмоции, обновляют чувства. Плюс помогают какие-то совместные ритуалы: поход в спа, просмотр фильма. У нас бывает такое, что мы не смотрим друг без друга какой-нибудь сериал. Ну а так, с годами любовь все равно приобретает новые формы. Сейчас больше хочется тепла, объятий, нежности. Главное не стесняться об этом говорить партнеру. Просто сказать: «Ты знаешь, сегодня мне особенно хочется прижаться к тебе, хочется, чтобы ты меня погладил». И, конечно, нужно с мужем больше разговаривать — с уважением, никогда нельзя оскорблять. Это очень важные вещи, которые влияют на долголетие вашего брака. «Таксовал, потом на стройку подался»: как сложилась жизнь малоизвестных братьев и сестер звезд Осенью 2022 года Наталья Водянова рассказала журналу Vogue о своей сестре, которую нашла спустя... 12 декабря 08:28

— Отмечаете ли вы романтические праздники вроде Дня всех влюбленных?

— Не могу сказать, что мы 14 февраля прям отмечаем. Мы больше Масленицу празднуем, чем 14 февраля. Но в ресторан да, сходим. Он мне что-нибудь подарит. Ну, и я ему стараюсь тоже что-то интересное подарить. Ему сложно угодить в подарках — у человека все есть. Но главное, это, конечно, внимание.

— Балуете супруга романтическими сюрпризами вне дат?

— Главный его романтический сюрприз — это я (смеется)!

— А он что вам обычно дарит?

— Он мне дарит разные поездки. Плюс любит водить меня по ресторанам. Вот недавно сходили с ним в место под названием Krasota. Получили огромное удовольствие. Наш ужин сопровождался крутым видеорядом. Каждое блюдо соответствовало определенным произведениям искусства, которые демонстрировали на большом экране. Это было очень здорово и романтично. Поэтому, если хочется удивить свою половинку, рекомендую!

— Вы по натуре домосед? Или не против посетить какое-нибудь светское мероприятие?

— Я люблю интересные светские мероприятия с красивой программой, музыкой, когда есть интересная тематика, когда можно нарядиться, когда можно встретиться с приятными талантливыми людьми. С удовольствием выхожу, общаюсь, делюсь энергией, беру от других. Но я также и домосед. У меня нет какой-то крайности. Я люблю и дома посидеть, и вырваться в свет. Я обожаю домашние вечера с вкусным столом, гостями, общением, гитарой, просмотром фильмов.

Мне нравится поддерживать своих друзей: режиссеров, актеров и других творческих людей. Обожаю посещать мероприятия и смотреть какие-то вещи до премьеры. Это такая важная поддержка. Ну, и вообще участие в жизни друг друга.

close 100% Личный архив Глюкозы/ Ксения Каргина

— Кстати, о вечеринках. Как встретите новый 2023 год? Среди близких? Или будете где-то выступать? Есть уже идеи?

— 31 декабря я буду работать. Я вообще в конце декабря практически не возвращаюсь домой. Новогодние мероприятия, корпоративы — работаю везде. У нас в Новый год я часто работаю, а дети ходят к кому-нибудь в гости. В этом году они будут тусоваться с папой. А до того, как я уйду выступать, мы будем играть в нашу любимую игру — это наша традиция, которая тянется практически с рождения всех детей. Дочки и муж пишут 5 желаний. Эти желания должны исполнить все члены семьи. Например, написать песню, покататься на санках, испечь вместе пирог, сыграть в какую-то игру, заказать ужин для всех. Это то, что мы должны сделать вместе. Обычно мы играем в игру целый день. То есть весь день мы проводим вместе, делая какие-то прикольные штуки. Круче, чем Новый год! Это семейная тусовка с игрой и смехом.

— А сами новогодние каникулы проведете в Москве или позволите себе отдохнуть?

— Мы скорее всего полетим всей семьей в Индию, погреемся немножко. Нам захотелось изучить поглубже культуру этой страны. Тем более старшая дочка очень интересуется. Супруг читал книгу «Шантарам», остался доволен. Потом, конечно, к Рождеству вернемся и будем в Москве наслаждаться нашей красивой снежной сказкой.