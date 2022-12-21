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Знала о сексе всё. Как сейчас выглядит Анфиса Чехова

Александре Корчуновой, более известной как Анфиса Чехова, 21 декабря исполняется 45 лет.

Она родилась в семье педагога-логопеда и спортсмена, который работал телохранителем и водителем у политика Владимира Жириновского. Но с отцом отношения не заладились – он ее постоянно критиковал.

Свою карьеру Чехова стала строить в 1994 году с участия в группе «Безумные светлячки». Затем она была ведущей на Муз-ТВ («На ночь глядя»), ТВ-6 (Дрема), ТВЦ («Культиватор»), СТС («Шоу-бизнес»).

При этом жизнь телеведущей не всегда была безоблачной. Когда в начале нулевых она лишилась работы, девушке пришлось сдавать в ломбард украшения. Но проект «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ в 2005 году сделал ее знаменитой.

В последнее время Анфиса Чехова стала популярной на фоне своего похудения на 30 кг. По словам звезды, это произошло благодаря «отказу от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занятиям йогой». Кроме того, она стала «активно прорабатывать свою психологию».

Чехова создала курс «Путеводитель к легкости». За него телеведущая получила премию «Мотиватор года – 2022», а журналистка Ксения Собчак в 2021 году включила актрису в список инфоцыган, пишет StarHit.

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