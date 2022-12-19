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Безумие в Буэнос-Айресе: как аргентинцы отметили победу сборной

Накануне вечером сборная Аргентины победила команду Франции в финале чемпионата мира по футболу. Франция уступила Аргентине в серии пенальти со счетом 2:4 (после основного и дополнительного времени — 3:3). Аргентина смогла выиграть кубок чемпионата мира в третий раз в истории и впервые после 1986 года.

Сотни тысяч аргентинцев отметили победу своей сборной песнями и танцами на улицах. В Буэнос-Айресе главным местом сбора стал Обелиск на площади Республики. К 20:00 вокруг него собрались десятки тысяч человек. Они перекрыли не только самый широкий проспект города, но и многие улицы в окрестностях. Предположительно, в столице в гуляниях приняли участие 150 тысяч человек.

Автомобилисты спокойно реагировали на стихийно перекрытые дороги и сигналили в поддержку.

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