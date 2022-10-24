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Австралийские пожарные разделись для календаря. В 30-й раз подряд

В Австралии отмечают 30-летие с момента первого выпуска знаменитых календарей с пожарными. В рамках этого проекта настоящие австралийские спасатели ежегодно становятся фотомоделями вместе с милыми животными. Всемирную славу они завоевали благодаря эффектной внешности пожарных-моделей.

В этом году компанию пожарным составили котята, коалы, ехидны, ягнята, утята, щенки, котята и лошади. Все средства, вырученные от их продажи, пойдут в благотворительные организации, помогающие животным и детям, страдающим от онкологических заболеваний.

К сожалению, из России календарь заказать нельзя, поэтому «Газета.Ru» предлагает посмотреть на лучшие снимки и пожалеть о том, чего еще мы лишились.

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