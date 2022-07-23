Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии третьей недели июля: последствия военных действий на территории Украины, визит Владимира Путина в Иран, акция экоактивистов, остановившая велогонку «Тур де Франс», и другое.
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