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Последняя первая леди СССР. Какой была Раиса Горбачева

Раиса Максимовна, жена первого президента СССР Михаила Горбачева, родилась 90 лет назад в Западно-Сибирском крае, в городе Рубцовск. С будущим мужем Раиса Титаренко познакомилась, переехав в Москву и поступив на философский факультет МГУ. Молодой Горбачев учился там на юрфаке.
Когда Михаил Сергеевич стал генсеком ЦК КПСС, его жена занялась общественной деятельностью. В годы Перестройки она учредила Фонд помощи детям Чернобыля, патронировала многочисленные музеи.

Став «советской первой леди», Раиса Максимовна сопровождала Горбачева в его зарубежных поездках, регулярно появлялась на телевидении. Многие женщины в СССР Раису Горбачеву не любили – считали, что она слишком ярко одевается и много болтает. При этом европейская и американская пресса писала, что «элегантная, но не шикарная» Раиса Горбачева демонстрирует миру новый образ советской женщины.

«Есть масса мифов и домыслов о каком-то моём необычайном пристрастии к виллам, дачам, роскошным нарядам, драгоценностям», — удивлялась сама Раиса.

Горбачев очень любил свою жену и тяжело перенес ее смерть от лейкоза в 1999 году в клинике в Вестфалии. «Первая и главная любовь — это жена, которую я любил до конца», — рассказывал последний советский лидер.

Какой была первая леди СССР — в галерее «Газеты.Ru»

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