Звезды в красном: кто пришел поддержать российскую моду

В Музее Отечественной войны 1812 года вблизи Красной площади состоялся первый гала-ужин в поддержку российской моды — организатором мероприятия, которое планируется сделать ежегодной традицией, выступает журнал «Vogue Россия».

Цель ужина Russia in Vogue — развеять стереотипы о незрелости или как таковом отсутствии российской модной индустрии. В этот раз на мероприятие были приглашены 20 отечественных дизайнеров, которые представили свои работы. В дальнейшем будет запущен конкурс «Vogue Старт» для молодых дизайнеров.

Гостями вечеринки стали и многочисленные представители светской жизни страны: певицы Глюкоза, Вера Брежнева и Светлана Лобода, актриса Ирина Горбачева, продюсер Яна Рудковская, блогер Ксения Собчак, режиссеры Рената Литвинова и Кирилл Серебренников, музыкальный исполнитель Филипп Киркоров и многие другие. В нарядах гостей доминировал яркий красный цвет — такой выбор обосновывался тем, что «красный очень любим в России».