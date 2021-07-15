«Режим гасит социальное пламя насилием»: удержат ли власть кубинские коммунисты

Демонстранты во время митинга солидарности с кубинцами, протестующими против коммунистического режима, Майами, 2021 год

На Кубе не прекращаются масштабные акции протеста — подобное в стране происходит впервые за последние 27 лет. На улицах городов — десятки тысяч людей, более 5 тысяч протестующих уже были задержаны. СМИ сообщают о применении насилия со стороны полиции. Масла в огонь подливают заявления американских политиков. Устоит ли кубинская компартия, — в материале «Газеты.Ru».

На Кубе полицейские активно проводят задержания на стартовавших 11 июля протестных акциях, которые сопровождаются беспорядками и погромами. Местный интернет-портал 14ymedio.com, собирающий данные из различных источников, 14 июля сообщил, что по стране задержали уже более 5 тыс. человек, в том числе более 120 активистов и журналистов.

Подобная ситуация в стране возникла впервые с 1994 года. Причем тогда протестные акции были куда скромнее. Кубинские власти уже ввели чрезвычайное положение в стране.

В соцсетях сообщают о фактах насилия со стороны сотрудников на протестах. Пользователи публикуют видео, на которых полицейские вторгаются в дома и жестоко задерживают людей с применением оружия.

Власти пока подтвердили только один случай гибели демонстранта, отметив, что он пытался напасть на полицейский участок. Тем временем, в СМИ и соцсетях говорят о гораздо большем числе жертв при столкновениях с силовиками.

Вместе с тем точной или даже приблизительной информации о количестве пострадавших на протестах на Кубе нет: доступ к интернету в стране ограничен, распространение любой информации затруднено. «Из-за отсутствия доступа сложно говорить о числе погибших, раненых, пропавших без вести. Но они есть. Режим гасит социальное пламя, как только диктатуры умеют это делать: с насилием», — написал в своем Twitter журналист Авраам Хименес Иноа.

Протесты проходят в нескольких городах республики. Активисты выступают против политики правящей компартии, которая привела к экономическим проблемам и отсутствию свобод. По данным Reuters, на улицах Гаваны и других городов тысячи кубинцев скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки президента.

Трудности в экономике, в которых они обвиняют власть, связаны, в частности, с санкциями США против Гаваны. Существенный удар по стабильности в стране нанесла пандемия COVID-19, которая привела к ухудшению ситуации в сфере туризма — одной из главных статей дохода страны.

К тому же в республике не хватает лекарственных средств и продовольствия.

Демонстранты, в частности, призывают обеспечить население вакциной от коронавируса. Они также возмущены ежедневными отключениями электричества и требуют положить этому конец.

Что будет с Компартией Кубы

Несмотря на столь массовый характер протестных акций, эксперты полагают, что компартия все же сохранит власть. Как обратил внимание в разговоре с «Газетой.Ru» замдиректора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников, кубинская коммунистическая партия — это монолитная организация, в которую входят несколько сотен тысяч человек, и большинство из них искренне верят в идеалы партии и будут поддерживать власть.

Президент страны Мигель Диас-Канель уже призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.

Позиции Компартии зависят от того, насколько оперативно руководство страны будет решать существующие проблемы, отметил эксперт. По его словам, стране, наверняка, придется обратиться к партнерам, потому что при тех экономических условиях, в которые ее поставили США, она практически не может развиваться.

«Я думаю, в ближайшее время Компартия останется у власти. Сейчас Куба пошла по пути реформ и общения с массами. Вообще с народом нужно больше разговаривать. Может, в этом и была ошибка. Народу нужно постоянно объяснять ситуацию», — сказала «Газете.Ru» зампредседателя Делового Совета «Россия-Куба» Татьяна Машкова.

Роль США

Кубинские власти заявляют, что США напрямую вовлечены в организацию воскресных протестов в республике.

Об этом говорил, в частности, министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья. По его словам, в беспорядках участвовали «лица с криминальным прошлым и маргиналы».

Отношения между Кубой и США сегодня находятся в низшей точке, потому что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний год правления сделал все возможное, чтобы помешать нормальному развитию Кубы, объясняет Николай Калашников. По его словам, такую политику теперь продолжает и его преемник.

«Байден, несмотря на свои предвыборные намеки, ничего не сделал в направлении отмены санкций против Кубы. У меня ощущение, что если американцы и хотят начать переговоры с Кубой, то надеются, что ухудшение ее положения даст возможность для давления, поможет добиваться выстраивания отношений на тех принципах, которые устраивают администрацию США», — сказал эксперт.

Он выразил уверенность, что Штаты будут всячески поддерживать протестные движения на Кубе и раздувать вокруг этого пропагандистскую кампанию.

Сейчас США пользуются всеми методами информационной борьбы, которые только возможны, чтобы накалять ситуацию, убеждена зампредседателя Делового Совета «Россия-Куба». По ее словам, со стороны западных СМИ в целом появляется очень много недостоверной информации.

Протесты на Кубе стали поводом для беспокойства в американской Флориде. Штат находится через пролив от острова, также там проживает немало выходцев с Кубы. Местные политики начали призывать администрацию США пойти на решительные действия в связи с напряженной ситуацией в карибском государстве.

Одно из самых громких заявлений сделал мэр Майами Фрэнсис Суарес.

В эфире канала Fox News он призвал администрацию президента США Джо Байдена рассмотреть возможность «создания коалиции» для осуществления военных действий на Кубе.

«Мое предложение заключается в том, что этот вариант следует изучить, нельзя попросту отвергать его», — ответил он на уточняющий вопрос, имеется ли в виду бомбардировка страны.

Позже в эфире телеканала MSNBC он пояснил, что не выступает ни за какую конкретную стратегию, так как он не эксперт в военных вопросах и не американский военный. Вместе с тем он выразил уверенность, что подобные обсуждения, вероятно, ведутся уже сейчас, даже если их не придают огласке.

Это заявление скорее можно считать желанием мэра Майами пропиариться, а не реальным призывом к действию, считает Николай Калашников. Он обратил внимание, что община кубинских иммигрантов в Майами настроена против существующей на Кубе системы. А Суарес мог этим воспользоваться, стремясь понравиться публике.

«Неудивительно, что мэр Майами обиженно сказал, что ожидал звонка Байдена после его заявления, а этого не произошло. С моей точки зрения это подтверждает, что администрация президента не приняла такое предложение всерьез и решила оставить его без внимания», — сказал Калашников.

Силового сценария на Кубе со стороны США вряд ли стоит ждать,

считает Татьяна Машкова. Она назвала такое заявление «известного рода истерией» со стороны мэра Майами.

«Я надеюсь, что если американским властям на протяжении более 60 лет хватало разума не прибегать к силовому сценарию, так оно и будет в дальнейшем. С Кубой такой сценарий не действует», — сказала она «Газете.Ru».