«Меркель было бы выгодно покинуть Германию»

Ангела Меркель дала одно из своих последних интервью на посту канцлера Германии. По ее словам, она более не планирует заниматься политикой, хотя посвятила этому более 30 лет своей жизни. СМИ же пророчат Меркель посты в руководстве ЕС или лоббистскую работу в интересах ФРГ. Однако эксперты со скепсисом смотрят на продолжение ее политической карьеры, но признают, что она сохранит свое влияние в Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после завершения своих полномочий на посту главы правительства ФРГ больше не будет заниматься политикой. Об этом она рассказала в интервью Deutsche Welle, которое сама назвала одним из последних в своем «прощальном турне».

«Я, так сказать, совершаю прощальное турне в последние дни пребывания в должности, и, с одной стороны, я счастлива <…> Политикой я больше заниматься не буду. Я не буду разрешать политические конфликты — я занималась этим много лет: 16 лет на посту федерального канцлера, с удовольствием в Европейском союзе, на международном уровне, я всегда выступала за мультилатерализм. А сейчас я еще не знаю, чем я займусь. Я уже говорила: вначале я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову», — пояснила Меркель. Россия, Китай и налоги: из-за чего спорят будущие власти Германии В Германии коалиционные переговоры трех партий — СДПГ, «Зеленых» и СвДП, —... 03 ноября 09:57

Как отметила канцлер, на пенсии она собирается попеременно читать и спать, что касается каких-либо других планов, то «это станет ясно только через несколько месяцев» после отставки.

«В течение многих лет я полностью концентрировалась на той повестке дня, которая мне была дана, и мне всегда приходилось быть наготове. Одна из задач главы правительства состоит в том, что необходимо немедленно отреагировать, если что-то случается. А сейчас я посмотрю, что бы мне хотелось делать», — подчеркнула Меркель.

Что будет делать Меркель

Ангелу Меркель по праву можно назвать одним из политиков-тяжеловесов XXI века, за свою 30-летнюю политическую карьеру она в течении 16 лет занимает пост канцлера Германии. Ее уход, как ожидается, состоится в декабре, когда в Бундестаге будет сформирована новая правящая коалиция и выбран ее преемник.

Немецкие и европейские СМИ уже не первый год спорят о том, чем же на самом деле будет заниматься Меркель после своего ухода и предположения тут есть самые разные. К примеру, идет активная полемика вокруг ее возможной работы на руководящих постах в Евросоюзе, в том числе как главы Евросовета или Еврокомиссии.

Кроме того, журналисты не исключают и повторения Меркель пути своих предшественников, в частности, экс-канцлеров Германии Гельмута Коля и Герхарда Шредера. Первый с выходом на пенсию основал компанию по политическому и стратегическому консалтингу, реализовав свой политический вес в качестве лоббиста и советника. А второй также ушел в сторону бизнеса, присоединившись к компании Nord Stream.

Правда, путь Шредера на данный момент повторить может быть несколько проблематично, поскольку его решение спровоцировало появление нового закона в Германии, согласно которому бывшие правительственные чиновники должны утвердить у правительства свой переход к частному предпринимательству — главный вопрос, не ставит ли их новая работа под угрозу общественные интересы.

В Германии бывшие госчиновники в целом обязаны соблюдать конфиденциальность по закону, им запрещено раскрывать какие-либо секреты. Но в случае Шредера законодательство было частично усилено на фоне скандала из-за его поддержки проекта «Северо-Европейского газопровода» во время работы в правительстве, а затем перехода в компанию-оператора газопровода — в Германии это вызвало споры о личных интересах экс-канцлера в продвижении проекта.

Уход из политики

Эксперты оценивают перспективы продолжения политической карьеры Меркель достаточно скептически. Так, руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов считает, что канцлер на пенсии посвятит себя мужу.

«Вероятно, ей будут предлагать разные посты, в том числе в Еврокомиссии. Ее будут искушать. Но на сегодняшний момент ее решение — возвратиться в семью.

Она в долгу перед своим супругом, посвятит себя ему и его возможной Нобелевской премии. Он человек талантливый, сейчас не исключают, что они уедут в США, потому что там добиться этой премии легче», — сказал политолог «Газете.Ru». Худший результат ХДС/ХСС: партия Меркель уступила В Германии завершились выборы в бундестаг. По предварительным данным, лидером на них стала... 27 сентября 14:25

С этим отчасти согласен и научный директор Российско-германского форума Александр Рар. По его словам, у Меркель есть много вариантов и приглашение ее мужа в США — один из них. С точки зрения эксперта, он может стать выгодным для пока еще действующего германского лидера.

«Пока его жена была канцлером, он не мог надолго уехать в Америку. А сейчас он может на год туда отправиться и взять ее с собой.

Вероятно, Меркель было бы выгодно на какое-то время покинуть Германию, чтобы к ней постоянно не ходили журналисты и политики за советами. Справка Муж Меркель — химик Йоахим Зауэр, он занимает пост почетного профессора и старшего научного сотрудника в берлинском университете имени Гумбольдта. 72-летний ученый известен рядом работ в сфере квантовой и вычислительной химии. В частности, расчеты Зауэра сыграли значимую роль в исследовании структуры и действии ряда катализаторов. Эксперты и различные СМИ уже несколько лет пророчат профессору Нобелевскую премию по химии.

Ее отъезд в США может помочь трансатлантическим отношениям, которые для нее очень важны. Что-то сделать для их улучшения она может через чтение лекций или преподавание», — пояснил Рар.

Оба эксперта не исключают, что на пенсии Меркель может написать мемуары или просто книгу, а также будет читать лекции или даже преподавать. При этом перехода политика в частный сектор, как это сделали Шредер или Коль, они не прогнозируют. В частности, Рар уверен, что Меркель просто не такой человек.

«Вряд ли она хочет заниматься бизнесом или какой-то лоббистской работой — она не такой человек. Скорее всего, Меркель не прочь заработать хорошие деньги за свои лекции, но не за организацию каких-то сделок», — отметил эксперт.

Сохранит ли Меркель влияние

При этом европейские СМИ зачастую трактуют уход Меркель как открытие вакансии на нового лидера Евросоюза, на которую достаточно длительное время пытается претендовать президент Франции Эммануэль Макрон. Собственно, прощальное турне канцлера Германии подняло немало вопросов как о будущем ФРГ без ее руководства, так и развитии Евросоюза. «Все решат небольшие партии»: как изменится власть в Германии В Германии завершился первый круг коалиционных переговоров. Фактически борьба за право сформировать... 07 октября 10:57

В частности, на последнем саммите ЕС премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель назвал Меркель «машиной по поиску компромиссов» и теперь сложно понять, как без нее объединение будет выходить из текущей ситуации с угрозой нового миграционного кризиса и проблемами экономического характера из-за пандемии. Хотя сама канцлер и утверждает, что сможет спать спокойно и не беспокоиться за будущее после своей отставки.

Что касается сохранения ее влияния в Германии, то Владислав Белов из Института Европы РАН уверен в этом. По мнению эксперта, Меркель сможет воздействовать на ситуацию в стране, поскольку уходит как политик-тяжеловес.

«Конечно, она сохранит влияние на политику в Германии. К ее мнению будут прислушиваться, оно всегда будет ценным. Она уходит не хромой уткой, а тяжеловесом. То есть уходит из политики достойно, у нее нет никаких проблем и обязательств»,

— отметил эксперт.

В то же время, Александр Рар из Российско-германского форума указывает, что влияние у Меркель сохранится, но только напрямую воздействовать на немецких политиков она все-таки не сможет.

«Конечно, на самих политиков она воздействовать не сможет. Однако она будет доступна для интервью, всяких замечаний и лекций, тем самым оказывая влияния на политику. Собственно, также как это делает экс-канцлер Герхард Шредер», — резюмировал эксперт.