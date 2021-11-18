«Ну как это: выстрел прозвучал, и сразу появляется опергруппа?»

После признания депутата от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося в Госдуме заговорили о лишении его депутатской неприкосновенности. Глава партийной комиссии по расследованию дела Рашкина Юрий Синельщиков рассказал «Газете.Ru» о новых обстоятельствах охоты, об оценке действий однопартийца в самой партии и провокациях в отношении КПРФ.

О признании Рашкина

— Рашкин записал видеообращение, в котором признался в убийстве лося. Как это повлияет на ваше расследование?

— Насколько повлияет, сейчас сложно сказать. Это близко к правде, я полагаю. Но формально он не проверил наличие лицензии, это тоже его вина. Какая вина? Может ли за это быть уголовное наказание? Сомнительно, что это уголовная вина. А моральная вина точно может быть, по партийной линии его могут за это наказать.

— А какое наказание за это предусмотрено?

— У нас там много вариантов, начиная от замечания, выговора и заканчивая исключением из партии. Но я думаю, что раньше, чем произойдет обсуждение в Госдуме, конечно, это никто обсуждать на наших партийных форумах и совещаниях не будет. Это очевидно. На следующей неделе в Думе пройдет обсуждение, представление генерального прокурора пришло. Самые ранние наши партийные решения могут быть приняты после заседания Думы — даст она согласие на снятие депутатской неприкосновенности или не даст. А самое позднее — это когда дело уже в суд пойдет. Если дадут согласие, я не думаю, что долго будут расследовать. Это достаточно быстро все будет происходить.

— Тем более, он во всем признался.

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— Он признался в фактических обстоятельствах, что пуля — его. Другое дело, что он говорит, что был убежден, что это правомерная охота. А это другая форма вины — не умысел, а неосторожность. В теории уголовного права этот вопрос недостаточно четко решен, а в законе тем более слабо прописан. Поэтому, как все сложится, трудно сказать. Читайте также Рашкин объяснил, почему не сразу признался в убийстве лося 18.11.2021, 18:47 В Госдуме прокомментировали возможное снятие неприкосновенности с депутата Рашкина 18.11.2021, 13:19 Признавшийся в убийстве лося Рашкин приехал на заседание Думы 18.11.2021, 13:01

О подробностях охоты

— Вы сегодня с ним общались? Как он настроен?

— Я с ним общался, но не могу сказать, что обсужал с ним эту тему. Я просто сказал, что материалы из Генпрокуратуры пришли, я с ними ознакомился и ему тоже надо сходить ознакомиться. Я видел его видеообращение, он там все объяснил. Чего еще общаться — тут и так все это есть.

И потом, там же много было — соучастниками их не назовешь, — но пять человек, его друзей. Не двое точно, как изначально представлялось.

— Среди них никаких крупных бизнесменов или политиков не было?

— Все местные приземленные люди. И коммунисты, и беспартийные. Один — руководитель охотхозяйства, на территории которого это все произошло. Другой — бизнесмен невысокого уровня, наподобие владельца палатки, и любитель поохотиться. Вот такого плана ребята. Никакого чиновника там не было.

Это люди, с которыми он давно знаком, лет 15, это уже сложившаяся команда. Один из них — сын его школьного друга.

— Почему они тогда ему не сказали, что лицензии нет?

— Традиционно все у них так сложилось, что вопросы с лицензией они решали сами — он же не будет заказывать лицензию из Москвы. Лицензию ведь выдают на одного человека, а уже этот человек формирует команду — три, пять или 12 человек. Есть на нем кое-какие технические обязательства, как это все организовывать, но это уже детали. «Увидел силуэт животного, выстрелил, силуэт упал». Рашкин рассказал всю правду Член президиума ЦК КПРФ Валерий Рашкин сделал признание об убийстве лося. По новой версии депутата, его... 18 ноября 10:46

Поэтому позиция Рашкина, я думаю, близка к правде, может быть, это и есть правда, я не исключаю. Но, видимо, эта его позиция будет и на предварительном следствии, видимо, он с такой же позиции будет выступать и в Госдуме, когда мы будем это рассматривать.

— А что грозит этим людям, которые его позвали на охоту?

— Если все так, как он говорит, ничего не грозит. Потому что они приглашали на неопределенную охоту, не говорили, что на льва, на тигра или на лося. Говорили, что порыбачим и поохотимся. Пошли рыбачить — ничего не поймали. К моменту охоты уже все уснули, когда он пошел охотиться.

О провокациях против КПРФ

— А как коллеги по партии это все воспринимают? Поддерживают его или нет?

— Пока никаких вердиктов и жестких суждений нет, потому что коммунисты, с одной стороны, понимают, что это все-таки провокация. Ну как это: выстрел прозвучал, и вдруг там сразу появляются в пять утра два гаишника, три охотоведа, оперативно-следственная группа, причем из соседнего района, два понятых в лесу вдруг оказываются? Это то, что формально мы имеем. Я даже не говорю, кто как снимал и про все остальное.

Только официальные участники процесса, чьи фамилии есть в деле. Это целая бригада! Ты попробуй вытащи это все, когда убили кого-то. На вторые сутки только вытащишь. А тут видите ли, услышали выстрелы — и тут же они вот они все. Поэтому это, конечно, провокация.

Около 20 следователей, причем Следственного комитета, а не МВД, из них три следователя по особо важным делам, полковники и подполковники. Ну как вам это нравится? Лося расследовать!

Коммунисты это все знают и видят. И мне говорят: «Так это ж провокация». Я говорю: «Провокация». Но вот, Валерий Федорович тут допустил некоторую неосторожность в том смысле, что не проверил документы. Документы надо было проверить! «На лося вообще вдвоем не ходят» За депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, которого подозревают в незаконной охоте... 02 ноября 09:08

Но я бы, наверное, тоже бумагу проверять не стал, честно говоря. Я вспоминаю, как ездил раза три-четыре на лося, на кабана. И ни разу не проверял лицензию, честно говоря. Может быть, в одном из этих случаев лицензии и не было, не знаю.

— То есть все охотники из КПРФ в этом смысле в опасности, и вы в том числе?

— Я свои ружья сдал. У меня хорошие, красивые ружья были. В том числе одна американская винтовка. Я все сдал несколько лет назад. Причем продавать не стал, просто принес в отдел внутренних дел и сказал: «Ребята, забирайте их, деньте куда-нибудь, но мне бумагу напишите, что вы получили». Бумаги почти полдня оформляли, но избавился.

О скандале на Дальнем Востоке

— А история с депутатом на Дальнем Востоке, который показывал мальчику фалоиммитатор, тоже из этой же серии провокаций или это совпадение?

— Я не собираюсь защищать человека с сексуальными отклонениями, — а там, видимо, действительно человек с отклонениями, — но удивляет то, что спустя несколько лет родители вспомнили и заявили. Почему сразу родители не вспомнили? Может быть, кто-то нашел этих родителей? Кто-то знал, что он имеет склонность, и решил на этой почве сыграть? Я не говорю, что отклонения были, но допускаю. «На него писали кляузы, все смеялись, но никто не реагировал» Во Владивостоке задержали депутата регионального заксобрания Артема Самсонова — ему вменяют... 17 ноября 15:30

— То есть вы полагаете, что кто-то, используя слабые места коммунистов, пытается дискредитировать партию разными способами?

— Я не знаю. Это все можно только предполагать, а я юрист, я не могу так говорить. Но меня многое удивляет. Я знаю, что по таким случаям родители очень редко обращаются в правоохранительные органы. Они же понимают, что это, во-первых, огласка, а во-вторых, травма для их ребенка на всю жизнь — пройти через правоохранительные органы. Так ребенок мог забыть, мог не понять, не заметить — пролетело и все. А если в правоохранительные органы пойдете — дело уголовное будет, очные ставки пойдут, процесс уголовный, следственные действия, досудебная стадия, в суде еще. Это для ребенка будет травма на всю жизнь. Сколько родителей, которые на это согласны?

Я поразился, как это так. Сначала родители, видимо, отказались. А потом, может быть, ему за что-то захотели отомстить, может быть, партии.

close 100% Алексей Майшев/РИА «Новости»

О законе и безупречности оппозиции

— Геннадий Зюганов нам сегодня сказал, что это месть партии за большое количество голосов на выборах. Насколько это технически возможно? Или это его эмоциональная оценка?

— Геннадий Андреевич политик, а я — юрист. С юридической точки зрения, мы не можем об этом говорить, потому что ну что такое месть, для этого нужны доказательства в виде протоколов допросов, очных ставок. Мы их не проводили в партии. Но предполагать так конечно можно, я допускаю такую возможность.

— Насколько процессуально сложно взять какие-то старые дела и по ним возобновить расследования?

— У нас и губернатор есть с Дальнего Востока, который сидит за убийства, которые совершил 20 лет назад. Причем эти убийства были давным давно расследованы, и еще десять лет назад было известно, что ему предъявлялись обвинения. А теперь вспомнили.

Я не скажу, что эта практика широко применяется, но, видимо, иногда используется против каких-то людей, иногда вспоминают. Поэтому надо быть безупречными, закон соблюдать нам всем, и, главное, оппозиции. Потому что в правящей партии уберут человека, отовсюду выгонят и постараются об этом нигде не говорить. А против нас сразу поднимается шум.

— Вы будете поддерживать и отстаивать Рашкина, даже если он виновен, чтобы его меньше наказали?