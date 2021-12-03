Следующая перепись населения — без переписчиков?

Росстат подводит итоги переписи населения, которую впервые можно было пройти в интернете, и уже размышляет о следующей. «Газета.Ru» выяснила, что в 2030 году она может пройти полностью в цифровом формате. Впрочем, эксперты видят ряд проблем при подобном переходе, а в Госдуме уверены, что гражданам в будущем нужно дать выбор.

Перепись в сети

Следующая перепись населения в 2030 году может пройти полностью в цифровом формате. Об этом «Газете.Ru» сказал советник руководителя и пресс-секретарь Росстата Игорь Ваган.

«С учетом стремительных изменений в технологиях, мы точно понимаем, что следующая перепись будет совершенно иной. Однако какой именно, мы сможем сказать лишь через несколько лет.

Можно предположить, что перепись раунда 2030 года будет полностью или преимущественно цифровой», — сказал представитель Росстата.

При этом, по словам Вагана, с уверенностью сказать о выборе формата следующей переписи можно будет только через несколько лет. «Возможно, она пройдет на основе смешанных источников: ответов людей, электронных административных данных и дополнительной информации, а в сборе и анализе которой будет задействован искусственный интеллект», — добавил он.

Статистическая служба уже применяет искусственный интеллект — при расчете индекса цен. Кроме того, его использование для анализа больших данных было апробировано и в ходе текущей переписи — в частности, он применялся для анализа данных операторов сотовой связи.

Игорь Ваган также акцентировал внимание на скорость обработки и точности электронных данных: полные итоги переписи появятся уже через год — в три-четыре раза быстрее, чем раньше. А первые итоги переписи подведут в январе 2022 года.

В 2021 году граждане России впервые получили право проходить перепись в интернете — через сервис Госуслуги. Результаты всероссийского опроса появятся в следующем году.

«Только за первые сутки более миллиона человек приняли участие в переписи. Всего на портале Госуслуги переписалось порядка 10 млн домохозяйств — около 25 млн человек», — говорится в сообщении представителя Росстата.

По словам представителя службы статистики, к переходу на новые форматы переписи Росстат подталкивает и международная конъюнктура. Что нужно знать о стартовавшей переписи населения Всероссийская перепись населения (ВПН) должна была пройти еще в прошлом году, но трижды откладывалась... 15 октября 12:44

«ООН рекомендует всем странам мира активнее использовать в переписи населения дистанционные форматы и поощрять онлайн-перепись. Многие страны уже заявляют о намерениях перейти к переписи без участия человека — основанной полностью на административных электронных данных — регистрах», — отметил Ваган.

Как в США

По мнению директора Института демографии имени А.Г. Вишневского НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, полный отказ от традиционной формы переписи в России к 2030 году невозможен.

«Если оттолкнуться от опыта других стран, то я бы сказал, что отказ от офлайн-процедуры нереален для нашей страны. Просто потому, что все равно какая-то часть населения не будет переписываться в онлайне», — сказал эксперт.

Он, в частности, отсылает к опыту в США 2020 года, где тоже прибегали к интернет-формату учета населения.

«Важно перед онлайн-переписью провести подготовку, чтобы понять, какие люди выпадут при таком подходе. В Штатах эта работа была достаточно длительной. В итоге там часть населения все равно проходила перепись вживую. Кто-то просто не пользуется интернетом, кто-то не готов принципиально. Есть еще и мигранты, в том числе нелегальные, пожилые люди. Так не получить полные данные о составе населении страны», — объясняет Денисенко.

Эксперт из НИУ ВШЭ уверен, что через Госуслуги и соцсети получить достоверную статистику о населении будет невозможно. Он также отметил проблему двойного учета людей, когда несколько членов семьи указывают друг друга несколько раз, — госорганам потом придется сопоставлять данные и вычеркивать повторы.

При этом в целом Денисенко считает опыт переписи через Госуслуги успешным, но «со слезами на глазах», — по его мнению, многие так и не узнали, что такой способ существует в принципе.

С тем, что опыт переписи 2021 года через Госуслуги можно назвать успешным, согласился в разговоре с «Газетой.Ru» и председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин. При этом он считает, что в будущем не стоит отказываться от смешанного формата, так как «у граждан должен быть всегда выбор».

«Проведение переписи через Госуслуги, тем более в год непростых антиковидных мер, очень позитивно сработало. Я и моя семья приняли участие в переписи населения через Госуслуги. Удобно и просто. Теперь руководство Росстата планирует представить на заседании комитета предварительный отчет — в 2022 году. И будем работать совместно с исполнительной властью над проведением следующей переписи», — заключил он.

Его заместитель в комитете, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин видит признаки «административного вырождения» переписи, о чем говорит и стремление полностью ее перевести в онлайн. В такой ситуации, как он считает, нельзя будет с точностью учесть реальное число жителей, так как их больше, чем тех, кто пользуется государственными сервисами.