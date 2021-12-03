«Переломное воздействие на выборы»: как Зеленский проталкивает свое переизбрание

Чтобы облегчить свое переизбрание на пост президента, Владимир Зеленский готовит несколько новых инициатив: законопроект о двойном гражданстве, затрагивающий украинскую диаспору на Западе и предложение по введение электронного голосования на Украине. Одновременно в стране ведутся дискуссии о возможном переносе выборов в Верховную раду. По версии экспертов, эти меры действительно могут поспособствовать переизбранию Зеленского, но стопроцентных гарантий ему не дают.

Президент Украины Владимир Зеленский готовит инициативы, способные повлиять на избирательный процесс в стране. В ходе своего послания к Верховной раде он предложил узаконить на Украине двойное гражданство для украинцев, проживающих в Евросоюзе, Канаде и США.

Также Зеленский вспомнил об электронном голосовании, заявив о разработке необходимой системы в сотрудничестве с ведущими мировыми техкомпаниями.

По информации издания «Страна.ua»,

обе инициативы офис президента рассматривает как инструменты, способные помочь переизбранию Зеленского в 2024 году.

Поскольку двойное гражданство потенциально может увеличить число избирателей до 65 млн человек, а электронное голосование поможет украинской диаспоре проголосовать, не приезжая на родину. «Зелю прочь»: как на Украине прошел день «госпереворота» 30-ю годовщину проведения референдума о независимости Украина встретила протестами националистов и... 02 декабря 07:07

Параллельно с этими инициативами Зеленский вскользь поднял вопрос о возможном переносе выборов в Верховную раду, которые должны пройти в 2023 году. Формально голосование может быть сдвинуто на осень 2024 года из-за того, что срок работы парламента составляет 5 лет, а нынешний состав приступил к своим обязанностям лишь в августе 2019 года.

Такой сдвиг будет означать, что парламентские выборы пройдут после президентских, запланированных на весну 2024 года.

В оппозиции уже отмечали, что команда Зеленского такой вариант рассматривает из-за угрозы поражения правящей партии «Слуга народа», которое может сказаться и на успехах действующего главы государства.

Сам он соглашался, что народные депутаты действительно могут обратиться с предложением по переносу парламентских выборов в Конституционный суд Украины. Правда, не уточнял, поддерживает ли он подобное решение.

Чего добивается Зеленский

Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что потенциальный законопроект о двойном гражданстве и предложения по электронному голосованию в какой-то мере действительно работают на переизбрание президента Украины.

«Дистанционное голосование приведет к тому, что проголосует больше молодежи и среднего класса — а тут процент голосующих за Зеленского выше. По сути, это ключевой электорат президента. То же самое касается и диаспоры: она никогда не проголосует за «бело-голубые» партии, к примеру, условно пророссийскую «Оппозиционную платформу — За жизнь», а усилит прозападные правые силы. Да и от такого подарка часть диаспоры может проголосовать за Зеленского.

В итоге через электронное голосование и раздачу паспортов власти могут потенциально привлечь несколько миллионов новых избирателей, которые окажут переломное воздействие на ход избирательной кампании», — пояснил эксперт.

С точки зрения Бортника, возможный сдвиг выборов в Раду же вызван тем, что результат партии Зеленского может быть гораздо ниже, чем в 2019 году — есть вероятность, что ей не удастся сохранить монобольшинство в Раде.

«Если выборы в парламент пройдут раньше президентских, то велика вероятность появления в Раде антипрезидентской коалиции и даже антипрезидентского правительства. В такой ситуации очень тяжело переизбраться на новый срок, если вообще возможно. Однако учитывая, что Конституционный Суд находится в хроническом конфликте с офисом Зеленского, не факт, что перенос получится осуществить», — добавил эксперт. «Это посягательство на российский регион» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского... 02 декабря 16:14

В свою очередь директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что на самом деле в инициативах Зеленского по двойному гражданству и электронному голосованию нет ничего нового.

«В первом случае речь идет об узаконивании устоявшейся много десятилетней практики по двойному гражданству среди украинцев — вопреки формальному запрету, миллионы граждан Украины имеют вторые паспорта. Во-втором случае, вероятно, Зеленский вдохновился опытом выборов в России, посмотрев на то, как эффективно кандидаты от партии власти выигрывали на проблемных участках с помощью электронного голосования. Наверное, президенту Украины этот опыт очень понравился, и он решил его позаимствовать», — отметил эксперт.

Пройдут ли изменения

В работе на данный момент находится только проект о двойном гражданстве, официально зарегистрированный в Раде 2 декабря. Согласно документу, изменения вносятся в закон о гражданстве Украины и призваны обеспечить правовую определенность отношения государства к украинцам, которые имеют гражданство других государств.

В проекте остается неизменным принцип того, что гражданин в случае получения подданства другой страны в правовых отношениях с Украиной остается украинским гражданином.

Однако все же есть ряд коррективов, в том числе снимается обязательство по выходу из иностранного гражданства для становления гражданином Украины — послабления направлены на жителей США, ЕС и Канады.

Правда, тут есть ряд исключений для жителей «неблагополучных государств», под которыми в Киеве понимают и Россию, называя ее «государством-агрессором». Обладателям российского паспорта угрожают лишением украинского гражданства за военную службу в РФ или получение российского гражданства на территории Крыма и Донбасса.

Гарантии успеха этой инициативы нет. К примеру, заместитель главы ЦИК Украины Андрея Магера уже заявил, что статья 4 конституции страны «рубит эту инициативу на корню», поскольку определяет наличие только одного украинского гражданства на Украине. То есть появление двойного гражданства невозможно без внесения изменений в основной закон.

Что касается электронного голосования и смешения парламентских выборов — обе инициативы находятся только на стадии обсуждения и пока никак не оформлены. Как говорил Зеленский, электронное голосование может быть привязано к электронной переписи на Украине, которая намечена на начало 2023 года. Планы же по переносу выборов в Киеве до сих пор прямо не подтверждают.

Каковы шансы Зеленского на переизбрание

В последнее время у лидера Украины и его партии «Слуга народа» серьезные проблемы с рейтингами и доверием в обществе.

Согласно исследованию Киевского международного института социологии (КМИС), более 58% респондентов не поддерживают желание Зеленского пойти на второй президентский срок, позитивно отзываются о таком шаге только 34,3% опрошенных. При этом в модуляции новых парламентских выборов «Слуга народа» уступает «Европейской солидарности», получая 15% голосов против 17,1% у оппозиционной политической силы.

По мнению Руслана Бортника из украинского Института анализа и менеджмента политики, меры по гражданству и электронному голосованию могут способствовать переизбранию Зеленского, и не исключено, что команда президента может придумать что-то еще. «Украинскому народу нужны действия, а не надежды». Сможет ли Разумков обойти Зеленского Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков может стать новым оппонентом Владимира Зеленского на следующих выборах... 27 ноября 09:42

«Если бы выборы прошли сейчас или через три месяца, скорее всего, у Зеленского были бы доминирующие шансы на победу — 50-60%. Однако чем дальше будет дата выборов, тем больше окрепнут новые конкуренты президента, в том числе экс-спикер Рады Дмитрий Разумков. Они будут проблемой для Зеленского, поскольку у них нет такого антирейтинга», — указал эксперт.

В свою очередь Олег Бондаренко из Фонда прогрессивной политики считает, что пока спрогнозировать ситуацию на выборах 2024 года нельзя, даже с учетом инициатив по гражданству и электронному голосованию.

«Что касается шансов Зеленского на переизбрание, то пока делать какие-то прогнозы достаточно сложно, тем более по Украине. Конечно, определенные шансы на победу на выборах у него есть, но они далеко не очевидные», — резюмировал эксперт.