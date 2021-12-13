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Политика

«Могут нанести внезапный удар». Почему Россия пригрозила США «военным ответом»

Эксперты оценили серьезность намерений Москвы в случае расширения НАТО

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»
В МИД России пригрозили США и НАТО военным ответом, если они не станут давать гарантии о неразмещении новых ракет близ российских рубежей. В Москве такой сценарий развития событий сравнивают с «карибским кризисом», предлагая Вашингтону и альянсу диалог, чтобы избежать дестабилизации ситуации. По экспертной оценке, в противном случае Россия может усилить количество своих войск на границах и даже пойти на изменение доктрины ядерного удара. При этом специалисты не исключают, что в итоге стороны не смогут прийти к требуемым договоренностям.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва может пойти на военный и военно-технический ответ в случае отсутствия прогресса в получении гарантий от США и НАТО по отказу от размещения вооружений вблизи российских рубежей. По его словам, речь идет о появлении конфронтации.

«Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что наш ответ будет военным и военно-техническим. То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет,

у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США», — сказал Рябков в интервью РИА «Новости».

Как отметил заместитель главы МИД России, по косвенным признакам дело идет к размещению в европейском регионе систем, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки <…> Чем ближе такого рода системы будут появляться у наших границ, тем выше риски дестабилизации, тем определеннее контуры нового кризиса, который, действительно, может быть по степени своей опасности сопоставим с «карибским кризисом», — добавил Рябков.

Слова замминистра о возможном военном ответе России прозвучали на фоне активного диалога западных государств о предполагаемых угрозах «вторжения» Москвы на Украину. В Кремле эти планы не раз отвергали и призывали США и НАТО к обсуждению проблем безопасности в европейском регионе, в том числе требовали, чтобы Вашингтон и альянс предоставить гарантии по отказу от размещения новых вооружений в европейском регионе и планов по расширению блока на Восток за счет включения в его ряды Украины и Грузии.

По словам самого Рябкова, Россия предлагает США альтернативу, чтобы не допустить скатывания ситуации к новому «карибскому кризису» — событиям 1962 года, во время которых мир фактически оказался на грани ядерной войны между Советским Союзом и США.

«Мы, Российская Федерация, предлагаем <…> неразмещение такого рода вооружений вблизи наших рубежей, отвод дестабилизирующих сил и средств дальше, отказ от провокационных мероприятий, в том числе, учений, разного рода. Но нам нужны гарантии, эти гарантии должны быть правовыми, юридически обязывающими, к этому мы будем стремиться», — отметил замминистра.

Как Россия ответит НАТО

Однако Рябков так и не пояснил, каким будет военный ответ России в случае провала переговоров на эту тему с США и НАТО. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты же описали несколько возможных сценариев. Так, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что заявления из МИД призваны показать серьезность ситуации для Москвы.

«Что касается возможных ответных мер, то пока речи о них не идет. Однако в центре внимания Украина, Москва очень настойчиво предупреждает, что превращение этой страны в военный форпост с помощью размещения ударных вооружений, которые будут угрожать России, это уже повод почти для войны.

Вероятно, военно-техническим ответом в таком случае будет размещение российских сил в непосредственной близости. А в военном плане имеется в виду, что на крайний случай будут предприняты шаги по уничтожению этих самых объектов, которые Россия будет считать угрожающими себе», — указал эксперт.

В то же время директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин уверен, что в данном случае речь не идет о каких-то теоретических вещах и эфемерных политических категориях, а дело в физическом выживании.

«Нет никаких сомнений в том, что если баланс в сфере стратегических вооружений будет нарушен слишком сильно и будет полностью утрачена стратегическая стабильность, то мы рано или поздно при нынешних крайне враждебных отношениях получим войну с миллионными жертвами. Поэтому действия России однозначно предопределяются географией и действиями США, и никаких других вариантов кроме эскалации не может быть. Сейчас вопрос стоит о том, чтобы попробовать договориться, что стоит сделать в любом случае», — добавил эксперт.

С точки зрения Кашина, выход США из ДРСМД создал возможность для размещения ракет в Европе, что в случае расширения НАТО продвинет такие вооружения еще дальше на восток и даже если Москва и Вашингтон достигнут компромисса по вопросу ракет, то факт увеличения блока все равно создаст качественно новый уровень опасности для России.

«Ближайшая точка российско-украинской границы находится в примерно 500 км от Москвы, возникает перспектива очень серьезной угрозы стратегической стабильности, когда противник может практически в любой момент нанести внезапный обезглавливающий и частично обезоруживающий удар по вооруженным силам России, поскольку политический центр и большая часть ВС страны сосредоточены в европейской части государства», — пояснил эксперт.

По мнению Кашина, чтобы парировать подобную угрозу

России придется пойти на развертывание новых ядерных вооружений где-то за Уралом, усиление группировки войск на западных рубежах и даже, возможно, принять доктрину упреждающего ядерного удара,

— то есть Москва будет наносить удар первой, если придет к выводу о подготовке нападения со стороны противника.

Есть ли шанс на диалог

В НАТО уже отвергли требования России относительно отказа от планов по включению Украины и Грузии в свой состав, а со стороны США согласия на какие-либо гарантии по вопросам неразмещения тех или иных ракет в Европе не прозвучало.

Как отметил Федор Лукьянов, в контексте диалога сторон есть вещи, которые выглядят не слишком реализуемыми. К примеру, по его словам, НАТО не сможет изменить принятое решение по Киеву и Тбилиси.

«Что касается политических требований и заявлений, вряд ли из этого что-то получится, равно как и подписание какого-либо обязывающего договора о долгосрочных гарантиях представляется крайне маловероятным. Но вполне возможно обсуждение чисто военных аспектов вот этого нового противостояния, о чем уже могут разговаривать за кулисами без публичности», — добавил эксперт.

В свою очередь, Василий Кашин из НИУ ВШЭ считает, что достижение какого-либо компромисса между Россией и США находится под вопросом из-за американских внутриполитических факторов, которые играют важную роль.

«Для США сейчас главным регионом является Тихий океан, где развернулось соперничество с Китаем, оно будет отвлекать все большие силы. С Россией у США настолько сильных системных противоречий нет, Москва сама готова к определенному компромиссу в сфере безопасности в Европе, и проще было бы об этих гарантиях договориться и закрыть вопрос.

Однако, к сожалению, тут важное значение имеют внутриполитические факторы в США, которые являются ключевым препятствием для соглашения. Американская внутренняя политика сейчас крайне поляризована, любые шаги (президента США Джо) Байдена будут жестко критиковаться, если они могут быть истолкованы как уступка Москве», — резюмировал эксперт.

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