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Политика

«Вагнер» очень опасен». В Европе объявили новые санкции против граждан РФ

ЕС ввел санкции против нескольких российских компаний за «поддержку режима в Дамаске»

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Depositphotos
Евросоюз ввел санкции против частной военной компании «Вагнер», а также россиян и фирм, которые, по мнению ЕС, связаны с организацией. Евросоюз ввел санкции против российской ЧВК «Вагнер», а также нескольких человек и организаций, связанных с этой компанией. В Европе «Вагнер» обвиняют в нарушении прав человека в нескольких странах, в том числе на Украине и в Ливии. Как считают в ЕС, сотрудники ЧВК были замешаны в пытках и массовых казнях. В России не раз подчеркивали, что частные военные компании находятся вне закона в стране.

Санкции против ЧВК «Вагнер» ввел совет Европейского союза по иностранным делам. Он пояснил, что так называемая «Группа Вагнера» является «частной военной структурой, базирующейся в России».

Она лишена юридического статуса и якобы «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека на Украине, в Сирии, Ливии, ЦАР, Судане и Мозамбике». Совет отметил, что «Вагнер» опасен не только для жителей стран, где действует организация, но и для самого Евросоюза.

Под ограничения ЕС также попали восемь россиян и три компании из России. Им закроют въезд в ЕС, заморозят активы, физическим и юридическим лицам в Европе запрещено предоставлять им средства, «прямо или косвенно».

«Лица, перечисленные ЕС, причастны к серьезным нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные, произвольные казни и убийства, или к дестабилизирующей деятельности в некоторых странах», — пояснил совет ЕС.

Кто и за что оказался в санкционном списке ЕС

Под санкции попал экс-подполковник спецназа ГРУ Дмитрий Уткин. Евросоюз считает его основателем и командиром «Вагнера».

Ограничения также ввели против «наемника ЧВК Вагнера», как он назван в документе, Станислава Дычко и «ключевой фигуры в командной структуре группы Вагнера» Валерия Захарова. В ЕС считают, что Захаров консультирует президента ЦАР по вопросам безопасности. Отмечается, что именно он отвечал за безопасность трех российских журналистов, которых убили в ЦАР в 2018 году.

Еще двое, «исполнительный директор ЧВК Вагнера» Андрей Трошев и один из основных участников ЧВК «глава 4-й штурмовой и разведывательной роты группы» Андрей Богатов попали под санкции из-за участия в военных операциях «Вагнера» в Сирии. Богатов якобы отвечает за подготовку сирийских военных.

Денис Харитонов и Сергей Щербаков попали под санкции за участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.

Санкции наложена на предполагаемого члена руководства «Вагнера» Александра Кузнецова, он якобы курирует «ливийское направление».

Среди юридических лиц в санкционном списке оказались три энергетические российские компании: ООО «Велада», ООО «Меркурий» и ООО «Евро Полис». В ЕС указали, что эти фирмы добывают нефть и газ в Сирии. Совет пояснил, что «Велада» и «Меркурий» таким образом «поддерживают режим в Дамаске». «Евро Полис» обвинили в том, что организация «непосредственно связана» с ЧВК.

Компания «Меркурий» существует с 2012 года. Согласно открытым данным, она занимается добычей угля, нефти, газа, а также обеспечением питания. «Евро Полис» был зарегистрирован в 2016 году. Занимается оптовой неспециализированной торговлей, также добывает уголь, нефть и газ. Компания «Велада» зарегистрирована в 2020 году. Специализируется на оптовой и розничной торговле.

«Чудовищные преступления». Что в Европе говорят о «Вагнере»

Европарламент в конце ноября принял резолюцию, которая осуждает нарушения прав человека бойцами частных военных компаний, в том числе и «Вагнер». В Евросоюзе утверждают, что ЧВК «Вагнер» связан с правительством России. Европейский парламент заявил, что компания и близкие к ней структуры совершили «чудовищные преступления» в различных зонах конфликта.

Главным инициатором санкций против ЧВК «Вагнер» выступила Франция. Париж с начала осени недоволен потерей своих позиций в Мали, которая до 1960-го была французской колонией. Последние восемь лет в стране присутствовали французские военные, которые проводили контртеррористические операции против джихадистов. В октябре президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что Франция закрывает военные базы в Мали и начнет выводить своих военных. Власти Мали в ответ заявили, что Париж вынуждает их искать замену французским солдатам.

««Если партнеры решили покинуть определенные районы, если они решат уехать завтра — что нам делать?» — поинтересовался премьер-министр Мали Чогель Кокалла Маига.

В Европе считают, что Мали обратилось за помощью к ЧВК «Вагнер». Власти самой Мали отрицали сообщения о присутствии в стране бойцов этой ЧВК и называли происходящее кампанией по дезинформации.

Реакция Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров в сентябре сообщил, что власти Мали обратились к некой частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом. Министр подчеркнул, что деятельность этой компании на территории Мали осуществляется на законной основе, касается отношений между легитимным правительством и теми, кто предлагает соответствующие услуги. Правительство России, по его словам, к этому не имеет отношения.

Российские законы запрещают заниматься наемничеством. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в России нет «де-юре такого понятия, как ЧВК», есть только «частные охранные предприятия и частные охранные фирмы». Он также пояснял, что ряд компаний оказывают консультационные и охранные услуги, в том числе и за пределами России. «В целом ряде этих услуг нет ничего противоречащего законодательству», — считает Песков.

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