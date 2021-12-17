«Европа неоднородна даже в вопросе санкций»: к чему привел саммит ЕС

Евросоюз провел последний саммит в 2021 году, в очередной раз согласовав продление санкций в отношении России. Вопреки ожиданиям, Брюссель не стал вводить новые ограничения против Москвы, хотя без угроз в этом отношении не обошлось. Переговоры о российско-украинской проблеме и Белоруссии шли в режиме строгой конфиденциальности, но эта часть саммита была одной из самых непродолжительных и легких на непростых переговорах содружества.

Страны Евросоюза провели саммит, который длился более 15 часов и завершился только после полуночи. В ходе него поднимались наиболее чувствительные для ЕС темы, в том числе энергетические вопросы. Главы государств и правительств Евросоюза так и не смогли принять итоговое заявление по энергетическому кризису в Европе, поскольку между странами сообщества существуют сильные разногласия в этом вопросе. Мишель отметил, что энергетический кризис — это очень серьезный и важный вопрос, но было понятно, что на этом саммите сторонам не удастся достичь соглашения.

Санкции против России

Спорных для ЕС вопросов в ходе саммита было так много, что, как пишет Politico, Россию и Украину на нем обсуждали между делом, чтобы отвлечься от сложных переговоров. Тем не менее, по данным Deutsche Welle, на обсуждение РФ, Украины и Белоруссии лидерам ЕС потребовалось около двух часов. Именно на эту сессию участников попросили оставить их телефоны вне зала заседаний для гарантии конфиденциальности обсуждения.

В ходе саммита в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС единогласно договорились о продлении на полгода экономических секторальных санкций в отношении России, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

Страны Евросоюза также призвали Россию «приступить к выполнению минских соглашений», добавил глава Евросовета. Чиновник не конкретизировал, каких именно действий он ждет от Москвы, хотя российские власти неоднократно указывали, что не имеют отношения к «внутриукраинскому конфликту» и не понимают, какие пункты минских соглашений «обязана», по мнению западных стран, выполнять Россия. Как работают европейские санкции против России Введенные в 2014 году ограничительные меры в отношении России неоднократно продлевались и расширялись каждые полгода. Принятое на нынешнем саммите решение об очередном продлении вступит в силу в конце января 2022 года. Соответственно, если санкции не будут продлены снова, срок их действия истечет к июлю 2022 года. Читать дальше

ЕС продлил санкции, которые были введены еще в 2014 году в связи с событиями на юго-востоке Украины и присоединением Крыма к России. При этом в последнее время в связи с ростом сообщений о якобы возможном нападении России на Украину активизировались и рассуждения на тему новых санкций ЕС против РФ.

Евросовет призвал Россию срочно снизить напряженность, «созданную наращиванием войск у ее границ с Украиной и агрессивной риторикой».

Мишель объявил, что если нападение действительно будет иметь место, Москву ждут «масштабные последствия» и «высокая цена этой агрессии». При этом ни он, ни глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли ответить на вопрос, что именно собирается сделать Евросоюз.

В то же время Евросовет поддержал дипломатические усилия, в частности прилагаемые в рамках «нормандского формата», ради полной имплементации минских соглашений.

Неоправданные надежды Украины

С призывом к ЕС ввести санкции до «возможной эскалации» со стороны России, чтобы предотвратить ее, днем ранее во время саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе выступал президент Украины Владимир Зеленский. Несмотря на это, коммюнике саммита ЕС однозначно дает понять, что санкций на упреждение не будет. В документе подчеркивается, что сейчас Евросоюз нацелен на дипломатию, а санкции введут только в ответ на агрессию.

Зеленского не поддержал даже президент Литвы Гитанас Науседа — один из самых ярых сторонников жесткой политики в отношении России.

Он выразил надежду, что сигнала, поданного ЕС и другими странами, включая США, будет достаточно для сдерживания РФ.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя итоги саммита в разговоре с «Газетой.Ru», назвал его «обыкновенной рутиной», добавив, что отказ от введения новых санкций в отношении России был предсказуемым, поскольку сейчас для таких мер просто нет оснований.

«Улучшения в отношениях России и Евросоюза ждать точно не стоит, а для ухудшения всегда есть ресурс. Я думаю, что отношения в ближайшем будущем будут примерно такие же, как и сейчас, а сейчас уже очень плохо», — отметил эксперт.

Зеленский же явно не тот человек, который может что-то рекомендовать Евросоюзу, напомнил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Могут нанести внезапный удар». Почему Россия пригрозила США «военным ответом» В МИД России пригрозили США и НАТО военным ответом, если они не станут давать гарантии... 13 декабря 19:32

«Политика Европейского союза в отношениях с Россией вообще никак не связана с Украиной, с тем, чего хочет или не хочет Киев. Евросоюз выстраивает с Россией самостоятельные отношения, ориентируясь стратегически на США, конечно, но в двусторонних ситуациях ЕС исходит исключительно из собственной логики действий», — сказал «Газете.Ru» эксперт.

Отключение от SWIFT и энергоэмбарго

В преддверии саммита Bloomberg со ссылкой на осведомленные о дискуссии между Вашингтоном и Брюсселем источники написало, что администрация президента США Джо Байдена пытается добиться от ЕС согласования широкого пакета антироссийских санкций, которые могут быть применены за якобы возможное нагнетание напряженности по отношению к Украине.

Как утверждало агентство, среди возможных вариантов назывались новые ограничения против способности России рефинансировать свой суверенный долг; лимиты на межбанковские операции крупных банков РФ и, возможно, на конвертацию валюты; новые рестрикции в отношении компаний оборонного и энергетического сектора, а также отключение России от SWIFT. Последняя из перечисленных мер считается «крайне проблематичной», отмечало агентство со ссылкой на осведомленных собеседников.

Программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов объяснил «Газете.Ru», что введение столь неординарных мер невозможно из-за неоднородности Евросоюза и позиций его участников.

«В Евросоюзе нет консенсуса по введению новых санкций против России: ряд стран настраивает на более жестком подходе к ней, поскольку считает, что Москва сознательно обостряет ситуацию вокруг Украины, а другие страны, в основном западные, выступают за более сдержанный подход», — сказал Барабанов.

«Поэтому если на Украине не будет резкого обострения, не думаю, что будут введены какие-то жесткие санкции, в том числе по отключению от SWIFT. То есть Евросоюз неоднороден даже в вопросе введения новых санкций против России, и это было всегда», — констатировал он.

Белоруссия

Помимо Украины и России, на саммите также поднимался вопрос Белоруссии.

ЕС призвал Белоруссию освободить всех политзаключенных, принять меры по борьбе с контрабандой наркотиковЗ и людей через белорусскую& территорию, а также осудил превращение мигрантов властями страны в инструмент политической борьбы.

Лидеры стран ЕС объявили о готовности принять новые санкции против Белоруссии и потребовали обеспечить беспрепятственный доступ международным гуманитарным организациям в страну для помощи мигрантам.

Евросоюз обвиняет Минск в намеренной эскалации кризиса. По утверждению Варшавы, белорусские власти специально свозят мигрантов к границе и помогают им форсировать ее. При этом белорусский президент Александр Лукашенко винит в этой ситуации сами страны Запада, из-за действий которых люди, по его мнению, бегут от войны. Не хотят ссориться с Россией: почему Германия отказывает Украине в оружии Ангела Меркель в период своего канцлерства ответила категорическим отказом на просьбу Владимира... 14 декабря 21:07

Коронавирус и НАТО

Лидеры стран ЕС также обсуждали вопрос пандемии и пришли к соглашению, что ее можно преодолеть только путем глобальной кооперации. Они назвали вакцинацию, в частности получение третьей дозы, необходимой и срочной мерой в борьбе с коронавирусом.

«Евросовет поручает Еврокомиссии усилить поддержку стран-членов и третьих государств, взаимодействовать с производителями [вакцин], а также усилить координацию с Всемирной организацией здравоохранения и другими партнерами», — указано в заявлении по итогам саммита.

Отношения с США и НАТО в ходе саммита назвали ключевыми для обеспечения безопасности сообщества в контексте дискуссии о стратегической автономии Евросоюза и подготовке первой собственной концепции по безопасности — «Стратегического компаса ЕС».

В этом саммите впервые принимал участие новый канцлер Германии Олаф Шольц, и, как отмечает Politico, он был популярным собеседником, многие лидеры общались с ним в кулуарах, чтобы сформировать свое мнение о преемнике Ангелы Меркель. Он и его французский коллега Эммануэль Макрон после саммита провели совместную пресс-конференцию. На ней Шольц сказал репортерам, что длительные переговоры показались ему знакомыми: он видел другие заседания в качестве министра финансов. «Я чувствовал себя комфортно», — сказал он.