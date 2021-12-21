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Политика

«Шутки закончились». Смогут ли на Украине посадить Порошенко

Порошенко пригрозил Зеленскому ответом за дело о госизмене

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На Украине активно раскручивается дело против Петра Порошенко, экс-президента обвиняют в госизмене и финансировании терроризма после покупки угля у республик Донбасса. Сам политик покинул страну прямо перед запуском разбирательства, отвергнув все обвинения. Эксперты считают, что с помощью уголовного дела власти пытаются сбить растущие рейтинги Порошенко, а его реальное тюремное заключение считают маловероятным.

Бывший президент Украины, лидер оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко записал видеообращение после того, как Госбюро расследований (ГБР) страны заподозрило его в совершении государственной измены. По словам экс-президента, этим делом его преемник Владимир Зеленский пересек «красные линии» и ему придется за это ответить.

«Мы поговорим, как только я вернусь, о государственной измене и про содействие финансированию терроризма. Кто изменник? Тот, кто в 2014-м освободил 2/3 оккупированного Донбасса, или тот, кто через подписание разведения отдал врагу нашу землю? Тот, кто санкционировал десятки операций, которые ликвидировали врагов Украины, или тот, кто сливает Лукашенко и Путину спецоперации нашей разведки?

Предъявление подозрения главе государства в госизмене, финансировании терроризма — это переход «красных линий». Это не шутки. Шутки закончились. За это придется отвечать», — объявил Порошенко.

Свое обращение экс-президент Украины записал в Польше, куда улетел после попытки ГБР вручить ему повестку о вызове в ведомство для вручения подозрения. Впрочем, отсутствие политика в стране не помешало бюро сделать свое дело — документ Порошенко отправили по почте, что равноценно личному уведомлению.

Бывшего лидера государства подозревают в госизмене, финансировании терроризма и создании террористической организации. Как отметили в ГБР, это связано с закупками угля у самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах, которые на Украине официально считаются террористическими организациями.

Ведомство потребовало от Порошенко прибыть на допрос 23 декабря, пообещав решить вопрос о мере пресечения и об объявлении политика в розыск, если он проигнорирует данный запрос. Однако сам экс-президент пока возвращаться на родину не собирается: по его словам, он прилетит в страну лишь в начале января «по собственному графику», а не по расписанию «мощного сценариста» Зеленского.

В чем цель обвинений

Зеленский еще во время предвыборной кампании 2019 года намекал на готовность посадить своего предшественника. Однако за два года правления новый лидер государства сделать этого так и не смог — ГБР предпринимало несколько попыток организации дел против Порошенко, но в итоге они ни к чему не привели.

Как пишет «Страна.ua», в этот раз ситуация может быть несколько серьезнее, поскольку «угольное дело» уже привело к домашнему аресту главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который считается на Украине условно «пророссийским» политиком.

По версии издания, главная цель подключения Порошенко к этому делу в том, чтобы ударить по репутации и рейтингам политика, выставив его «сепаратистом» и «пособником оккупантов». А также попытаться отвлечь внимание от провалов Киева, на которых активно играет оппозиция, в особенности сам экс-президент.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что с помощью уголовного разбирательства украинские власти реализуют сразу несколько целей.

«Это выполнение предвыборного обещания Зеленского, ожидаемое электоратом президента действие, а также попытка разоружить группу украинских элит, которые могут готовить массовые протесты.

Порошенко в силу своего информационного, политического и экономического влияния потенциально способен не только организовать, но и возглавить правый протест. Поэтому это дело является попыткой сыграть на опережение. После того, как власти удалось решить проблему Медведчука — левой оппозиции, — теперь они пытаются забить правую», — указал эксперт.

В то же время глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что это дело мало связано с предвыборными обещаниями Зеленского, но грозит Порошенко имиджевыми потерями.

«Дело возникло еще весной этого года после того, как были оглашены пленки Медведчука, на которых речь шла о покупке угля у ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, так Киев называет самопровозглашенные ДНР и ЛНР. — «Газета.Ru») за наличку. Это стало прямым поводом для расследования в отношении Порошенко и по этому делу его, скорее всего, будут имиджево и юридически связывать с Медведчуком. Основные риски для Порошенко тут имиджевые, хотя значительная часть его сторонников, скорее всего, не будет верить в его виновность. Сам же он попытается затянуть это дело и нивелировать угрозу», — отметил эксперт.

Что будет с Порошенко

На данный момент Петра Порошенко можно назвать основным политическим конкурентом Зеленского. Согласно опросу Киевского международного института социологии, действующий президент лидирует в рейтинге украинских политиков, набирая 27,6% поддержки среди респондентов. Порошенко же занимает вторую строчку, получая 16% голосов украинцев. А замыкает тройку лидеров глава ОПЗЖ Юрий Бойко — 9,4%.

При этом в последнее время антирейтинг Зеленского показывает достаточно серьезный рост. Так, по данным КМИС, работу президента одобряют лишь 26,4% украинцев, а относятся негативно — 58,6%. Эти показатели хуже, чем в октябре, когда работу Зеленского поддерживали 28,2% респондентов, а не одобряли 56,9% опрошенных.

С точки зрения Руслана Бортника из Института анализа и менеджмента политики, само «угольное дело» может растянутся на многие годы, так как в расследовании задействованы как минимум 100 фигурантов.

«Побег Порошенко из страны усугубляет ситуацию, поскольку выглядит как признание вины или элемент страха и слабости. Все это негативно влияет на его электорат, раскрутка дела в информационном пространстве наносит серьезный политический ущерб бывшему президенту.

Вероятно, в случае возвращения на родину Порошенко грозит как минимум домашний арест. То же самое произошло с Медведчуком, с которым, скорее всего, экс-президент и реализовывал эту схему по поставкам угля с Донбасса», — добавил эксперт.

В свою очередь Владимир Фесенко из Центра прикладных политических исследований «Пента» уверен, что реальное тюремное заключение Порошенко не грозит из-за различных рисков, связанных с таким решением.

«Главная цель тут не заключается в том, чтобы посадить Порошенко. У нас в стране вообще вряд ли кого-то можно посадить. В худшем случае Порошенко может грозить домашний арест, поскольку риски внутри и внешнеполитические риски, связанные с его посадкой, очевидны. Так что тут сам процесс, по сути, важнее окончательного результата. Вероятно, это дело будет идти в течение двух лет, как минимум до следующих президентских выборов», — резюмировал эксперт.

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