Какие российские сказки нельзя читать украинским детям

На Украине ввели запрет на ввоз из России пяти детских книг из-за «пропаганды государства-агрессора». Такая политика на Украине началась еще в 2016 году с подачи президента Петра Порошенко. Что запрещено читать украинским детям и почему — в материале «Газеты.Ru».

Украинские дети не узнают, почему небо голубое

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить на территорию страны пять детских книг из России, поскольку в них усмотрели «пропаганду государства-агрессора». В пресс-службе ведомства уточнили, что к ввозу теперь запрещены детские книги российского издательства «Издательский дом «Проф-Пресс» с «нейтральными названиями» «Высокие технологии: Из фантастики в реальность», «Современные профессии», «Знаменитые животные». Запрет объясняется тем, что книги «проиллюстрированы изображениями силовиков, военных и военной техники государства-агрессора».

В список запрещенных попала также книга «365 сказок и стихов на каждый день». Внутри нее можно обнаружить стихотворение, в котором воспеваются «всех защищающие и спасающие человечество» российские Вооруженные силы.

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В украинском Госкомтелерадио отметили, что в этом году поступило почти 7,2 тыс. заявлений по поводу российской издательской продукции. Власти по итогам рассмотрения выдали 6442 разрешения на ввоз, в 754 случаях отказали. Однако позже ведомство отменило решение по 2226 заявлениям.

В прошлом году Госкомтелерадио запретило ввозить на территорию Украину три российских детских книги, в которых была обнаружена «пропаганда государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики». Под запрет попала книга «Транспорт» серии «Развиваем малыша», поскольку там были изображены российский танк и коммунистическая символика.

Под запретом оказалась и книга «А почему небо голубое?»: эксперты нашли в ней страницы с описанием государственного флага России.

Два года назад под запрет попала детская книга Елены Смешливой и Ланы Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой».

В декабре 2017 году Национальный комитет Украины по телевидению и радиовещанию запретил продажу в стране книг о русских богатырях. Под табу попали книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и сборник «Сказки о русских богатырях».

Как объяснял тогда «Коммерсанту» источник в украинском правительстве, причиной запрета стало не содержание книг, а то, что они изданы в России.

«Мы не имеем ничего против Ильи Муромца, его мощи лежат в пещерах Киево-Печерской лавры, книги о нем публикуют украинские издательства, и нет необходимости ввозить их из России», — пояснил он.

В «Росмэн» тогда сообщали РБК, что книги издательства не продаются на Украине после того, как в 2017 году страна ограничила продажу книг на русском языке. Издательство «Детская литература» тоже сказало РБК, что не сотрудничает с Украиной напрямую.

Под запрет на Украине попадают не только сказки, но даже учебники.

«Вот книжка. В ней семь новых устных тем по английскому языку. Казалось бы, книжка про английский язык. Но там целые эпизоды и темы, где восхваляется Сталин и его политика в отношении украинцев и по уничтожению украинцев!» — объяснял такую политику заместитель главы Гостелерадио Украины Богдан Червак.

Учебник по химии запретили ввозить на территорию Украины, так как, согласно исходным данным, он изготовлен в России, в городе Симферополь.

Большую школьную энциклопедию для 5-11-х классов, которая пришла на смену Советской энциклопедии, тоже решили не пускать на Украину. Это объяснили содержащимися в ней утверждениями о том, что Киевская Русь начиналась с Москвы и вокруг нее объединялись все украинские территории. Книга не входит в школьную программу, но рекомендовалась для внеклассной работы.

Какие еще российские книги запрещены на Украине?

Все эти запреты стали результатом политики предыдущего президента Украины Петра Порошенко. Именно он в конце 2016 года подписал закон об ограничении доступа в страну из России печатной продукции «антиукраинского содержания». Таким образом власти хотели простимулировать украинский рынок печатной продукции. Сегодня для ввоза в страну книг из России нужно получить одобрение Госкомтелерадио. Кто поддержит Украину в конфликте с Россией — кроме США и НАТО Японские СМИ всерьез озабочены ситуацией на Дальнем Востоке. Издание Shukan Gendai обращает внимание... 28 декабря 20:27