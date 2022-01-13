Лавров пообещал «не махать дубинкой» на переговорах с США

Сенаторы США слишком убеждены в собственном величии, поэтому не стесняются предлагать даже абсурдные санкции против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пообещал, что Москва отреагирует в случае враждебных шагов Белого дома. При этом министр подчеркнул, что Россия не собирается никого запугивать, но будет действовать адекватно ситуации.

Новые санкции против России, которые предложили сенаторы Демократической партии США, «не делают чести» авторам этого проекта, отметил Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По словам министра, эта инициатива в сенате порядком его удивила.

«Я считаю, что это своего рода нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до уже до какой-то психологической отметки, которую трудно объяснить. Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в конгрессе», — сообщил глава МИД.

Сенат США опубликовал проект нового пакета санкций вчера, 12 января. Все ограничения предлагается ввести, если Россия проявит агрессию против Украины. При этом Лавров отметил, что среди предложений сенаторов есть призыв ввести санкции в любом случае, независимо от того, атакует Россия Украину или нет.

«Просто за то, что не убираем войска со своей территории», — пояснил министр. «Непробиваемая» позиция по Украине. Переговоры России и НАТО зашли в тупик Соединенные Штаты и НАТО не готовы идти навстречу России по гарантиям безопасности, констатировал... 13 января 16:16

Глава МИД России добавил, что в то же время американская делегация в Женеве на последних переговорах с Россией при этом заявляла: США не собираются отодвигать от российских границ свои вооруженные силы в Европе. «Это даже не требует никаких комментариев. Это высокомерие высшей степени», — считает Лавров.

Лавров пообещал, что если Вашингтон введёт новые санкции, от России последует реакция, но сейчас Москва исходит из текущей ситуации. «Как это будет выглядеть? Мы не хотим никого пугать, мы будем принимать наше решение на основе конкретной ситуации, которая сложится в результате тех или иных действий США и их западных союзников», — сказал министр.

Лавров уточнил, что Москва не будет никому угрожать и обещать контрмеры во время переговоров по гарантиям безопасности.

«Мы не будем никогда махать дубинкой и требовать на переговорах, что если вы так не поступите, то мы вас будем бить. Мы будем реагировать на реальное развитие событий», — резюмировал Лавров. США готовят санкции против Путина Сенаторы от Демократической партии США собираются представить новый пакет санкций, который будет введен... 12 января 15:49

Официальный представитель МИД Мария Захарова при оценке проекта новых санкций вновь заявила о двуличности США. По ее мнению, Вашингтон с одной стороны презентует себя как охранника основополагающих международных-правовых принципов (в том числе гарантий, что каждая страна может самостоятельно определять свой путь). С другой, американские политики сами нарушают эти принципы, поскольку с помощью санкций против России Белый дом надеется повлиять на политику чужого независимого государства.

Захарова добавила, что Вашингтон, поддерживая Киев, ведет себя деструктивно. С точки зрения представителя МИД, Евросоюз своей «антироссийской позицией» также не способствует разрешению конфликта на востоке Украины.

Российский посол в США Анатолий Антонов считает, что США не могут аргументированно отстоять свою точку зрения на переговорах по гарантиям безопасности, поэтому пытаются надавить на Россию с помощью угроз санкциями. «Американские политики через прессу запустили миф о «неминуемом российском вторжении на Украину» и теперь сами же преодолевают собственные фобии. Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров», — пояснил Антонов. Санкции против Путина. Сенаторы США подготовились к вторжению России на Украину Члены Демократической партии готовятся представить в сенате законопроект, предусматривающий ответные меры... 12 января 18:21

Дипломат назвал призывы сената о новых антироссийских ограничениях провокационными и бесперспективными. Антонов подчеркнул, что Москву не запугать санкциями.

«Мы – против конфронтации. Наш выбор – выстраивание равноправных прагматических отношений между Россией и США. Политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз. Никакой пользы такая стратегия не принесет американскому народу. Проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях», — резюмировал дипломат.

Замминистра России Сергей Рябков 13 января заявил, что в конгрессе США царит «тотальная антироссийская истерия». Как и Лавров, он объяснил призывы к новым санкциям против России эмоциями сенаторов.

«События последних дней лишь подтверждают, насколько там [в конгрессе] сильны эмоции и насколько там доминируют стремления торпедировать малейшие ростки здравого смысла в диалоге между Москвой и Вашингтоном, затоптать их и навязать повестку дня, которая окончательно загонит отношения в тупик и по факту их разрушит», — сказал Рябков.

По его оценкам, сейчас у власти в США находится много тех, кому не нравится современная Россия, и кто стремится ей навредить. Дипломат предложил американским политикам успокоиться и попытаться восстановить отношения между странами. «Мы предлагаем все же американцев охолонуть хоть чуть-чуть и постараться задуматься о чем-то другом», — призвал он.

Демократы Сената США опубликовали проект новых санкций против России вчера, 12 января. Они предлагают ввести санкции против первых лиц России: президента Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустина, Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу. Всего в списке значатся 12 должностей.

Также демократы предложили наложить санкции на как минимум три организации из следующего перечня: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Транскапиталбанк. Вдобавок сенаторы предусматривают запрет на любые операции с российским госдолгом.

Санкции предлагают ввести, если президент США Джо Байден посчитает, что правительство России (в том числе действуя через посредников) «вовлечено или сознательно поддерживает существенную эскалацию враждебной деятельности против Украины». Под эскалацией понимается намерение свергнуть украинское правительство, захватить украинскую территорию или вмешаться в суверенные дела страны.