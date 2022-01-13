«Санкционный потенциал не исчерпан»: чем еще США могут запугивать Россию

В Конгрессе США представили новый проект антироссийских санкций, среди которых оказались ограничения в отношении президента России Владимира Путина. В Кремле назвали такие меры «запредельными». Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что предел не достигнут и что у США есть и другие инструменты давления на Москву.

Сообщения о возможных новых санкциях США, которые появились на фоне продолжающихся переговоров по безопасности, — это попытка оказать давление на Россию, причем априори бессмысленная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ограничения против главы РФ — «запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений».

Так он прокомментировал представленный накануне в Конгрессе США законопроект о новых санкциях против России и лично президента Владимира Путина, которые может принять Вашингтон в случае обострения ситуации на Украине.

Документ получил название «Акт по защите суверенитета Украины».

Его вынесла на рассмотрение группа из 25 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом. «Разговор по душам»: о чем говорили Россия и НАТО Первая за два года встреча Совета Россия — НАТО оказалась «непростой, но важной»... 12 января 23:51

Как отмечается в тексте документа, в случае обострения ситуации на Юго-Востоке Украины санкции нужно будет вводить в отношении российских должностных лиц, включая президента, главу правительства, министров иностранных дел и обороны, начальника Генерального штаба Вооруженных сил и командующих различными видами вооруженных сил.

Помимо этого, сенаторы предложили ввести запрет на операции с первичным и вторичным суверенным долгом России и наложить ограничения как минимум на три банка.

В очередной раз в документе был поднят вопрос о санкциях в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT).

В законопроекте говорится, что он «посылает четкий сигнал» о готовности США добиться «разрушительных последствий» для экономики России, если произойдет эскалация на Украине.

По данным газеты The Washington Post, которая ссылается на представителя Совета национальной безопасности, этот законопроект нашел поддержку в администрации президента США Джо Байдена. «НАТО придется искать другое зло»: может ли Россия вступить в альянс В Норвегии выступили с предложением принять Россию в НАТО. Что об этом думают в Москве и... 11 января 21:00

Санкционный лимит не исчерпан

Несмотря на то что предложенный пакет санкций весьма суровый, нельзя сказать, что США исчерпали санкционный лимит, считает программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев. По его мнению, помимо того, что прописано в этом законопроекте, также возможны ограничения на импорт российской нефти, развитие блокирующих санкций в отношении крупных российских компаний, новые экспортно-импортные ограничения.

«То есть у них в загашнике еще есть что применять в отношении России. Их санкционный потенциал не исчерпан», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Вместе с тем можно сказать, что США уже очень близко подошли к санкционному лимиту, потому что уже сложно представить, что еще могли бы сделать американцы для удара по российской экономике, считает политолог-американист Малек Дудаков.

Последним ударом по России он назвал полное отключение от SWIFT, но отметил, что сегодня это вряд ли можно считать реальной угрозой.

Эксперт обратил внимание, что в мире появляются новые банковские системы, и если США отключат Россию от SWIFT, то они просто ускорят сегментацию рынка и нанесут удар по позициям самого SWIFT. «Это инструмент борьбы Запада с Россией». Что ждет Донбасс в ближайшее время Перспективы решения вооруженного конфликта в Донбассе вот уже почти восемь лет остаются туманными и... 04 января 11:39

«Они, конечно, могут ударить по другим секторам российской экономики, но такие санкции будут обладать куда меньшим эффектом, в отличие от санкций в банковской сфере, потому что это основа любой экономики», — пояснил Малек Дудаков «Газете.Ru».

«Незапланированный выброс запасного плана»

Как полагает главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев, представленный в Конгрессе законопроект — это просто незапланированный выброс запасного плана, который был у Вашингтона. По его мнению, события в Казахстане спутали американские планы и изменили ту схему переговоров, которую они намечали для себя еще в конце прошлого года.

«Учитывая нервную обстановку и опасения, что российские войска действительно могут быть введены на Украину, администрация поспешно выбросила планы, которые были заготовлены впрок.

Американцы поспешили выложить свои карты и рассказали о тех планах, о которых, возможно, не нужно было говорить», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его словам, еще в начале года американская сторона планировала вести конструктивные переговоры с гипотетической угрозой санкций.

Он также выразил мнение, что возможности санкционного давления со стороны США еще не исчерпаны, но сейчас речь идет о начале формы «антагонистического сотрудничества».

«Путин заявил Байдену, что введение санкций будет означать полный разрыв отношений. Получается улица с двусторонним движением: российская сторона говорит сворачивать отношения — и американская сторона тоже. Санкции в этом виде и есть сворачивание», — пояснил Владимир Васильев.