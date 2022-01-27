Анкара вместо Минска. Зачем Эрдоган стремится помирить Киев и Москву

Турция продолжает активно предлагать свои услуги посредника по урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, подтвердилась информация о скорых встречах президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. «Газета.Ru» разбиралась, что турецкий лидер пытается выиграть в диалоге Москвы и Киева.

Январь турецких миротворцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган скоро может по очереди встретиться со своими украинским и российским коллегами, о чем стало известно 27 января.

Так, 3 февраля он посетит с визитом Украину, а вскоре после этого вероятна поездка Владимира Путина в Турцию. По крайней мере, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве приняли приглашение, но пока не утвердили дату, — это будет зависеть от эпидситуации и графиков работы лидеров. В МИД Турции уже понадеялись на возможный приезд Путина после посещения им церемонии открытия Олимпиады в Пекине 4 февраля. Киеву дали две недели. Пойдет ли Украина на уступки ради мира в Донбассе Страны «нормандского формата» — Россия, Украина, Германия и Франция — взяли... 27 января 18:08

Между тем, эти встречи вполне укладываются в задачу Анкары стать посредником по урегулированию конфликта в Донбассе. За последние сутки со стороны Турции поступило сразу два предложения по этой теме.

Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что Турция готова принимать у себя переговоры Минской группы, так как «некоторые стороны имеют проблемы с Белоруссией».

«Мы сказали, что если нам поступит запрос о том, сможем ли мы принять у себя, мы с удовольствием примем», — заверил он.

Кроме того, Турция снова предложила Стамбул в качестве места заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Украине, которые также проходили до этого или в Минске или в онлайн-формате. Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ посол Микко Киннунен поблагодарил Турцию за такую возможность и выступил за очные встречи при согласии всех сторон. Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк поддержал идею о переносе переговоров в Турцию.

А вот представители Луганской народной республики, как писала газета «Известия», ничего об этом не слышали и вовсе усомнились в такой необходимости.

21 января Эрдоган объяснил свою не раз высказанную идею о желании организовать встречу Путина с Зеленским в Турции тем, что сейчас у Анкары хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Любое же развитие событий, «ведущих к оккупации или развязыванию войны», по его мнению, обернется очень серьезным нарушением спокойствия в регионе.

Дмитрий Песков тогда отметил, что в Кремле поддерживают усилия любых стран по урегулированию ситуации на Украине, и будут приветствовать, если у Турции получится повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых на себя обязательств. «Донбасс как рыба об лед бьется, чтобы выполнить минские соглашения» Политические советники лидеров стран «нормандского формата» впервые за полгода собрались... 27 января 04:07

Чего хочет Эрдоган

Турция пыталась взять на себя миссию помирить Россию с Украиной, а Киев – с Донецком и Луганском задолго до января 2022 года. К примеру, с предложением провести в Стамбуле российско-украинский саммит Эрдоган выступал еще в ноябре 2021 года. Песков тогда говорил несколько иначе, — идея подобного мероприятия с центральной темой конфликта в Донбассе не имеет смысла, так как Москву нельзя считать стороной конфликта.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись в оценках того, что именно подталкивает Эрдогана к активному миротворчеству.

Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает это попыткой Эрдогана показать Москве, что он авторитетный игрок, которому нужно идти на встречу в двухсторонних отношениях.

«Конечно, влезть в мозги Эрдогана очень сложно, как и понять, из каких соображений он исходит.

Но учитывая, что он жестко поддерживает все претензии Украины по поводу Крыма, то он таким образом создает еще один инструментарий давления на Россию, надеясь добиться уступок со ее стороны в других вопросах. Например, в Сирии и в Карабахе.

Сейчас Эрдоган просто пытается сбалансировать свою однозначную поддержку украинских претензий, при этом бросить кость России в виде такого вот сотрудничества», — допускает эксперт.

Директор российского Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что главная причина активности Эрдогана по Донбассу — это его желание подчеркнуть значимость Турции как восходящей региональной державы. При этом эксперт считает, что президент Турции хочет доказать что-то не России, а своим союзникам по НАТО, в том числе и США.

«Мы видим, что пошел процесс нормализации диалога Турции и США, и здесь свои посреднические способности Анкара хочет продемонстрировать Западу. Это важно на фоне активной поддержки США Греции, где они недавно построили новую базу Александруполис. Сейчас интенсивность сотрудничества Афин и Вашингтона чуть снизилась, и Турция хочет лишний раз показать свою значимость», — считает он.

При этом эксперты сошлись во мнении, что Эрдоган пытается с помощью активных действий во внешней политике на украинском направлении набрать очки и у внутренней аудитории.

«У Эрдогана интересы и задачи всегда многоплановые. Если здесь хоть что-то получится, то это можно будет презентовать и своим избирателям внутри страны.

Такой вот политик Эрдоган, с очень большим опытом. И еще он имеет четкое представление о национальных интересах, — с элементами неоосманизма, якобы умеренного исламизма, и, естественно, пантюркизма. Ведь даже в Крыму он печется, в первую очередь, о крымских татарах», — говорит Надеин-Раевский. «Никто не хочет превращать Россию в изгоя»: что стоит за угрозами санкций Запада Санкционная риторика Запада даже на фоне смягчения заявлений о якобы возможном вторжении России... 26 января 23:32

Гаджиев согласен, что Эрдогану сейчас важно укрепить позиции внутри страны, пусть даже и за счет внешнеполитических действий. Дело в том, что в экономике продолжается кризис, а оппозиция на этом фоне лишь все больше демонстрирует схожесть во взглядах и готова взаимодействовать друг с другом.

Переговоры — переговорами, но Украину — в НАТО

И хотя Эрдоган говорит, что российско-турецкие отношения на данном этапе — самые мирные за всю историю, они периодически обостряются, в том числе из-за региональных конфликтов, например, из-за Сирии или в Ливии. Отношения Турции с Украиной же в последние годы весьма стабильные и теплые. Анкара с 2014 года говорила, что расценивает присоединение Крыма к России не иначе, как аннексию и полностью разделяет точку зрения Киева.

О взаимопонимании свидетельствуют не только слова, но и дела — начиная от продажи военной технике Украине, включая уже использовавшиеся в Донбассе беспилотники Bayraktar TB2, и заканчивая дипломатической поддержкой «Крымской платформы», на мероприятия которой в августе 2021 года поехал глава турецкого МИД.

Кроме того, Турция, будучи полноправным членом НАТО, едва ли не самый активный лоббист сближения Украины с этим альянсом. Эрдоган прямо говорил, что поддерживает идею о вступлении Киева в НАТО, как это было, например, в апреле 2021 года после его встречи с Зеленским.

Эксперты разошлись и в том, нужно ли России на фоне таких отношений Турции и Украины рассматривать первую как возможного посредника.

Надеин-Раевский считает, что в целом Москве нужно говорить напрямую с Киевом, тем более не привлекая к решению конфликта в Донбассе нового члена НАТО. «Нам нужно, чтобы были решены базовые вопросы по минским договоренностям, на что Украина не идет категорически. Турция — не нейтральный игрок, она — член НАТО и держится в повестке альянса, ее позиция ничем не отличается от общепринятой там.

Тем более, в Турции существуют настроения, пусть официально не озвучиваемые, что Крым вообще должен входить в ее состав», — считает он.

Амур Гаджиев же не стал категорично говорить, что Турция не подходит на роль посредника, видя определенные возможности в неплохих отношениях Москвы и Анкары. На Западе опасаются сближения России и Китая. Возможен ли их союз? В иностранной прессе все чаще встречается мнение, что агрессивная политика Запада в отношении России... 26 января 17:14

«Мы видим, что Россия полностью со счетов такую возможность не сбрасывает, а предлагает Анкаре продемонстрировать на практике свои способности. Да, Турция — член НАТО, там ключевые военно-политические решения принимаются в консенсусе. Но это же ведет к тому, с другой стороны, что Анкара может сыграть свою роль в непринятии решений, которые бы представляли угрозу интересам России», — говорит эксперт.

По словам Гаджиева, если Анкара сможет убедить Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, то это Россия будет только приветствовать. Однако пока теоретическая встреча России и Украины в Стамбуле сильно отличается от ожиданий, которые существуют в Москве.

«Но если лидеры России и Турции скорректируют повестку дня и задачи, то Анкара вполне может сгодиться на роль посредника», — заключает он.