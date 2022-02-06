«Через 15 лет войдет в Союзное государство». Лукашенко рассказал о будущем Украины

Если Киев начнет боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса, Минск и Москва дадут совместный ответ, заявил президент Александр Лукашенко. Он также пригрозил, что не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество в случае обострения ситуации на границе с Россией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва дадут совместный ответ в случае военной агрессии Киева против Донбасса. «Точно так, как российская», — ответил белорусский лидер на вопрос о том, как поведет себя белорусская армия, если Украина развяжет войну. Фрагмент интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» опубликован на платформе «СМОТРИМ». «Если Россия вторгнется на Украину, платить за это придется американцам» Западные СМИ и политики в последние дни регулярно говорят о готовящемся «российском вторжении»... 21 января 16:12

На уточняющий вопрос ведущего Владимира Соловьева о том, будет ли это совместным ответом стран-союзниц, он ответил: «Естественно».

«Если они начнут воевать против нас или против России, значит и мы будем воевать, защищая себя», — добавил он.

Кроме того, Лукашенко пообещал прекратить поставки горюче-смазочных материалов и электричества на Украину. «Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество. Российская Федерация имеет возможности, говоря об электричестве, в 3-5 раз больше поставлять. У нас проводов, грубо говоря, нет, сечение, как они называют, для того, чтобы им поставить, мы мизер им поставляем», — подчеркнул политик.

«Зеленский, прости меня, безголовый»

Лукашенко также усомнился в том, что власти в Киеве самостоятельно принимают решения, и напомнил о заверениях президента Украины Владимира Зеленского в том, что вблизи российской границы нет большого скопления украинских военных.

«Да, и я это знаю не из СМИ, а я знаю, как это делается, как вы говорите, у нас спецслужбы тоже неплохо работают, мы это прекрасно знаем, что их к этому толкают. И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать нет-нет войны, не будет, войны нет и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», — отметил Лукашенко (цитата по ТАСС).

«Опасность одна, что они предпримут очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса», — заключил белорусский лидер.

Украину — в Союзное государство

Лукашенко допустил, что Украина может войти в Союзное государство через 15 лет. «Если вы говорите, срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», — ответил он на вопрос Соловьева о том, какая из стран могла бы войти в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан. Три дня, а не два. В США обсуждают, как долго Украина продержится против России В США предсказали падение Киева за три дня в случае начала российского «вторжения»... 06 февраля 17:31

Кроме того, в союз войдут Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, уверен президент.

Накануне Лукашенко заявил, что если Киев решит воевать с Белоруссией, то война закончится максимум через четыре дня. «Там некому будет против нас воевать. Те, кого показывают, с автоматами их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний [спортивный] зал и тоже снимем такую тренировку, покажем. Вот так они тренируются», — сказал он.

Президент считает, что на Западе уже осознали — не стоит воевать со странами ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, включает Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан и Узбекистан).

В преддверии совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022» белорусский лидер все чаще комментирует слухи о якобы предстоящей войне. Маневры проведут в Белоруссии 10-20 февраля. Военные отработают сценарии пресечения и отражения внешнего вторжения, а также борьбы с терроризмом и защиты интересов Союзного государства. Практические действия будут проходить на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский и аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.