На прошлой неделе Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Всего же за период независимости Киев заключил около 20 аналогичных соглашений с почти 50 странами по всему миру. Несмотря на торжественный фон, окружающий эти события, не все украинские промышленники позитивно смотрят на ЗСТ. Многие опасаются ущемления интересов малых предприятий, тогда как другие осознают: страна не в силах выдержать конкуренции со стороны глобальных корпораций.

Неприятные последствия

«Венец трех десятилетий сотрудничества» и «исторический момент» — именно так президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал подписание с Турцией соглашения о зоне свободной торговли, которое, по словам политика, сулит Киеву рост ВВП и создание новых рабочих мест.

Украинский бизнес смотрит на нововведения осторожно, если не сказать — с опаской. С особым скепсисом к сделке относятся представители отрасли легкой промышленности. Дело в том, что текстильная продукция занимает наибольшую долю в турецком экспорте на Украину.

Сейчас, когда страны отменили пошлины на торговлю этой категорией товаров, украинская отрасль может столкнуться с еще более жесткой конкуренцией. Диалог с Киевом — мысли о Москве: какую игру затеял Эрдоган Президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Для политиков... 04 февраля 10:56

И хотя сопредседатель группы по межпарламентским связям с Турцией Роман Грищук заявил изданию «Лiга. Бiзнес», что правительство создаст переходный период на 3-5 лет, в рамках которого государство окажет местному бизнесу всю необходимую поддержку в виде налоговых льгот и компенсаций, украинские текстильщики вынуждены готовится к худшему, особенно на фоне непрекращающихся слухов о грядущей войне.

Эффект от соглашений о ЗСТ достаточно мизерный для Украины, допускает ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников. По словам эксперта, сделка с Турцией — классический тому пример.

«Когда украинцы снизили таможенные пошлины на турецкие товары примерно на полпроцента, турки не стали этого делать, объясняя это сложной экономической ситуацией, и пообещали пойти навстречу после стабилизации. Но реального снижения пошлин на украинские товары не произошло. Средняя ставка остается в разы выше. Некоторые наблюдатели называют цифру 10%. Такая «свободная торговля» вызывает существенные вопросы», — заявил в разговоре с «Газетой.Ru» Масленников.

Свои опасения насчет сделки озвучили в Федерации работодателей Украины (ФРУ). Ряд украинских предприятий ожидает, что турецкий импорт машиностроения вытеснит местного производителя, говорится в опросе ведомства.

Учитывая уровень господдержки в Турции, такая перспектива выглядит более чем возможной, считает ФРУ.

Несмотря на то, что соглашение о ЗСТ с Турцией обсуждалось почти 10 лет, финальная версия документа разрабатывалась в спешке, отметили наблюдатели. Многие отмечают, что Киев мог согласиться на некоторые положения в обмен на политическую поддержку по некоторым вопросам. Ряд экспертов обращает внимание, что Киев мог пойти на значительные уступки в соглашении о ЗСТ в обмен на расширение производства турецких беспилотников «Байрактар» на территории Украины.

«Это был размен за поставки беспилотников», — отметил Масленников. «Получается, что у турок здесь двойная выгода. Поэтому истерия вокруг соглашения, на мой взгляд, только сильнее бьет по интересам украинской промышленности», — резюмировал профессор.

«Турция хочет поучаствовать в дележе украинского «пирожка» и навязать Киеву свои товары, — выразил мнение в беседе с «Газетой.Ru» украинский политолог и экономист Александр Дудчак. — На Украине сначала уничтожили судостроительные заводы, а сейчас для них строят корабли кто попало. Турки, например, хотят делать для них корветы», — обратил внимание эксперт.

Примечательно, что Киев и раньше шел на значительные уступки, заключая соглашения о ЗСТ с другими странами.

Плюсы и минусы

Согласно официальной статистике, к 2017 году Украина заключила 16 соглашений о свободной торговле, которые покрывают 45 стран. За последние пять лет этот список пополнили Израиль и Канада. Продолжаются переговоры с Вьетнамом. Также Киев озвучивал предложения по заключению аналогичных соглашений с Китаем и США, однако инициатива Киева не привлекла должного внимания.

И все же вехой во внешнеторговых отношениях Украины с миром считается Соглашение об ассоциации с Европейским союзом, в рамках которого Киев и Брюссель организовали ЗСТ с 1 января 2016 года — позже, чем начала действовать политическая часть Соглашения об ассоциации. Всего за несколько лет после ратификации положений о ЗСТ в 2017 году, Евросоюз стал одним из основных торговых партнеров Украины.

В целом, соглашение сыграло на руку Украинской экономике. Если в 2013 году Киев экспортировал товаров в Европу на $13 млрд, то через шесть лет этот показатель вырос на почти 60%, составив $20,8 млрд. «Даже премьер не влияет на экономику Украины. Ей занимаются другие» Первый вице-премьер и министр экономики Украины Алексей Любченко ушел в отставку. Явных ошибок он не... 03 ноября 12:57

Украинский экспорт в Европу продолжал расти и в этом году: по результатам первого полугодия показатель вырос на 43,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составил $11,87 млрд.

В то же время общие показатели торгового баланса говорят не в пользу Украины: Евросоюз все еще довольствуется торговым профицитом в торговле с Киевом (около $1 млрд), активно используя всю глубину украинского рынка для сбыта собственных товаров.

Политолог Дудчак, в свою очередь, уверен, что соглашение об ассоциации с Евросоюзом лишь навредило украинской экономике.

«Киев потерял экономическую независимость после государственного переворота 2014 года и после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Этот красноречивый документ активно пиарили, и на Украине его считают основополагающим. Но уже тогда было понятно, что это план по лишению Украины суверенитета и установлению экономического контроля над государством», — отметил эксперт.

Дудчак называет торгово-эконмические отношения Украины с Евросоюзом «игрой в одни ворота». «Украина открывает экономические кордоны, а в обмен получает всего лишь символическую поддержку», — заявил эксперт.

Примечательно, что в прошлом году Киев заявил, что пришло время пересмотреть соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Тогдашний вице-премьер страны Вадим Пристайко мотивировал решение тем, что Киев перестали устраивать большинство квот, предложенные Брюсселем. Озабоченность Киева вызывает тот факт, что многие квоты для украинской продукции заканчиваются очень быстро, практически в первые дни каждого нового года. Например, к 10 января 2020 года украинский бизнес исчерпал годовую квоту на мед и почти истратил квоту на солод и яблочный сок.

Экономист Масленников полагает, что, даже если европейцы согласятся пересмотреть соглашение об ассоциации, этот шаг будет иметь политическую подоплеку.

«С другой стороны, у украинских промышленников в скором времени появится немало проблем, связанных с углеродной повесткой в Евросоюзе. Брюссель расширил перечень производств, на которые распространяется углеродный налог. Здесь украинцы тоже могут «попасть под раздачу». Принципы пересмотра соглашения не вполне очевидны. Надо учитывать то, как меняется повестка. А она будет ужесточаться», — заключил эксперт.

Украинская сторона также регулярно настаивает на пересмотре правил сертификации промышленной продукции, поскольку этот процесс значительно замедляет выход украинских производителей на европейский рынок. Пересмотр соглашения начался только в феврале прошлого года и продолжается до сих пор.

Торговые отношения с Канадой также проходят не так гладко, как ожидали в Киеве. Несмотря на то, что от соглашения выиграли украинские металлургические и химические комбинаты, целый ряд представителей других отраслей фактически остались ни с чем.

В Соглашении не были представлены три группы товаров — мясо птицы, яйца, молочные продукты и молокосодержащие продукты, — традиционно сильные статьи украинского экспорта. «Блокирует пиар Порошенко». Почему Зеленский отменяет срочную службу Владимир Зеленский решил отменить на Украине призыв на срочную военную службу. По указу... 03 февраля 09:39

Сами украинские промышленники неоднократно отмечали, что соглашение с Канадой скорее носит символический характер, нежели открывает реальные возможности для развития торгово-экономических отношений Украины и Канады. В настоящее время Киев также намеревается пересмотреть условия сделки.

«В целом, пока Украине не удалось в полном объеме воспользоваться всеми преимуществами ЗСТ. Страна не в состоянии сделать этого в силу тяжелого экономического положения. Это костюмчик на вырост», — сказал профессор Масленников.

«Западные страны продолжают гробить экономику Украины, тогда как страна функционирует в качестве колонии. Киев в одностороннем порядке вывозит сырье, а получает готовую продукцию по многим направлениям. Над страной измываются как хотят. Страна превратилась в помойку, куда сплавляют устаревшее вооружение. Это такая игра: кто быстрее спихнет ненужный хлам», — заключил Дудчак.