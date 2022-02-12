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Политика

«Это было бы ошибкой Путина. Война дорого обходится»

Politico: Байден назвал союзникам дату нападения России на Украину

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Tom Brenner/Reuters
Россия вторгнется на Украину, не дожидаясь окончания Олимпийских игр в Пекине, заявил президент США Джо Байден. По его словам, атака может произойти 16 февраля. В Евросоюзе пока «отказываются верить» в возможность нападения, пишет Politico.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран подчеркнул, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля, сообщают источники Politico. Вторжению будут предшествовать ракетные удары и кибератаки, пишет газета.

«Один из источников сообщил, что в ходе телефонной конференции лидеров было объявлено, что кибератаки «неизбежны», другой собеседник издания рассказал, что данные разведки «конкретны и вызывают тревогу», — говорится в материале.

В онлайн-переговорах приняли участие представители Евросоюза, НАТО, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Румынии. Европейские партнеры при этом выражали сомнения в возможности военной агрессии. Официальный представитель Великобритании заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Два чиновника из ЕС отреагировали с еще большим скептицизмом, подчеркнув, что европейцы «по-прежнему отказываются верить в это».

«Это было бы такой ошибкой [президента Владимира] Путина. Война дорого обходится», — цитирует одного из них Politico.

Представитель страны Восточной Европы отметил, что «трудно сказать», насколько атака неизбежна. «Основная идея заключается в том, чтобы быть готовыми с санкциями <...>. Ключевое значение имеют координация и единство», — подчеркнул он.

«Окончательного решения нет»

В пятницу, 11 февраля, журналист телекомпании PBS Ник Шифрин написал, что вторжение на Украину начнется уже на следующей неделе. Немецкий журнал Der Spiegel называл конкретную дату — 15 февраля. Источники агентства Bloomberg заявляли, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя информацию о датах атаки, сомневался в том, что у Москвы уже есть точный план. «Наше представление заключается в том, что мы не считаем, что [Россия] приняла какое-либо окончательное решение», — сказал он.

При этом Салливан не исключил вероятность нападения на Украину уже во время Олимпиады. По его словам, в случае потенциального вторжения российские войска попытаются захватить крупные города этой страны, включая Киев. «Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что оно может произойти только после окончания Олимпиады», — резюмировал помощник.

Агентство Associated Press в субботу сообщило, что США скоро объявят об эвакуации сотрудников посольства на Украине. На этот раз Вашингтон собирается эвакуировать всех сотрудников дипмиссии. Ранее была объявлена эвакуация неосновного персонала и членов семей дипломатов. Небольшое число сотрудников посольства, по данным АР, могут остаться в стране, но будут перемещены на Запад к границе Украины с Польшей.

По информации источника РИА «Новости», российские дипломаты тоже покидают Украину. «Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», — отметил собеседник агентства.

«Пыль в глаза»

В Москве в очередной раз заявили, что слухи о гипотетическом вторжении во время Олимпиады или сразу после нее «абсолютно беспочвенны». «Ремарки [помощника американского президента по национальной безопасности] Джейка Салливана выдержаны в алармистском ключе. Усматриваем в подобных заявлениях лишь стремление администрации максимально повысить градус пропагандистской кампании против нашей страны», — указал посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат добавил, что даже обозреватели в США «отмечают, что доверие американских граждан к подобным голословным утверждениям резко снизилось».

«Вашингтон лишь продолжает «пускать пыль в глаза», основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — заключил Антонов.

XXIV Зимние Олимпийские игры открылись в Пекине 4 февраля, в них принимает участие 91 страна. Пока Россия занимает девятое место в медальном зачете. Закрытие Олимпиады пройдет 20 февраля.

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