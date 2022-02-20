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Политика

«В Европе запахло порохом». Россия и Белоруссия продлили проверку войск

Россия и Белоруссия продолжат проверку сил реагирования из-за ситуации в Донбассе

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Военные учения «Союзная решимость-2022» в Белоруссии, 19 февраля 2022 года

Военные учения «Союзная решимость-2022» в Белоруссии, 19 февраля 2022 года

Петр Ковалев/ТАСС
Белоруссия и Россия из-за обострения конфликта в Донбассе решили продлить проверку сил реагирования. Она началась в конце января, а 10 февраля стартовали учения «Союзная решимость-2022». На Западе заявляли, что с помощью учений Россия готовит почву для вторжения на Украину. Москва отрицала все обвинения.

Военные учения Союзного государства (входят Россия и Белоруссия) прошли успешно, но в свете новых угроз нужно дополнительно проверить боеготовность войск, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«В Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне», — считает Хренин.

В качестве доказательств министр указал на подозрительную военную активность в соседних с Россией и Белоруссией странах. Так, в этих государствах созданы «многочисленные группировки войск». Там также модернизированы объекты военной и транспортной инфраструктуры.

«Соседние с нами страны в экстренном внеплановом порядке «накачиваются» самым современным оружием. При этом приоритет отдается современным наступательным средствам», — уточнил Хренин.

Он добавил, что вблизи границ Союзного государства сейчас проводят гораздо больше военные учений, чем раньше. Хренин отметил, что смысл этих учений «непонятен» для России и Белоруссии, но очевидно, что они направлены против Союзного государства.

«В сознание западного обывателя прочно внедрена мысль о неизбежности войны с «восточными соседями». При этом в милитаристских устремлениях обвиняют Российскую Федерацию и Республику Беларусь», — подчеркнул глава Минобороны Белоруссии.

Хренин обратил внимание на то, что в такой угрожающей обстановке Европа отказывается считаться с опасениями Москвы и ее «красными линиями», которые разделяет и Минск. Вместо этого Запад пытается найти новые пути для военного освоения Украины.

«В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить», — подытожил Хренин.

Во время нового этапа союзники будут, как и раньше, отрабатывать совместные действия в сфере обороны. Однако теперь уделят больше внимания тем вопросам, которые до этого прорабатывали не так детально.

Хренин выделил положительные моменты, которые показала прошедшая проверка. Во-первых, для России и Белоруссии нет проблемы «военного шенгена», актуальной для Запада (то есть необходимости дополнительно согласовывать передвижения войск одной страны по территории другой). Хренин отметил, что у РФ и Белоруссии вся нужная инфраструктура уже готова, а юридические аспекты урегулированы.

«Вне зависимости от национальной принадлежности, органы военного управления всех объединений работали как целостный «организм». У нас общая «школа», общие подходы — мы действуем одинаково и одинаково мыслим», — пояснил министр.

В целом российские и белорусские войска, по его словам, доказали, что могут слаженно, качественно и быстро работать сообща. Речь идет как о различных видах войск, так и о материально-техническом обеспечении армии.

«Наработанный базис позволяет нам создавать и наращивать любые коалиционные группировки вне зависимости от их численности», — отметил Хренин.

Россия и Белоруссия начали проверку сил и средств реагирования Союзного государства в конце января. 10 февраля стартовали учения «Союзная решимость-2022». Важной их задачей была оценка возможностей транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск в ходе переброски российских частей на территорию Белоруссии. Точное количество военнослужащих, которые прибыли из России в Белоруссию для учений, официально не раскрывалось. Хренин уточнил 20 февраля, что вопросы обеспечения перегруппировки войск в таких масштабах отрабатывались Россией и Белоруссией впервые.

Президент России Владимир Путин объяснял, что российско-белорусские учения «имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают». Белорусский Генштаб сообщал, что после учений российские военные покинут республику.

Учения вызывали обеспокоенность США и Запада, которые считают, что Россия сосредоточила военный контингент вблизи границы с Украиной, потому что может планировать нападение на эту страну. «Учения, подобные маневрам в Белоруссии, могут быть использованы как маскировка для вторжения на Украину <...>. Россия и раньше использовала учения как прикрытие», — говорил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Госдепе тоже заявляли, что Россия перебрасывает войска в Белоруссию только «под предлогом» проводимых учений. По словам сотрудника Госдепа, Москва направила больше военных, чем США могли бы ожидать в рамках стандартных учений. США допускали, что Россия нападет на Украину с северной стороны.

Источник в западной разведке The Washington Post предполагал, что последние военные учения России, в том числе в Белоруссии — это предупреждение западным странам о сложности и опасности любой попытки вмешательства в происходящее на Украине. «[Москва с помощью учений хочет] послать сигнал Западу о том, что «у нас есть стратегические возможности, и если мы зайдем слишком далеко, мы можем их использовать», — сказал он.

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