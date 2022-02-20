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Политика

«Россия не хочет даже произносить слово «война»

Песков заявил о неспособности Зеленского выполнять минские соглашения

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о датах «вторжения» на Украину элементом провокации, на которую президент России не обращает внимания. Он указал, что характер переговоров Владимира Путина с западными коллегами значительно контрастирует с истерикой, которая разворачивается в западных СМИ. В Кремле подчеркнули, что у России нет планов по вторжению, а в своей истории она «никогда ни на кого не нападала».

Россия никогда ни на кого не нападала первой и пережила столько конфликтов, что даже не хочет произносить слово «война». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — подчеркнул Песков.

Он также напомнил, что Москва призывает европейские страны «к разуму», и попросил их задаться вопросом: зачем России на кого-то нападать?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее высказывал мнение, что Россия не отводит войска от границы с Украиной, а напротив, наращивает свое военное присутствие, что говорит об «очень и очень высоком» риске вторжения.

Новые даты «вторжения»

В Кремле указали, что Путин не обращает внимания на заявления Запада о датах «вторжения» на Украину.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, — это такой элемент провокационного характера», — сказал Песков.

Он отметил, что появление «календарей вторжения» приводит к нагнетанию напряженности, а это потом сказывается на ситуации на линии соприкосновения. В результате, заявил Песков, «любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям».

Напряженность на линии соприкосновения в Донбассе доведена до максимума, сказал представитель Кремля. Поэтому «ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину» — очень плохая практика.

Конструктивный диалог и истерика в СМИ

Песков обратил внимание, что на Западе никто не призывает Украину к сдержанности.

«Мы не слышим ни одного заявления, которое призывало бы Киев к сдержанности. Ни одного. Ни НАТО, ни европейские столицы, ни Вашингтон не призывают Киев к осторожности, к аккуратности. Этого как будто бы не существует. Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, ну наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что характер переговоров российского лидера с главами западных стран по ситуации вокруг Украины резко контрастирует с истерикой в СМИ этих государств.

«Да, задаются вопросы, что, «по нашим данным, вот есть планы агрессивные». Но весьма и весьма дипломатично. Самым конструктивным образом президент отвечает на все эти вопросы. Осмысленный разговор», — заявил пресс-секретарь президента.

Он также указал, что у Путина есть возможность доносить до западных партнеров озабоченности России. «Многие с ним не соглашаются — или совсем, или частично. Но каждый раз все констатируют наличие базы для дискуссий, для продолжения переговоров. И это, наверное, самое важное», — отметил Песков.

Откуда берутся слухи о вторжении

По словам политика, есть разные теории, объясняющие, почему западные лидеры и СМИ повторяют, что Россия решила напасть на Украину.

«Я, например, слышал обоснование из области теории заговора. Но очень логически безупречно выстроенное», — сказал он.

«Есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий», — сказал Песков. Он вновь напомнил, что НАТО, Британия и США отправляют Украине вооружение и боеприпасы.

По словам представителя Кремля, «одновременно [властям Украины] обеспечивается дипломатическая и политическая «крыша». «Мы сейчас чуть-чуть перешли [на жаргон], — сказал Песков. — «Крыша», где говорится, что если хоть кто-то пересечет границу Украины, <...> то будут адские санкции».

В таком случае, продолжил он, Россия станет изгоем. «Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Вот все звенья цепи свидетельствуют об этом», — указал Песков. Он отметил, что это лишь теория, а у него нет другого объяснения для ежедневных заявлений о вторжении.

Переговоров с Зеленским не будет

Пресс-секретарь президента сообщил, что Путин не будет проводить переговоры с Зеленским, хотя украинский лидер ранее просил его о встрече.

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский комплекс мер. Если в совокупности рассмотреть все заявления Зеленского, из них следует, что он а) не может, б) не хочет и с) не собирается этого делать», — сказал он.

Песков напомнил, что президент Украины в качестве основной цели переговоров декларирует обсуждение урегулирования на юго-востоке страны. Однако Россия не является стороной конфликта, поэтому Зеленский должен разговаривать с представителями Донбасса.

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