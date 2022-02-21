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Политика

«Если не будет вторжения». Байден и Путин согласились встретиться в Европе

Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности

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Елисейский дворец сообщил о согласии лидеров России и США провести саммит по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Вопросы для соответствующей встречи должны подготовить министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. В Белом доме заявили, что США «привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден приняли предложение французского лидера Эмманюэля Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами, чтобы обсудить вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Лидеры России и Соединенных Штатов «согласились с положениями такой встречи на высшем уровне», отмечается в релизе.

Ожидается, что вопросы для саммита подготовят министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен — их встреча запланирована на 24 февраля и состоится «только при условии, что Россия не будет вторгаться на Украину».

Накануне Макрон дважды созвонился с Путиным, а также побеседовал по телефону с Байденом, президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, напоминает ТАСС.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о готовности Байдена встретиться с Путиным, если Россия не вторгнется на Украину.

«Как неоднократно ясно давал понять президент, мы привержены дипломатическому взаимодействию, пока не начнется вторжение. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как планируется, встретятся позднее на этой неделе в Европе, если Россия не предпримет военных действий.

Президент Байден дал принципиальное согласие на встречу с президентом Путиным после этих контактов, опять же, если не будет вторжения. Мы всегда готовы к дипломатии», — отметила она.

Ситуация в Донбассе резко обострилась на прошлой неделе.

В минувшую пятницу, 18 февраля, главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин объявили об эвакуации населения в Россию «на фоне нарастающей угрозы боевых действий». По последним официальным данным, более 53 тыс. беженцев из Донбасса приехали в Россию. Принять их готовы в 30 регионах.

В субботу, 19 февраля, Пасечник и Пушилин объявили всеобщую мобилизацию, призвав военнообязанных явиться в военкоматы. На сборные пункты прибывают и добровольцы.

В последнее время в странах Запада и в Киеве звучат утверждения о предполагаемом «вторжении» России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

«Взаимодействие с Украиной и угроза нападения»

Как полагают 26% респондентов Фонда «Общественное мнение», во внешней политике России преобладают неудачи. К ним относят «взаимодействия с Украиной», «глобальную долгосрочную невозможность найти общий язык со странами Запада», а некоторые опрошенные видят их «везде, во всех переговорах».

43% россиян думают, что во внешней политике за последнее время было больше успехов, чем неудач. Среди них чаще всего называют «Казахстан — помощь в урегулировании конфликта», достройку «Северного потока» и «сдерживание Америки в интересах России». Следят за внешней политикой 44% респондентов. По оценкам 21% участников опроса, руководство страны уделяет этой сфере слишком много внимания, 10% считают, что слишком мало, 54% — что столько, сколько нужно.

Угрозы нападения других государств, гражданская война и снижение реальных доходов населения — самые частые поводы для беспокойства россиян, следует из исследования ФОМ. В мировом контексте людей волнуют массовые эпидемии, химическое и радиационное заражение воды, воздуха, продуктов, а также уничтожение лесов.

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