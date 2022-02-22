«Сколько еще можно терпеть?» Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил о признании ДНР и ЛНР суверенными государствами. Глава России также подписал с республиками договоры о сотрудничестве и взаимопомощи. Объясняя свое решение, Путин сказал, что на юго-востоке Украины продолжаются «ужас и геноцид».

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о необходимости признания независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

«Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими этими республиками», — сказал он.

Кроме того, Путин подписал с главами Донецкой народной республики Денисом Пушилиным и руководителем Луганской народной республики Леонидом Пасечником договоры «о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи»: «Поздравляю вас».

Перед тем как озвучить свое решение, президент России подчеркнул, что США и НАТО оставили без ответа «предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам», а уровень угроз для России «значительно возрастает».

В этой ситуации российская сторона «имеет полное право принимать ответные меры обеспечения собственной безопасности». «Именно так и будем поступать», – сообщил Путин.

«Конца и края не видно»

Говоря о ситуации в Донбассе, российский президент подчеркнул, что она «приобрела критический, острый характер». По его мнению, Запад не замечает «ужас и геноцид в Донбассе, а Украина пытается реализовать блицкриг, как это было в 2014-2015 годах»:

«И только потому, что эти люди не согласились с поддержанным Западом переворотом на Украине в 2014 году, выступили против возведенного в ранг государственного движения в сторону национализма, пещерного и агрессивного национализма и неонацизма. И борются за свои элементарные права жить на своей земле, говорить на родном языке, за сохранение своей культуры и традиций. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько еще можно терпеть?»

Путин добавил, что на юго-востоке Украины продолжаются «убийства мирных жителей, блокада, издевательства над людьми» и «конца и края этому не видно». Россия может сегодня признать независимость ДНР и ЛНР. Итоги заседания Совбеза На внеочередном заседании Совета безопасности России выступили главы Минобороны, МИД, МЧС, спикеры... 21 февраля 19:32

Хотя Россия, как утверждает Путин, «сделала все», чтобы сохранить территориальную целостность Украины. Но, по его словам, все было тщетно, так как «суть самого режима» на Украине не меняется.

«Бросалось в глаза, что украинские власти предпочитали действовать так, чтобы в отношениях с Россией иметь те права и преимущества, но не нести при этом никаких обязательств. Вместо партнерства стало превалировать иждивенчество, которое со стороны киевских официальных властей подчас приобретало абсолютно бесцеремонный характер», – обратил внимание президент России.

Угроза НАТО для России

Глава государства также затронул гарантии безопасности, которые Россия предложила согласовать НАТО и США. Ключевые пункты этого документа: Запад обязуется дать юридические гарантии отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, а также от создания военных баз в постсоветских странах. Но альянс настаивает на политике «открытых дверей», которая заключается в том, что каждая страна вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику и вступать в те союзы, в которые посчитает нужным. «Поздравляю вас»: Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР Президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также о дружбе и... 22 февраля 00:20

В случае если Украина вступит в НАТО, западные страны, в том числе США, будут иметь право на размещение своего военного контингента непосредственно у границ России. Тогда «подлетное время крылатых ракет «Томагавк» составит 35 минут, крылатых ракет — 7-8 минут, гиперзвуковых ракет — 4 минуты, это как нож к горлу», констатировал Путин.

«Имеющаяся у нам информация свидетельствует о том, что вступление Украины в НАТО — лишь вопрос времени. Россия в документах альянса указана основным противником, а Украина станет плацдармом для нападения», – добавил он.

Путин утверждает, что Североатлантическому альянсу не нужна «такая большая, самостоятельная страна, как Россия». «В этом ответ на все вопросы. Это и есть источник традиционной американской политики на российском направлении. Отсюда и отношение ко всем нашим предложениям в сфере безопасности », – уверен он.

Путин напомнил, что в документах западных стран Россия указана как «главная угроза евроатлантической безопасности». «В американских документах стратегического планирования, в документах закреплена возможность так называемого «упреждающего удара по ракетным комплексам противника», – подчеркнул он.

Что касается украинской армии, то командование ВСУ уже сейчас может напрямую идти из штабов НАТО, сказал президент России.

Признание ДНР и ЛНР

Пушилин и Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость их республик 21 февраля. При этом глава ДНР предложил Москве также подписать договор «о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны». Руководитель ЛНР, в свою очередь, заявил, что Киев «подготавливает полномасштабные наступательные действия».

После этого в Москве состоялось внеочередное собрание Совета безопасности России. Большинство членов Совбеза (среди них спикеры Госдумы, Совфеда, министры обороны и иностранных дел) призвали Путина принять положительное решение по обращению Донбасса. Глава России заявил, что услышал мнение всех выступивших и примет решение в соответствии с ситуацией на юго-востоке Украины и оценками эскалации конфликта членами Совбеза.