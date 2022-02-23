«Не лучший способом решения проблемы». Китай не введет санкции против России

Китай осудил введение санкций против России, назвав рестрикции неэффективным способом урегулирования разногласий. Пекин подчеркнул, что напряженность можно снизить лишь путем диалога, и призвал к спокойствию и сдержанности. МИД Китая напомнил, что за последние 20 лет количество введенных США ограничений выросло в 10 раз.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ответила на вопрос журналистов о возможности введения Пекином санкций в отношении РФ по вопросу Донбасса. «Не сомневайтесь, будет больно»: Лондон и Брюссель анонсировали санкции против Москвы Первые санкции Евросоюза против России в ответ на признание независимости ДНР и ЛНР могут принять... 22 февраля 20:09

«Вы спрашиваете, будет ли Китай также вводить санкции в отношении России? Вам, очевидно, не хватает базового понимания политики правительства КНР», — сказала дипломат, передает ТАСС.

«Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступает против любых незаконных односторонних санкций», — отметила Хуа Чуньин.

Представитель китайского МИД подчеркнула, что напряженность можно снизить лишь путем диалога и консультаций.

Она также обратила внимание, что незаконные односторонние ограничения вызывают серьезные трудности для экономики и финансового сектора стран, против которых вводятся санкции. Дипломат указала, что в ситуации с Украиной и Россией не должны затрагиваться интересы Китая и других сторон, а рестрикции не должны ущемлять их законные права.

Хуа Чуньин рассказала, что количество введенных США ограничений возросло в 10 раз за последние 20 лет.

По ее словам, с 2011 года санкции более 100 раз вводились в отношении России, однако мир от этого лучше не стал.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что Киев рассчитывает на поддержку Пекина. «Мы рассчитываем на поддержку Китайской Народной Республики, в том числе на понимание тех вызовов, в которых мы находимся»,— заявляла она.

Урегулирование путем дипломатии

Представитель МИД Китая выразила надежду, что стороны конфликта попытаются решить кризис дипломатически, сохраняя спокойствие и проявляя сдержанность. «Россия отказывается от дипломатии»: госсекретарь США Блинкен отменил встречу с Лавровым Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном... 23 февраля 10:41

«В текущей ситуации мы считаем, что дверь к мирному урегулированию украинского вопроса еще не полностью закрыта», — сказала представитель МИД КНР.

«Мы надеемся, что соответствующие стороны сохранят спокойствие и рациональность, будут привержены мирному урегулированию соответствующих вопросов при помощи переговоров в соответствии с принципами Устава ООН», — отметила дипломат.

Она подчеркнула, что конфликт на Украине имеет сложную историческую долготу и широту, а текущая ситуация сформировалась под влиянием множества факторов.

«Для того чтобы иметь верное и объективное понимание и искать разумный и мирный план урегулирования, необходимо понимать историю украинского вопроса, на основе равенства и взаимного уважения надлежащим образом разрешать рациональные озабоченности в области безопасности всех сторон», — указала она.

В МИД КНР уточнили, что позиция властей Китая по украинскому вопросу последовательна и неизменна, Пекин придерживается идеи урегулирования региональных вопросов через диалог и консультации.

По словам Хуа Чуньин, «некоторые обвиняют Китай в том, что его позиция по украинскому вопросу идет наперекор принципу уважения государственного суверенитета и территориальной целостности». «Это либо тайный умысел, либо умышленное искажение фактов, либо недопонимание», — заявила дипломат.

Санкции Запада

Ранее страны Запада объявили о своих санкциях против России после того, как Москва признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Байден «отрезал» Россию от «западного финансирования» Президент США Джо Байден заявил, что Россия своими последними действиями начала вторжение на Украину... 23 февраля 13:01

Меры со стороны США затронули два банка и их дочерние структуры, суверенный долг РФ и «влиятельных россиян» из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Гражданам США запретили торговые, инвестиционные и финансовые операции с ДНР и ЛНР.

Первый пакет санкций ЕС коснулся депутатов Госдумы РФ, поддержавших обращение к президенту с просьбой признать независимость республик Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. Евросоюз также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые санкции Запада нелегитимными. По словам дипломата, в Москве давно поняли, что рестрикции являются единственным инструментом Запада, чтобы сдерживать развитие РФ.