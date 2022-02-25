«Мы не боимся говорить с Россией». Зеленский готов к переговорам о нейтральном статусе

Украина не боится говорить с Россией о нейтральном статусе и гарантиях безопасности, заявили в офисе Владимира Зеленского. Украинский президент отметил, что не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО», призвав оказать Киеву поддержку. Зеленский также обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи.

Украина готова к переговорам с Россией о нейтральном статусе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. По словам политика, Киеву необходимо сначала получить гарантии безопасности. Украина потеряла контроль над островом Змеиный, взрывы в Киеве. Главное к полудню 25 февраля Наступил второй день военной операции, проводимой Россией в поддержку республик Донбасса. Утром... 25 февраля 13:15

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас, когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», — заявил Подоляк. По его словам, готовность украинских властей к диалогу — это стремление к миру.

«Если переговоры возможны, их необходимо провести. Если в Москве говорят, что хотят вести переговоры, в том числе по поводу нейтрального статуса [Украины], мы этого не боимся. Мы можем обсуждать и эти вопросы», — сказал политик.

Советник напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с нами и увидеть Украину в НАТО».

В ходе видеообращения в ночь с 24 на 25 февраля Зеленский заявлял, что он готов обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

«Сегодня мы услышали из Москвы, что они таки хотят обсудить нейтральный статус Украины. Я заявил всем партнерам нашей страны — сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю их — вы с нами? Они отвечают, что с нами, однако в альянс [НАТО — «Газета.Ru»] нас брать не хотят», — отметил президент.

«Заявляю, что мы не боимся России, не боимся говорить с Россией, говорить обо всем: гарантиях безопасности для нашей страны и нейтральном статусе (мы же сейчас не в НАТО), но какие при этом у нас будут гарантии?» — сказал Зеленский. «Давайте сядем и решим свою судьбу навсегда». Лукашенко призвал Москву и Киев провести переговоры Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что полномасштабный конфликт на Украине можно... 24 февраля 16:02

Он подчеркнул, что Киеву необходимы гарантии и точная информация о странах, которые будут готовы их предоставить. «Говорить об окончании этого вторжения необходимо», — указал украинский лидер. Он отметил, что обсудил ситуацию с 27 лидерами государств Евросоюза.

Зеленский вновь призвал Москву начать переговоры о прекращении военных действий.

«России все равно рано или поздно придется вести переговоры с нами, говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение», — заявил президент Украины. По его словам, чем быстрее начнется этот разговор, тем меньшими будут потери самой России.

Нейтральный статус предполагает такую позицию государства, при котором оно воздерживается от действий, способных вовлечь его в международный конфликт. Это касается как участия в войнах между другими странами, так и присоединения к военно-политическим блокам.

Помощь «Бухарестской девятки»

Украинский лидер обратился к странам «Бухарестской девятки» с просьбой о предоставлении оборонной помощи. Он также рассказал, что провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Операция на Украине. День второй Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной... 25 февраля 14:26

«Мы защищаем свою свободу и землю. Но нуждаемся в действенной международной помощи. Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к «Бухарестской девятке» насчет оборонной помощи, санкций, давления [в отношении России]», — написал он в Twitter.

«Нуждаемся в антивоенной коалиции», — подчеркнул украинский президент.

В «Бухарестскую девятку» входят Чехия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Болгария, Румыния и Словакия. Создание объединения инициировал польский президент Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Йоханнис после присоединения Крыма к России в 2014 году.

Зеленский также провел несколько международных разговоров. В частности, он созвонился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и призвал его усилить санкции.

«Сегодня Украина нуждается в поддержке партнеров больше, чем когда-либо», — подчеркнул Зеленский, потребовав эффективного противодействия России.

Также он провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нийнистё. Украинский лидер поблагодарил коллегу за выделенные денежные средства на сумму $50 млн.

Зеленский ранее обвинил мировые державы в том, что они наблюдают за ситуацией издалека, а Украина вынуждена защищать себя одна.

«Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и слышим на нашей земле, что этого недостаточно», — заявил он.

Зеленский выразил мнение, что рано или поздно с Россией будет начат диалог о прекращении боевых действий.