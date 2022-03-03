«Это полностью подорвет легитимность». Почему Россию не исключат из СБ ООН

На фоне российской специальной военной операции на Украине стали звучать призывы исключить Россию из состава Совета Безопасности ООН. На прошлой неделе с подобной инициативой якобы выступили в Конгрессе США. Этого же несколько дней назад потребовал президент Украины Владимир Зеленский. «Газета.Ru» попыталась выяснить, насколько реален такой исход.

Членство России в Совбезе ООН необходимо ликвидировать из-за ее якобы «военных преступлений» на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации 25 февраля.

«Государство, которое совершает военные преступления по отношению к мирным людям, не может быть членом Совбеза ООН», — сказал он.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предложил более радикальные меры и потребовал от мирового сообщества рассмотреть вопрос о полном исключении России из ООН. Справка Постоянное представительство Советского Союза при ООН было учреждено после создания организации в соответствии с Уставом ООН, подписанным 26 июня 1945 года на конференции в Сан-Франциско. В апреле 1946 года Распоряжением Совета Министров СССР был утвержден штат Представительства. Читать дальше

«Международное сообщество должно рассмотреть возможность исключения России из ООН или, по крайней мере, из Совета Безопасности ООН, где у нее есть право вето», — заявил политик.

В самой организации к этой идее отнеслись скептически, обратив внимание украинского истеблишмента на правовую архитектуру организации и принципы ее работы.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, в свою очередь, призвал Владимира Зеленского, требовавшего от Антонио Гутерриша действий, обратить внимание на устав организации. Два дела: какие суды Гааги занимаются событиями на Украине Международный уголовный суд в Гааге, членом которого Россия не является, скоро начнет расследование... 02 марта 10:46

«Если бы кто-то уделил время прочтению Устава ООН, то стало бы ясно, что генеральный секретарь не имеет подобных полномочий ни в какой форме», — заявил Дюжаррик.

И хотя в уставе организации дословно не сказано о порядке исключения какой-либо страны из состава Совета Безопасности, в США активно пытаются выработать инструменты для легализации такого решения. Так, согласно данным издания Axios, американские конгрессмены призвали ООН «принять незамедлительные действия», необходимые для внесения поправок в статью 23 устава ООН, которая определяет Российскую Федерацию в качестве постоянного члена СБ ООН. Сообщается, что с данной инициативой выступила член комитета по международным делам палаты представителей конгресса США Клаудии Тенни, которая представляет Республиканскую партию.

Препятствием для такого решения служит сам Устав ООН, в соответствии с которым, «поправки к настоящему Уставу вступают в силу для всех Членов Организации, после того как они приняты двумя третями голосов членов Генеральной Ассамблеи и ратифицированы, в соответствии с их конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности».

Иными словами — для принятия поправок, позволяющих исключить Россию из ООН, постоянный представитель РФ Василий Небензя должен за них проголосовать, поскольку «<…> решения Совета Безопасности <…> считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совета».

Однако нельзя исключать что некоторые члены Совбеза, как, например, США могут «наплевать» на устав ООН и провести незаконное отстранение России от заседаний, отметил программный директор клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов.

«Если смотреть на устав ООН, который регулирует деятельность Совета Безопасности, то исключение невозможно. Скорее всего, призывы могут быть направлены на нагнетание атмосферы враждебности по отношению к России и ни к чему больше», — заявил Барабанов.

Если Россию все же исключат из состава постоянных членов ООН, говорит эксперт, вся система сдержек и противовесов и система глобальной безопасности, построенные на основе ООН, исчезнут. Все санкции, которые ввели против России и Донбасса После признания Россией независимости ДНР и ЛНР целый ряд стран последовательно вводят санкции... 24 февраля 21:00

«Это понимают все, кроме самых радикально настроенных игроков. Остальные страны вряд ли пойдут на этот шаг. Они, в принципе, могут закрыть зал для российских представителей на время заседаний. Но тогда это полностью подорвет легитимность ООН как глобального института», — подчеркнул эксперт.

Судьба Совбеза

Эксперт также выразил надежду, что Совбез продолжит выполнять возложенные на него обязанности, несмотря на высокий градус страстей среди его членов.

«Вероятность найти инструменты урегулирования текущего конфликта на Украине невысока в силу политизированности подхода стран-членов. Пока достичь компромисса на площадке Совбеза невозможно», — объяснил Барабанов. Однако может сработать аналогия с Минскими соглашениями, о которых сначала договорились в формате, никак не связанным с ООН при участии Франции, Германии и России. Сначала страны договорились между собой, а затем «Минск» был одобрен Советом Безопасности.

«Если дипломатический компромисс будет найден, то тогда Совбез может включиться и внести свой вклад», — отметил эксперт.

«Для России эта организация по-прежнему играет исключительно важную роль, потому что эта площадка предоставляет нам возможность донести до всего мира свою официальную точку зрения», — резюмировал он.