«Украина тянет время»: чего ждать от третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Во время российско-украинских переговоров в Белоруссии на территории национального парка «Беловежская пуща», 3 марта 2022 года

Делегации России и Украины готовятся к третьему раунду переговоров. Как ожидается, диалог будет продолжен 5 или 6 марта. Чего ждать от этого события — в материале «Газеты.Ru».

Российско-украинские переговоры официально стартовали еще в конце февраля на фоне спецоперации России на Украине, запущенной в ответ на просьбу о помощи со стороны ДНР и ЛНР. Стороны провели два раунда диалога, основным итогом которых стала договоренность о создании гуманитарных коридоров для выхода мирных граждан и возможность установки временного прекращения огня.

Последний раз стороны встречались 3 марта, по итогам той встречи представители как России, так и Украины объявили о скором проведении нового раунда переговоров, назвав в качестве примерных рамок начало следующей недели. Однако позже

советник руководителя офиса президента Украины и представитель делегации страны на переговорах с РФ Михаил Подоляк объявил, что диалог может быть продолжен 5 или 6 марта.

В то же время еще один член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что Украина и Россия договорились вести переговоры в закрытом режиме, чтобы «хоть как-то договориться».

Об этом же заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «И еще раз повторяем: убеждены, что подобные переговоры в подобной ситуации должны вестись, конечно же, в тишине и не быть предметом для публичной огласки», — сказал российский представитель Кремля.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в настоящий момент не идет обсуждения каких-либо документов. «Тактика российской армии – отрезать ВСУ от снабжения» Специальная военная операция российской армии на Украине продолжается, под контроль взяты... 04 марта 15:30

Впрочем, президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцом выразил надежду, что в ходе планируемого третьего раунда переговоров представители Киева займут разумную и конструктивную позицию. Отдельно российский лидер подчеркнул, что Россия в целом готова к диалогу с украинской стороной «при условии выполнения всех российских требований».

При этом Киев заявляет, что не желает идти на уступки. В офисе президента Украины отметили, что глава государства не пойдет ни на какие шаги, которые «могут так или иначе принизить нашу борьбу, которая сегодня ведется в Украине за ее территориальную целостность и свободу».

Чего ждать от диалога

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают продолжение переговоров России и Украины, скептически воспринимая шансы на заключение каких-либо серьезных договоренностей. Так, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что без решительного перелома в военной операции, разгрома украинских вооруженных сил или взятия крупных городов, договориться о каких-то больших политических вопросах в ходе переговоров невозможно.

«Очевидно, что в рамках диалога Украина тянет время, потому что пока украинские власти и ВСУ намерены продолжать сопротивление. Они не хотят складывать оружие, капитулировать и соглашаться даже на некоторые требования, которые предъявляет Россия.

Москва требует демилитаризации, нейтрального статуса, признания Крыма, ДНР и ЛНР, а также денацификации. Такая постановка вопроса и подобные требования для украинской власти пока еще представляются неприемлемыми. Украина, вероятно, исходит из того, что, по ее мнению, операция России якобы застопорилась и непонятно сколько еще будет продолжаться. Поэтому пока украинские власти оказывают сопротивление, они не пойдут на принятие российских требований», — отметил эксперт.

С точки зрения Суслова, в подобной ситуации можно ожидать лишь решения каких-то тактических и гуманитарных вопросов, но даже их реализация может столкнутся с рядом трудностей. В качестве примера эксперт привел соглашение о гуманитарных коридорах, которое вряд ли готовы выполнять представители украинских нацбатальонов — «они используют гражданских в качестве живых щитов, тем самым затрудняя продвижение российских сил». «Для «Азова*» война давно стала бизнесом. ВСУ им мешали» Вооруженные силы Украины ударом из тактического ракетного комплекса «Точка-У» якобы уничтожили штаб... 04 марта 20:12

В то же время директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко уверен, что на данный момент переговоры нельзя назвать успешными.

«В сложившихся условиях диалог может носить только гуманитарный характер — гуманитарные коридоры, обеспечение продовольствием и остальные вопросы такого плана. По сути, сами переговоры можно назвать обсуждением гуманитарных вопросов в процессе принуждения Украины к капитуляции», — пояснил эксперт.

Этой же позиции — что обсуждение будет по большей части сосредоточено вокруг технических вопросов вроде гуманитарных коридоров — придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«В целом, руководство Украины нужно только для того, чтобы подписать определенные условия, выдвигаемые Россией. Собственно, именно по этой причине с ним вообще идут переговоры — в противном случае украинские власти, вероятно, давно бы выдавили из страны или попытались как-то нейтрализовать. Украинское руководство вряд ли пойдет на выполнение условий Москвы, поскольку для него это смерти подобно. Хотя власти Украины, судя по всему, не могут полностью контролировать ситуацию в стране и вооруженных силах. По сути, принятие требований станет для них соглашением на капитуляцию», — заключил эксперт.

К чему могут прийти переговоры

Пока стороны заявляют о понимании позиций друг к друга и поддерживают продолжения диалога в целом. Более того, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, один из членов российской делегации, отмечал, что некоторые договоренности с Украиной нужно будет закреплять, в том числе на высшем уровне, а после проводить процедуру национальной ратификации.

По мнению Дмитрия Суслова из НИУ ВШЭ, в гипотетических итоговых соглашениях, которые Россия может заключить с нынешней украинской властью, должны быть учтены ключевые российские требования.

«Программа минимум для России заключается в прекращении сопротивления, принятии Киевом на себя обязательств по демилитаризации и нейтральному статусу, признание Крыма и запуск серьезного процесса по политической трансформации Украины, нацеленного на пересмотр украинской национальной идеологии и того подхода к пониманию истории, который преобладал в стране на протяжении последних лет», — добавил эксперт.

Однако, Суслов не исключил, что никаких серьезных и больших договоренностей с нынешним руководством Украины достичь будет невозможно, так как оно будет выступать за дальнейшее сопротивление. «ВСУ на границе с Донбассом не смогут получить оружие Запада» Западные страны «бесконечным потоком» обещают организовать поставки вооружения и военной техники Украине... 03 марта 14:04

В свою очередь, Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям считает, что одним из последствий заключения каких-либо итоговых документов может стать приказ Зеленского о прекращении огня.

«Зеленский как верховный главнокомандующий Украины может отдать ВСУ приказ прекратить огонь и отойти на определенные позиции. Какая часть вооруженных сил Украины послушается своего президента, вопрос сложный. Вероятно, какая-то часть может этому противодействовать, а кто-то решит уйти или сдаться. При этом сами переговоры будут идти в зависимости от развития спецоперации — чем дальше она будет идти, тем сложнее будет украинским властям выдвигать какие-то условия и просить об уступках», — резюмировал эксперт.