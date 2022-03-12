«Резонанс на уровне секретных тюрем ЦРУ»: как биолаборатории разделили США

Россия и Китай потребовали от США объяснить, над чем работали американские биолаборатории на Украине. Белый дом отрицает все обвинения в создании биологического оружия, однако в Республиканской партии и некоторых СМИ не разделяют позицию властей. О новом расколе в американском обществе — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 11 марта СБ ООН собрался на специальное заседание, созванное по запросу России, для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Поводом для обеспокоенности Москвы послужили документы, попавшие в распоряжение Минобороны РФ, согласно которым американская сторона сформировала сеть биолабораторий на украинской территории. В российском военном ведомстве утверждают, что на объектах проводились опасные биологические эксперименты, направленные на усиление патогенов различных смертельных болезней.

«Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании.

В своем выступлении дипломат повторил основные выводы Минобороны России, указав на наличие фактов экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, спонсируемой США, и данных об исследованиях летучих мышей, блох и клещей «в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия».

К риторике России присоединился Китай. Как заявил представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, к обеспокоенности Москвы по биооружию на Украине надо отнестись с должным вниманием. Он также призвал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом. Что известно о секретных лабораториях США История с американские военными биологическими лабораториями на Украине и в других странах мира обсуждается уже не первый год, в особенности со стороны России и Китая. До сих пор доподлинно неизвестно, сколько именно подобных объектов расположено по всему миру и какие цели они преследуют. В Москве еще три года назад говорили о наличии более 200 биологических лабораторий в разных государствах, в том числе на территории Азербайджана... Читать дальше

Ответ постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд на обеспокоенности как России, так и Китая не отличался от официальной реакции Белого дома на обнародованные в начале марта данные Минобороны РФ. Так, дипломат объявила, что у Украины нет программ биологического оружия и биолабораторий, пользующихся поддержкой США. По ее словам, все подозрения Москвы являются частью кампании по «дезинформации».

«Чем громче и голословнее пытаются свалить вину на нас наши коллеги, тем больше мы убеждаемся, что попали в точку, рассказывая про их достаточно нелицеприятную деятельность на Украине», — отметил Небензя в ответ на выступление Томас-Гринфилд.

Как лаборатории задевают США

В России подозревают США в возможных нарушениях Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО). Белый дом, Пентагон и Госдеп заняли единую позицию в ответ на обвинения со стороны Москвы, списав предоставленные Минобороны России данные на «дезинформацию» и «пропаганду». Однако вместе с тем в США не только признали факт наличия лабораторий на Украине, но и заговорили об опасности их попадания под контроль РФ.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут попытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», — заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в Конгрессе.

Так представитель Госдепа ответила на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое оружие, чем запустила цепочку критики в отношении Белого дома со стороны представителей Республиканской партии и целого ряда СМИ. К примеру, ведущий Fox News Такер Карлсон отмечал, что своим заявлением Нуланд подтвердила, что «российская дезинформация», которую в США называли ложью и безумием, является абсолютной правдой.

А кандидат в конгрессмены, республиканец Роберт Риган указывал на наличие примеров применения биологического оружия со стороны украинского руководства. Поэтому, по его словам, не стоит считать Украину совсем невинной.

«У Украины есть некоторая история коррумпированности — отмывание денег, контрабанда, биологическое оружие, наркотики (...) Я хочу знать, что происходит на самом деле. Вот почему я не спешу заявлять: «Мы должны немедленно осудить Путина», — подчеркивал политик.

Вопрос биолабораторий стал темой для политической дискуссии внутри США, считает политолог-американист Малек Дудаков. «Украина все меняет»: как Россия повлияет на новые выборы в США В Польше высадился тандем крупных американских политиков. Бывший вице-президент Майк Пенс и его преемница... 11 марта 19:13

«Мы наблюдаем противоположную реакцию со стороны либеральных медиа, которые стараются все это опровергать, ссылаясь на официальные заявления, и мнение американской правой консервативной общественности, которая сейчас находится в оппозиции к власти. У республиканцев со времен Трампа есть стойкое недоверие ко всему, что связано с вашингтонским истеблишментом — это накладывается на популярные теории среди американских правых, в том числе о предполагаемом «побеге» коронавируса из уханьской лаборатории», — пояснил эксперт.

В то же время заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов допустил, что вопрос лабораторий станет одной из тем международного обсуждения.

«Вероятно, по своему резонансу она будет сопоставима с историей о секретных тюрьмах ЦРУ, где применялись пытки в ходе борьбы против международного терроризма.

Пока неизвестно, производилось ли в этих лабораториях биологическое оружие или нет, но то, что США предпринимают отчаянные попытки замести следы, всячески пытаясь как-то уничтожить материалы и патогены на этих объектах, вызывает очень большие подозрения», — отметил эксперт.

С точки зрения Суслова, внутренние вопросы из-за лабораторий в США также могут возникнуть, скорее всего, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс — республиканцы будут использовать любые возможности для атак на Белый дом. США настаивают на переговорах с Россией. Какие цели они преследуют Со стороны США все чаще звучат заявления о готовности к переговорам с Россией. Единственное... 05 марта 16:28

Сможет ли Россия использовать ситуацию

В рамках КБТО есть специальные процедуры, позволяющие начать официальную проверку биолабораторий на предмет нарушения конвенции по биологическому оружию. Однако многое зависит от дальнейших шагов Москвы и Пекина.

«Если российской стороне удастся найти серьезные доказательства по этим пунктам и предоставить их на суд мировой общественности, то Западу действительно придется реагировать. Соответствующие документы в международные инстанции уже подаются, и в случае успеха США должны будут как-то отреагировать, что будет активно обсуждаться внутри страны.

По сути, Россия может воспользоваться противоречиями в американском обществе, в особенности недоверием правой американской общественности к власти, которая готова если не верить Москве, то задавать неудобные вопросы собственному правительству», — указал политолог Малек Дудаков.

В свою очередь Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ уверен, что США попытаются сделать все, чтобы представить материалы об объектах как российскую дезинформацию и элемент информационной войны.

«Что касается того, может ли Москва использовать эту ситуацию в свою пользу, то это безусловно усиливает российскую аргументацию о необходимости военной операции. Наибольший эффект тут будет не в части российской полемики с Западом, поскольку Москве вряд ли удастся переубедить западные государства, а в отношениях с другими странами. Тут Россия может серьезно укрепить свои позиции и уменьшить число государств вне Запада, которые осудили российские действия на Украине», — резюмировал эксперт.