Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В МГУ рассказали, что Алиса Теплякова не появлялась... 18:08
Комиссия спортсменов ОКР обратилась с открытым письмом... 18:07
Автокомпания Mitsubishi второй раз за месяц переписала цены... 18:03
Посол в Таллине заявил, что Эстония ведет себя как враждебное... 17:59
Путин обсудил с Эрдоганом ход переговоров с Украиной 17:56
Посольство России в Таллине снова атаковали 17:55
Кадыров заявил, что его помощник Алаудинов едет на Украину... 17:55
Пьяная британка заказала Uber до Украины 17:51
Глава СБР: решение IBU — дискриминация по национальному... 17:50
Эрдоган вновь предложил Путину помочь организовать переговоры... 17:49
Политика

«Мы лишимся доходов, они лишатся тепла»: что будет, если ЕС введет энергетическое эмбарго

Эксперты рассказали, к чему приведет отказ Европы от нефти и газа из России

Слушать
Остановить
close
100%
Dmitry Lovetsky/AP
Европа подходит к Рубикону в виде пятого пакета санкций против России, пишет издание Politico. Киев требует от Брюсселя ввести энергетическое эмбарго, но к такой жесткой мере готовы не все европейские партнеры Украины. «Газета.Ru» поговорила с экспертами о том, пойдет ли Европа на полное энергетическое эмбарго и какую цену заплатит за это мировая экономика.

До сих пор европейские страны были едины в санкционном давлении на Россию — все четыре пакета ограничительных мер были согласованы относительно быстро и не вызывали вопросов. Однако переход к следующему уровню ограничительных мер может обнажить противоречия внутри Евросоюза, пишет Politico. Будучи «главным авторитетом ЕС», Германия во главе с канцлером Олафом Шольцом может не согласиться со включением полномасштабного энергетического эмбарго в пятый санкционный пакет.

«Германия очень настороженно относится к призывам Польши и стран Балтии ударить по слабому месту Владимира Путина и лишить его жизненно важного дохода от продажи энергетических ресурсов, который помогает подпитывать военные действия на Украине», — пишут авторы заметки.

В то же время США и Великобритания уже отказались от российской нефти. Вскоре после этого Белый дом активизировал контакты с Венесуэлой, а британский премьер Борис Джонсон нанес визит в Саудовскую Аравию. Германия же в связи с последними событиями не спешит искать альтернативу российским источниками энергии и пытается если не снять, то хотя бы девальвировать этот вопрос в повестке.

«Давайте не будем постоянно говорить о дальнейших санкциях, — заявил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг изданию Die Welt во вторник.

— Мы должны решить, как обеспечить соблюдение текущих санкций, потому что нельзя отступать ни на дюйм».

В надежде на смену режима

Введение энергетического эмбарго было бы последним шагом в отношениях Россией, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Фактически мы торгуем с Европой только энергоресурсами и некоторыми другими видами сырья. В остальном — отношения в других сферах разорваны. Торговля углеводородами — последний мост, который нас соединяет. Для европейцев это станет болезненной мерой, поскольку они сильно зависят от российского сырья. Они должны понимать: если Брюссель вводит санкции против одного вида энергоресурса, Россия в ответ может перекрыть поставки другого сырья», — рассказал Юшков «Газете.Ru».

По словам эксперта, обмен «санкционными ударами» может быстро привести к остановке торговли.

«Нельзя перекрыть поставки российского угля и не получить в ответ перекрытие поставок нефти и газа со стороны России. Такой сценарий вполне возможен», — отметил Юшков.

Рассматривая энергетическое эмбарго в качестве реальной меры воздействия, европейцы рассчитывают на ухудшение ситуации в российской экономике, что, по словам Юшкова, неминуемо должно привести к падению уровня жизни в РФ.

«Они рассчитывают, что сразу после этого в России произойдет условный государственный переворот. Власти сменятся, руководство поменяет внешнюю политику и к зиме стороны, условно говоря, вернутся к торговле углеводородами. Но такой сценарий сопряжен с огромными рисками и для самих европейцев», — заявил эксперт.

«Пока что видим, что санкции не приводят к существенному падению уровня доверия к властям. Ухудшение ситуации в экономике не гарантирует конвертацию в политическую нестабильность. Таких примеров много: Северная Корея, Иран, Венесуэла...» — дополнил он.

Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Робертович Салихов полагает, что Евросоюзу будет сложно отказаться от российских нефти и газа.

«Сделать это почти невозможно, поскольку на Евросоюз приходится 40% потребления газа и 31% нефтепродуктов, поставляемых из России.

Большая часть инфраструктуры заточена под российскую нефть. Не думаю, что речь действительно идет об эмбарго. Максимум — ограничительные меры», — объяснил Салихов «Газете.Ru».

«Великобритания и США уже отказались от покупок российской нефти, но для них это не является критическим вопросом. Они и сами добывают нефть. К тому же, у них есть возможности для замещения. Российская нефть составляла всего от 5 до 10% от их общего импорта», — добавил он.

На пути к энергетическому кризису

Как и в случае с торговым эмбарго, о возможном введении которого рассуждают в американском Конгрессе, ограничения в углеродной торговле неминуемо приведут к тяжелым последствиям для всей мировой экономики.

По словам Игоря Юшкова, энергетическое эмбарго в отношении России может сорвать подготовку к отопительному сезону в Европе.

«К новому отопительному сезону они получают отсутствие угля, газа и полную неготовность. Возникает риск быть замороженными. Если торговля углеводородами остановится к зиме, мы увидим глобальный энергетический кризис. Цены на всем глобальном рынке взлетят, потому что рынки связаны между собой.

Если Россия остановит поставки газа в Европу, они попытаются перейти на другие источники энергии и где-то еще достать газ. Всего будет не хватать, придется конкурировать с Азией. Далее может последовать глобальная рецессия и остановка глобализации, поскольку товары будет невыгодно перевозить с рынка на рынок», — спрогнозировал Юшков.

Эксперт также отметил, что если в нефтяной сфере Европа сможет переориентироваться на поставки с Ближнего востока в течение года, то с газом ситуация обстоит гораздо сложнее.

Россия остановит добычу газа ровно настолько, насколько остановится экспорт трубопроводного газа в связи с санкциями, считает Юшков.

«Соответственно, в мировом газовом балансе возникнет дыра. В прошлом году Россия поставила в Европу 150 млрд кубов (175 млрд кубов — с Турцией). Где взять этот объем? Перейти на уголь — опять не получится, потому что Россия и здесь является крупнейшим поставщиком на европейский рынок.

Увеличение производства угля потребует от европейцев много времени и большие инвестиции. Придется останавливать подачу электроэнергии, давать ее по часам в течение года», — сказал эксперт.

Марсель Салихов, в свою очередь, указал на динамику нефтяных котировок, которые свидетельствуют об относительном спокойствии на рынке.

«Если мы посмотрим на то, что происходило на рынке нефти за последние дни — то увидим, что нефть дешевела. Да, в самом начале был скачок до $130, но потом цена снижалась. Это значит, что вероятность перебоев поставок из России рассматривается инвесторами как невысокая. Перебои возможны только в случае отказов европейцев от дальнейших поставок. И все же снижение цены до уровня конца февраля говорит, что рынок спокоен», — объяснил Салихов.

«Естественно, может произойти всякое, в том числе введение энергетического эмбарго. Если это случится, тогда будет и резкий скачок цен на нефть и последующее проседание курса рубля. Тревогу вызывает тот факт, что экспортная выручка сейчас является основным фактором поддержки рублевого курса», — резюмировал эксперт.

Игорь Юшков также обратил внимание на газовые реформы, инициированные Евросоюзом, чтобы снизить зависимость от экспорта российского газа. Однако и здесь есть свои сложности.

«Они согласились в рамках реформ, что к 1 октября надо заполнить подземные газовые хранилища до объема 90%. Но как это сделать хотя бы на прошлогодние 75% без российских поставок — непонятно. Поэтому энергетического эмбарго — это некий фол последней надежды, и пока страны к нему не готовы. Они готовы помогать Украине, но вряд ли хотят устраивать экономический коллапс, — сказал Юшков. — В России тоже будет тяжело в случае введения эмбарго. Мы лишимся доходов, они лишатся тепла».

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+