«Если Киев будет полностью окружен»: США рассматривают введение торгового эмбарго с Россией

США рассматривают возможность введения полного эмбарго на торговлю с Россией. Помимо этого, Вашингтон может перекрыть стране доступ к международным морским путям. «Газета.Ru» разбиралась, есть ли черта, после пересечения которой Вашингтон действительно готов пойти на этот шаг, и какими последствиями это может обернутся для всего мира.

Вашингтон продолжит оказывать давление на российскую экономику, чтобы лишить президента Путина ресурсов, используемых «для вторжения на Украину», заявил в эфире телеканала CNBC заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«Мы продолжим преследовать российскую элиту, чтобы отобрать ресурсы у президента Путина», — сказал Адейемо. Есть дела поважнее: почему США сдержанно реагируют на ракетные удары Ирана по консульству США Иран взял на себя ответственность за ракетный обстрел американских объектов в иракском Эрбиле... 14 марта 18:41

На вопрос, выполнит ли администрация президента США Джо Байдена требования украинского лидера Владимира Зеленского перекрыть России доступ к международным морским путям и ввести полное торговое эмбарго против Москвы, Адейемо заявил, что США предпримут меры, соответствующие целям Зеленского. В то же время политик отказался вносить конкретику.

Другой собеседник CNBC отметил, что западные санкции уже вызвали «финансовый кризис» в России, который вынуждает правительство принимать трудные решения о дальнейшем финансировании специальной военной операции на фоне санкционного давления.

Угроза или реальный шаг?

В данной ситуации довольно сложно предсказывать и еще сложнее отличать реальные меры от угроз, учитывая как легко угрозы реализуются, считает американист, автор Telegram-канала One Big Union Ян Веселов.

«Я бы не стал говорить, что обе эти меры нереальны. Но из них — торговое эмбарго со стороны США более вероятно, так как здесь США могут действовать более решительно — без оглядки на другие страны.

В случае перекрытия торговых путей — то есть санкций против российского торгового флота и потенциальных вторичных санкций в отношении любых портов, куда корабли будут заходить, будут затронуты и другие страны, торгующие с РФ», — рассказал Веселов в беседе с «Газетой.Ru».

Конкретно в случае с возможным введением торгового эмбарго можно говорить об элементе психологического давления, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«Понятно, что западные страны полностью исчерпали санкционный лимит; остаются только совсем радикальные меры. Даже если эмбарго введут, это будет касаться далеко не всех стран мира. Очевидно, что другие части света продолжат торговлю с Россией. «Резонанс на уровне секретных тюрем ЦРУ»: как биолаборатории разделили США Россия и Китай потребовали от США объяснить, над чем работали американские биолаборатории... 12 марта 16:06

Мы уже наблюдали ситуацию, когда решения принимались на эмоциях. Например, закрытие воздушного пространства. Россия — большая страна; немалая часть грузоперевозок шла через эту территорию. Так что торговое эмбарго сильно удорожит торговые взаимоотношения по всему миру», — объяснил Дудаков.

По его словам, озвученные американским министерством финансов меры нельзя исключать, поскольку Вашингтон всяческие пытается сказать Москве: Америка готова идти до последнего, чтобы остановить операцию российской армии на Украине.

Тонкая красная линия

С началом российской военной операции на Украине Вашингтон решительно ужесточил риторику в отношении Москвы. Санкции вводятся против политиков, журналистов, бизнесменов и целых ведомств. Однако введение торгового эмбарго и перекрытие морских торговых путей заметно отличается от ранее введенных ограничений. На кону — состояние мировой торговли, которая едва пришла в себя после пандемии COVID-19.

Пока сложно сказать, что станет для Вашингтона «красной чертой», после которой американцы введут торговое эмбарго, считает Веселов.

«Во-первых, мы видим, что санкции сейчас идут по нарастающей по мере продолжения боевых действий, чтобы попытаться сдержать Россию, поэтому возможно, что такие торговые санкции будут просто приурочены к какой-то дате. Во-вторых, санкции могут быть ответом на интенсификацию боев, вроде массовых бомбардировок крупных украинских городов или в случае возможного использования РФ неконвенциональных вооружений», — обратил внимание американист.

«В любом случае, если Киев будет полностью окружен, и станет ясно, что украинская государственность заканчивается, американцы попытаются ввести последние радикальные меры, чтобы остановить Россию от полной военно-политической победы», — допустил Малек Дудаков.

Директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев в разговоре с «Газетой.Ru» указал на определенную грань — блокаду морских портов, которая впоследствии может привести к более катастрофическим последствиям.

«Согласно статуту ООН — это акт агрессии: не экономическая санкция, а фактически агрессивный шаг. Я не думаю, что они на это пойдут, потому что опасаются открытого столкновения с Россией напрямую. Здесь они остановятся. Иначе начнется реальная война», — объяснил Иноземцев.

В то же время Иноземцев высоко оценил вероятность введения торгового эмбарго. «Украина все меняет»: как Россия повлияет на новые выборы в США В Польше высадился тандем крупных американских политиков. Бывший вице-президент Майк Пенс и его преемница... 11 марта 19:13

«Можно вспомнить Кубу. Но такие меры вряд ли будут иметь экстерриториальный характер действия. В ту же Кубу инвестировали европейцы. В США есть Закон о торговле с врагом от 1917 года. С учетом интенсивности американского бизнеса в России, применение его провизий в отношении России может случится хоть завтра. Республиканцы и демократы в этом едины. Вполне допускаю, что Конгресс пойдет на этот шаг. Но блокады не будет», — отметил он.

Последствия

Говоря о последствиях подобных санкций, необходимо разделять эмбарго и морские санкции, обращает внимание Веселов. Эксперт отмечает, что в случае эмбарго будет запрещен весь импорт и экспорт товаров между США и Россией.

«Для США импорт в Россию составляет около 1% (или $30,8 млрд), а экспорт — 0,37% (или $6,4 млрд).

США зависимы от некоторых товаров из России: например, урана для работы АЭС (около 15% всего ввозимого в страну), и платины, но при обилии поставщиков они смогут перестроиться.

Для России экспорт в США составляет около 3% ($1,6 млрд), а импорт — 3,9% ($9,2 млрд). Если в США Россия ввозит в основном углеводороды, металлы, удобрения и химию, то в обратную сторону везут самолеты, электронику, промышленное оборудование и транспортные средства. То есть Россия более зависима от высокотехнологического импорта, который будет сложно получить в других местах», — приводит данные американист.

Применительно к санкциям в отношении морской торговли, говорит Веселов, эффект также может быть довольно значительным и будет сильно зависеть от формулировок.

«Большая часть экспорта (73%) и треть импорта (31%) России приходится на морские перевозки, осуществляемые собственными кораблями и другими странами. Уже сейчас 9 из 10 крупнейших фирм, осуществляющих морские контейнерные поставки, отказываются работать с Россией. Я предполагаю, что санкции против российского торгового флота, по сути, могут добить морскую торговлю для российской стороны. Но здесь нужно также понимать, что это существенно отразится не только на России, но и на других странах, которые зависят от морской торговли с Россией. В частности, Россия вместе с Украиной являются крупными поставщиками зерновых для ряда стран Северной Африки», — резюмировал эксперт.

Малек Дудаков, в свою очередь, обращает внимание на эмоциональный фон. По его словам, американское общество, как и законодатели, не хотят страдать от высоких цен, однако медийная повестка, выставляющая Россию агрессором, транслируется на общество, задавая определенный настрой.

«Последствия почувствуют. Но далеко не все будут иметь возможность сопоставить их», — отметил Дудаков.

Владислав Иноземцев уверен: в американском обществе не станут обращать внимание на возможные последствия от введения торгового эмбарго.

«Мысли о том, что американцы обвиняют российско-украинский конфликт в подорожании цен на бензин, существует только в российских медиа. Даже агрессивно настроенные по отношению к России республиканцы продолжают обвинять Байдена и списывать все на его идею природоохранной деятельности, из-за которой закрываются нефтяные заводы», — утверждает Иноземцев.

«За последние три недели бензин подорожал где-то с $3.80 до $4.30 — на 15%. За предшествующие полтора года он подорожал на доллар с чем-то. Республиканцам плевать на это. Они хотят победить на промежуточных выборах в ноябре в Конгресс. Их интересует не Путин, а Байден и его просчеты. Я бы даже сказал, что происходит обратное. Как только случились события на Украине и здесь начали поддерживать украинскую сторону — это сбило проблему бензина. Люди понимают: мы платим много, потому что украинцы страдают. А когда украинцы не страдали и никакой спецоперации не было — высокие цены воспринимались на порядок болезненней», — резюмировал он.