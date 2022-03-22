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Политика

«Украина — суверенное государство». Песков — о перспективах Всеукраинского референдума

Песков: Кремль не разглашает подробности переговоров РФ и Украины, чтобы не навредить результатам

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Алексей Павлишак/ТАСС
Кремль не будет публиковать документы, где изложена переговорная позиция России и не разглашает подробности переговоров делегаций России и Украины, чтобы не навредить процессу, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя идею Владимира Зеленского о референдуме по возможным компромиссам, он пояснил, что позиция Москвы связана «с целым набором параметров». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украина — это суверенное государство, и «какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры». Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инициативу украинского лидера Владимира Зеленского о возможном референдуме по вопросу компромиссов с Россией.

«Но помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций, мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы», — отметил представитель Кремля.

Как передает ТАСС, Песков, отвечая на уточняющий вопрос об отношении Кремля к возможному референдуму на Украине после того, как делегации сформируют пакет предложений, сказал, что это также «связано с целым набором параметров, которые могут и должны обсуждаться нашими переговорными командами».

«Наша переговорная команда имеет полное полномочие, имеет необходимую экспертизу, имеет необходимую политическую волю главы государства. Далее очередь за нашими украинскими визави», — заявил он.

По его словам, позиция Москвы на переговорах четко сформулирована устно и письменно — документы получены Киевом, планов опубликовать их нет. «Они [требования РФ] хорошо известны украинской стороне. Вот все, что я могу сказать. Они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов достаточно много дней назад были переданы украинцам», — сказал Песков, добавив, что эти проекты документов не будут опубликованы.

Он уточнил, что украинская сторона ответила на часть из требований. «Но мы, безусловно, хотели бы более содержательного и более оперативного ответа каждый раз», — констатировал пресс-секретарь президента РФ.

Всеукраинский референдум

С идеей проведения Всеукраинского референдума Зеленский выступил 21 марта. Он указал, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы Крыма и признания республик Донбасса после получения украинской стороной гарантий безопасности. «Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны», — сказал он в интервью украинскому Общественному телевидению.

«На первой встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальны, для нас они важны. Но я уверен, что это решение будет не на этой встрече», — добавил он.

Зеленский заявил, что возможные компромиссные договоренности с Москвой необходимо вынести на референдум. «Окончательно компромиссы на переговорах между Украиной и Россией будет решать всеукраинский референдум. Это касается вопросов гарантий безопасности, временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма», — сказал он.

«Народ должен будет сказать и дать ответ на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопрос нашего разговора и понимания между Украиной и Россией. Поэтому в любом случае я готов пойти на все, если я буду идти вместе с нашим народом», — пояснил он.

По его словам, Украина не согласится на выполнение ультиматумов, которые на переговорах выдвигает российская сторона.

«У нас есть ультиматум, вот есть пункты — выполняйте, и тогда мы закончим войну — это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены. К примеру, отдать Харьков, Мариуполь или Киев. Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни я, президент, не можем этого сделать», — заключил Зеленский.

Как идут переговоры

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Киев предложил создать на Украине демилитаризованное государство со своей армией по образцу Швеции. В Кремле назвали эту идею возможным компромиссом. По словам Мединского, переговоры с Киевом «идут тяжело, но Москва искренне стремится прийти к миру». В МИД России также надеются на достижение компромисса.

«Украина предлагает австрийский, шведский вариант нейтрального демилитаризованного государства, но при этом государства, имеющего собственную армию и военно-морские силы. Все эти вопросы обсуждаются на уровне руководств министерств обороны России и Украины», — пояснил Мединский.

«Ключевой вопрос для нас — это статус Крыма и Донбасса, а также целый ряд гуманитарных вопросов, в том числе денацификация, права русскоязычного населения и положение русского языка и т.д.», — добавил он.

Пока стороны не пришли к компромиссным решениям, переговоры продолжаются одновременно со специальной военной операции РФ на Украине.

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что Киеву нужно провести референдум не по статусу Донецкой и Луганской народных республик или Крыма, а по статусу остальных областей Украины.

«Касаемо Крыма, Луганской и Донецкой народной республики, референдум по этим территориям прошел еще в 2014 году и сейчас его проводить нецелесообразно. Касаемо других освобожденных денационализированных территорий, то конечно же, референдум нужен там. Люди должны определиться, будут ли они жить в составе Украины, либо они будут жить отдельно», — приводит его мнение РИА Новости.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с порталом Infox сказал, что затронутые Зеленским вопросы сейчас нельзя назвать основными. «Эти темы не являются ключевыми в том переговорном процессе, который на сегодняшний день ведется. Мы давно уже говорили о том, что тема Крыма закрыта навсегда. И для нас играет роль не признание его принадлежности Украиной или иной другой страной, ключевую роль играет волеизъявление самих россиян. Что касается Донбасса, то есть Донецкой и Луганской народных республик, мы их официально признали. Главное — это денацификация и демилитаризация Украины. Мы должны получить гарантии этого. Причем получить не формально, на словах, потому что от них на Украине привыкли отказываться с первых дней независимости», — заключил сенатор.

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