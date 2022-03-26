Шри-Ланка протестует из-за мощного экономического кризиса. При чем здесь Украина?

На этой неделе все мировые СМИ облетело видео с многотысячной манифестацией на Шри-Ланке. Островное государство уже несколько недель испытывает нехватку топлива, основного продовольствия и иностранной валюты. «Газета.Ru» разбиралась, как небольшое государство в Индийском океане оказалось перед лицом тяжелейшего экономического кризиса, какими будут его политические последствия и как на это повлияла ситуация на Украине.

Что происходит на Шри-Ланке

В начале недели Шри-Ланка дважды попала в сводки российских СМИ. Первая новость — Аэрофлот объявил о запуске рейсов на островное государство с 8 апреля. Вторая — серьезная нестабильность в стране: на улицах появились военнослужащие, которым поручили охранять топливные станции после того, как на некоторых из них возникли потасовки из-за дефицита топлива.

В одной из очередей водитель якобы убил мотоциклиста; еще трое пожилых людей скончались, поскольку стояли в очередях несколько дней, сообщал портал Channel News Asia.

Из-за нехватки топлива в стране каждый день отключают свет — семь с половиной часов остров пребывает в блэкауте.

Комиссия по коммунальным предприятиям объяснила: у правительства нет валюты для закупки нефти, так что поддерживать работу электростанций сложнее с каждым днем.

По состоянию на сегодняшний день страна также испытывает дефицит продовольствия и товаров первой необходимости. Шри-Ланка является нетто-импортером практически всех категорий товаров, включая лекарства. Из разных источников также поступила информация, что на Шри-Ланке из-за нехватки бумаги пришлось отменить школьные экзамены. Могут ли Россию исключить из «Большой двадцатки» В Вашингтоне заявили, что вместе с союзниками изучают, как можно оставить Москву за пределами... 23 марта 20:52

По словам министра энергетики Удайя Гамманпила, этот кризис — худший в истории страны после обретения независимости от Великобритании в 1948 году.

Как закалялся кризис

За неделю до этих событий Bloomberg сообщил о грядущем дефолте Шри-Ланки. По данным агентства, к началу месяца в распоряжении властей оставалось $2 млрд валютных резервов при $7 млрд государственного долга и $1 млрд долга по облигациям, которые должны быть погашены только в этом году.

Всего же Шри-Ланка задолжала иностранным инвесторам $45 млрд, из которых $15 млрд приходятся на суверенные облигации.

Из-за резкого роста стоимости нефти и падения доходов от туризма правительство пытается предотвратить самый негативный сценарий: власти повысили процентные ставки, девальвировали местную валюту и наложили ограничения на второстепенный импорт. Однако инфляция на уровне 15%, что является одним из худших показателей в Азии, рискует свести все усилия правительства на нет.

Президент страны Готабая Раджапакса обратился за помощью в Международный валютный фонд. Однако системный характер проблем в экономике Шри-Ланки может потребовать гораздо больше средств, а главное — времени, которых сейчас в распоряжении властей нет.

Экономика Шри-Ланки начала испытывать трудности с началом COVID-19. Наиболее красноречиво тогда описало ситуацию издание Nikkei Asia, охарактеризовав экономику страны «бомбой замедленного действия, которая может взорваться в любой момент».

Столкнувшись с фактической остановкой хозяйственной деятельности во время пандемии, правительство включило «печатный станок» на полную мощность — по разным данным, с декабря 2019 года по август 2021 года денежная масса Шри-Ланки увеличилась на 42%. Параллельно с этим страна теряла валютные резервы.

Однако причины текущего экономического кризиса кроются не только в последствиях коронавируса. Начиная с 2009 года, страна активно брала в долг, чтобы восстановить экономику после 30-летней гражданской войны между сингальским большинством буддистов и тамильским меньшинством, состоящим преимущественно из индуистов. Регулярные выплаты по внешнему долгу истощали валютные резервы Шри-Ланки, особенно на фоне пандемии. Россия и США вступили в борьбу за золото и активы Американские сенаторы обсудят заморозку золотого резерва России на сумму $132 млрд, пишет Axios. Помимо... 23 марта 17:38

В ходе восстановления страны после разрушительной войны, власти ежегодно тратили около $1,5 — $2 млрд. только на восстановление транспортной инфраструктуры — и это тоже были заемные средства.

Правительство возлагало большие надежды на туризм, который исправно пополнял казну на миллиарды долларов. Согласно официальным данным, в 2019 году Шри-Ланка заработала на туризме $3,6 млрд, прежде чем пандемия сократила этот показатель практически в пять раз за два года. Вплоть до начала протестов, в страну продолжали ездить туристы из России, Украины, Польши и Белоруссии. Однако с началом российской спецоперации, как пишет Bloomberg, турпоток в страну существенно сократился.

На кого пенять?

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что текущий кризис представляет собой целую совокупность факторов, где не последнюю роль играет неправильная оценка экономической ситуации со стороны местных властей.

Профессор МГИМО Сергей Лунев уверен: источник текущего кризиса можно найти в глобальных мировых событиях. Эксперт, в частности, обратил внимание на резкое подорожание сырья для производства энергии.

«Сначала был удар со стороны пандемии; теперь — со стороны украинских событий. Здесь наблюдается воздействие мирового уровня. Соответственно, решение проблем на Шри-Ланке будет в определенной степени зависеть от того, как страны на глобальном уровне разрешат скопившиеся вопросы», — отметил Лунев.

По словам профессора, не в меньшей степени вина за текущий кризис лежит на коррупционном правительстве премьер-министра Махинды Раджапаксы. «Мир занят Украиной»: почему Ким Чен Ын нарушил ракетный мораторий именно сейчас Северная Корея решила напомнить миру о себе — страна де-факто разорвала мораторий на запуск... 24 марта 21:13

«Коррупция негативно повлияла на развитие кризиса. Неудачные действия властей усугубили проблему, но она, в принципе, остается глобальной», — резюмировал Лунев.

Сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов, в свою очередь, обратил внимание на проблемы, вызванные девальвацией местной валюты, и сравнил сложившуюся ситуацию с финансовым кризисом в Индии в 1991 году.

«В Шри-Ланке остро стоит проблема с наличием валюты для закупок продовольствия, медикаментов и топлива. Ситуация временная, но неприятная. МВФ скорее всего поможет стране. Вообще помощь деньгами может оказать кто угодно. Тот, кто снабдит Шри-Ланку валютными резервами, поможет погасить кризис», — заявил Куприянов.

«Страна в долгах как в шелках. Власти набрали очень много денег — преимущественно у частных компаний на западных рынках.

Эти огромные долги надо реструктуризировать — но пока не очень ясно как. Проблема с наличностью — это краткосрочная проблема. Реструктуризация — вопрос более серьезный», — резюмировал он.