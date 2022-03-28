«Немедленно отказаться». ЕС может отозвать «золотые паспорта» россиян и белорусов

Еврокомиссия призывает страны ЕС отказаться от любых существующих схем предоставления гражданства в обмен на инвестиции и обеспечить эффективные проверки связанных с ними рисков. В Евросоюзе опасаются, что россияне и белорусы, попавшие под санкции или «оказывающие очевидную поддержку войне на Украине», могли ранее получить гражданство или привилегированный доступ в ЕС — в том числе свободу передвижения по Шенгенской зоне — в рамках схемы «золотых паспортов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Еврокомиссия порекомендовала странам-членам ЕС рассмотреть возможность отзыва европейских паспортов, которые были ранее предоставлены за инвестиции гражданам России и Белоруссии, попавшим в санкционные списки. Об этом говорится в распространенном в понедельник, 28 марта, заявлении Евросоюза. Спецоперация России на Украине. 33-й день Идет 33-й день военной спецоперации РФ на Украине. Вице-премьер Украины Ирина Верещук написала... 28 марта 16:56

«Еврокомиссия призывает страны ЕС немедленно отказаться от любых существующих схем предоставления гражданства в обмен на инвестиции и обеспечить эффективные проверки рисков, связанных с этими схемами», — отмечается в документе.

Еврокомиссия также рекомендует странам-членам «оценить, возможно ли отобрать «золотые паспорта» у граждан России и Белоруссии, включенных в черный список ЕС».

«Виды на жительство, выданные в обмен на инвестиции гражданам России и Белоруссии, в отношении которых введены санкции, должны быть отобраны немедленно на основании процедуры индивидуальной оценки в соответствии с принципами пропорциональности, фундаментальных прав и национального законодательства государств ЕС. Мир ждет голодных бунтов Продовольственный кризис в беднейших странах мира, прежде всего в Африке и на Ближнем Востоке... 27 марта 22:19

Эти меры должны применяться к российским и белорусским гражданам, значительно поддерживающим войну на Украине», — говорится в тексте.

Как указано в заявлении, Еврокомиссия уже на давно поднимала вопрос о «серьезных рисках, которые несут для Евросоюза программы получения гражданства и видов на жительство в обмен на инвестиции», известные под названием «золотые паспорта». Еврокомиссия, в частности, подчеркивает, что люди, у которых есть такие документы, могут легко обходить санкции ЕС, которые запретили бы им въезд на территорию сообщества, поскольку невозможно запретить въезд в шенгенское пространство гражданину одной из входящих в него стран.

24 февраля ВС России начали специальную военную операцию на Украине. После этого многие страны мира объявили о введении санкций в отношении физических, должностных и юридических лиц, представляющих Россию. В Болгарии приняли поправки об отмене «золотых паспортов» для инвесторов Парламент Болгарии в последнем чтении принял поправки к закону о гражданстве, отменив... 28 марта 15:50

Сейчас черный список ЕС в отношении граждан России и Белоруссии стал самым длинным в мировой истории. Количество его фигурантов превышает 800 человек, в него входят представители высшего руководства России и Белоруссии, практически все депутаты Госдумы, командование и старшие офицеры ВС двух государств, крупные бизнесмены, журналисты, передает ТАСС.

На этом фоне социологи изучили настроения розничных инвесторов, отметив резкое снижение их оптимизма в отношении будущего РФ и собственного материального положения. «Уверенность в том, что собственное материальное положение будет улучшаться, снижалась на протяжении всего года, но нынешнее падение особенно драматично: число тех, кто ждет улучшения материального положения на горизонте ближайшего года, снизилось с 44% в октябре 2021-го до 13% в марте 2022-го», — следует из исследования.

Антироссийские санкции и протестные настроения

49% опрошенных Фондом «Общественное мнение» думают, что новые санкции не скажутся на их жизни. 7% считают, что скажутся сильно, 25% — что не очень сильно. Шольц: Германия может стать независимой от российской нефти в 2022 году Германия надеется, что перестанет зависеть от импорта угля и нефти из России до конца года... 28 марта 13:30

Среди продуктов, которыми сельское хозяйство не сможет сейчас обеспечить страну, люди чаще всего называют фрукты (25%), овощи (11%), чай, кофе (23%) и спиртные напитки (10%). 16% респондентов предпочитают покупать российские непродовольственные товары, 22% — товары иностранного производства. 57% утверждают, что не обращают внимания, где произведен товар.

Более половины россиян считают, что реализация предпринятых правительством РФ мер по стабилизации экономической ситуации в стране скорее позволит снизить негативные последствия санкций (61%), четверть считают, что скорее не позволит (24%). Еще 15% граждан затруднились ответить, говорится в релизе ВЦИОМ.

«В случае, если в настоящее время в регионе их проживания состоятся массовые выступления протеста, принять участие в них готов каждый десятый россиянин (10%). В январе текущего года о готовности участвовать в акциях протеста сообщали 17% опрошенных. Большинство россиян сообщили, что скорее всего не примут участия в подобных акциях (85%)», — отмечается в исследовании. По данным на 17 марта, 18% россиян допускают, что в их населенном пункте возможны массовые акции протеста. Три четверти считают, что массовые акции протеста маловероятны (75%).