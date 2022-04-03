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Политика

Спецоперация России на Украине. 39-й день

Онлайн-трансляция 39-го дня военной спецоперации на Украине

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Николай Тришин/ТАСС
Идет 39-й день военной спецоперации РФ на Украине. Минобороны сообщило, что Москва по просьбе Эрдогана к Путину окажет полное содействие в эвакуации иностранцев из Мариуполя. Для них откроют гуманитарный коридор до Бердянска. В Латвии заявили, что природный газ из России не импортируется в страны Балтии с 1 апреля. Газета The Washington Post сообщила, что в Конгрессе США застопорилось рассмотрение антироссийских инициатив по Украине. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
12:34

12:19

Первая организованная группа из 468 беженцев с Украины прибыла в Костромскую область.

11:37

Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях.

Министр энергетики республики Александр Николов заявил, что страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению.

11:14

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо выразил готовность содействовать мирному процессу на Украине.

11:00

Венгрия оказывает помощь украинским беженцам, но она не должна вмешиваться в события на Украине, считает премьер-министр республики Виктор Орбан.

10:46

Чехия с 24 февраля выдала беженцам с Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище в республике.

10:30

❗️Главное из заявления Минобороны РФ:

▪️сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы;

▪️средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка;

▪️в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины;

▪️всего с начала военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.

10:27

10:22

⚡️Более 13 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР пересекло за минувшие сутки границу России в Ростовской области.

10:14

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев занимался подготовкой визита Папы Римского Франциска еще до начала военной операции России.

10:06

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.

9:58

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния граждан Германии.

9:45

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 612 человек.

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Люди с чемоданами идут в сторону выезда из Мариуполя, март 2022 года

Люди с чемоданами идут в сторону выезда из Мариуполя, март 2022 года

Алексей Куденко/РИА «Новости»
9:36

Польша на фоне текущих событий призывает к значительному увеличению — до 150 тыс. человек — контингента американских военнослужащих в Европе, особенно на восточном фланге НАТО, заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский.

Он также раскритиковал позицию правительства Германии относительно ситуации вокруг Украины. «Я очень недоволен действиями правительства ФРГ. Германия могла бы поставить больше оружия. И Германия могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в ЕС», — отметил Качиньский.

9:25

9:12

Российские ударные вертолеты Ка-52 управляемыми и неуправляемыми ракетами уничтожили замаскированные позиции ВСУ, сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, в результате удара были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники ВСУ.

8:52

8:33

Владимир Мединский считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу на высшем уровне.

»[Руководитель делегации Украины на переговорах] сказал, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины — все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года», — сказал Мединский.

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Владимир Мединский

Владимир Мединский

Александр Кряжев/РИА «Новости»
8:23

⚡️В Госдуму 4 апреля внесут поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение санкций недружественных государств на территории России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

8:14

❗️Минобороны заявило об эвакуации иностранцев из Мариуполя:

▪️Россия по просьбе Эрдогана к Путину окажет полное содействие в эвакуации иностранцев из Мариуполя;

▪️ВС России откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины;

▪️иностранцы могут эвакуироваться из Бердянска как в Россию, так и на Украину;

▪️Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него;

▪️Минобороны РФ призвало международные организации обязать власти в Киеве до 03:00 мск 3 апреля письменно уведомить о готовности к эвакуации.

8:12

8:10

МЧС России доставило на Украину и в Донбасс еще 665 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.

8:08

В Латвии заявили, что природный газ из России не импортируется в страны Балтии с 1 апреля, сообщил гендиректор Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.

8:06

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли поговорил по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Они обсудили оказание поддержки Киеву Вашингтоном и его союзниками.

8:05

Здравствуйте, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России.

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