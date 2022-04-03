Спецоперация России на Украине. 39-й день

Болгария получила от «Газпрома» требование об оплате газа в рублях.
Министр энергетики республики Александр Николов заявил, что страна намерена придерживаться общеевропейской позиции при оплате газа и не поддаваться давлению.
Венгрия оказывает помощь украинским беженцам, но она не должна вмешиваться в события на Украине, считает премьер-министр республики Виктор Орбан.
Чехия с 24 февраля выдала беженцам с Украины 257 111 специальных виз, позволяющих получить убежище в республике.
❗️Главное из заявления Минобороны РФ:
▪️сегодня утром высокоточными ракетами морского и воздушного базирования уничтожен нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе Одессы;
▪️средствами ПВО сбиты в воздухе два украинских беспилотника в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка;
▪️в течение ночи оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины;
▪️всего с начала военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 383 беспилотных летательных аппарата, 221 зенитный ракетный комплекс, 1903 танка и других боевых бронированных машин, 207 установок реактивной системы залпового огня, 805 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1781 единица специальной военной автомобильной техники.
⚡️Более 13 тыс. эвакуированных жителей ДНР и ЛНР пересекло за минувшие сутки границу России в Ростовской области.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев занимался подготовкой визита Папы Римского Франциска еще до начала военной операции России.
Посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что он якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер считает, что ситуация на Украине приведет к снижению благосостояния граждан Германии.
Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали 612 человек.
Люди с чемоданами идут в сторону выезда из Мариуполя, март 2022 годаАлексей Куденко/РИА «Новости»
Польша на фоне текущих событий призывает к значительному увеличению — до 150 тыс. человек — контингента американских военнослужащих в Европе, особенно на восточном фланге НАТО, заявил вице-премьер страны Ярослав Качиньский.
Он также раскритиковал позицию правительства Германии относительно ситуации вокруг Украины. «Я очень недоволен действиями правительства ФРГ. Германия могла бы поставить больше оружия. И Германия могла бы высказаться за нефтяное эмбарго в ЕС», — отметил Качиньский.
Российские ударные вертолеты Ка-52 управляемыми и неуправляемыми ракетами уничтожили замаскированные позиции ВСУ, сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, в результате удара были уничтожены замаскированные в лесистой местности позиции бронетехники ВСУ.
Владимир Мединский считает, что украинская сторона стала реалистичнее подходить к вопросам, связанным с нейтральным и безъядерным статусом Украины, но проект договора не готов для вынесения на встречу на высшем уровне.
»[Руководитель делегации Украины на переговорах] сказал, что Россия принимает украинскую позицию за исключением Крыма. Мне остается лишь повторить, что предварительно согласованные вопросы, а именно нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины, запрет на иностранные военные базы, отказ от размещения иностранных войск и любых наступательных ударных ракетных вооружений, разработки и производства оружия массового поражения, проведения учений с участием иностранных войск только с разрешения государств-гарантов, включая Россию, а также создания системы международных гарантий безопасности нейтральной Украины — все эти договоренности были достигнуты в Стамбуле. Это собственно и есть то, что Россия упорно и последовательно добивалась с 2014 года», — сказал Мединский.
Владимир МединскийАлександр Кряжев/РИА «Новости»
⚡️В Госдуму 4 апреля внесут поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение санкций недружественных государств на территории России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
❗️Минобороны заявило об эвакуации иностранцев из Мариуполя:
▪️Россия по просьбе Эрдогана к Путину окажет полное содействие в эвакуации иностранцев из Мариуполя;
▪️ВС России откроют гуманитарный коридор из Мариуполя в Бердянск и гарантируют режим тишины;
▪️иностранцы могут эвакуироваться из Бердянска как в Россию, так и на Украину;
▪️Россия готова обеспечить заход судов, задействованных в эвакуации иностранцев, в порт Бердянска и выход из него;
▪️Минобороны РФ призвало международные организации обязать власти в Киеве до 03:00 мск 3 апреля письменно уведомить о готовности к эвакуации.
МЧС России доставило на Украину и в Донбасс еще 665 тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.
В Латвии заявили, что природный газ из России не импортируется в страны Балтии с 1 апреля, сообщил гендиректор Conexus Baltic Grid Улдис Барисс.
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли поговорил по телефону с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным. Они обсудили оказание поддержки Киеву Вашингтоном и его союзниками.