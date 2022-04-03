Кремль объяснил решение перейти на оплату газа в рублях

Россия решила перейти на оплату газовых поставок в рублях не для того, чтобы «щелкнуть кого-то по носу», а ради собственной безопасности, пояснил Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не хочет, чтобы ее опять «пытались ограбить». Он также заявил, что на фоне санкций в мире растет недоверие к доллару и евро. По мнению Пескова, все больше стран будут подобно РФ переходить на расчеты в национальной валюте.

Переход на оплату за газ в рублях поможет России на фоне санкций сохранить доллары и евро, уточнил Песков.

«Решение об оплате газа в рублях было принято не для того, чтобы кого-то щелкнуть по носу, а чтобы из-за санкций не отобрали доллары и евро», — пояснил пресс-секретарь.

Песков отметил, что многие страны начали сомневаться в надежности евро и доллара. Этот процесс начался еще раньше, а сейчас усугубился из-за «бандитско-санкционных игр» Запада. Представитель Кремля напомнил об аресте российских валютных резервов за границей. «Германия не будет платить за газ в рублях». ФРГ вводит чрезвычайный план Власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа. Как заявил... 30 марта 13:46

«Это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», — сказал Песков.

По его мнению, престиж евро и доллара «изрядно зашатался», и этот процесс уже не остановить — в мире формируется новая финансовая система.

«На фоне этого растущего недоверия к резервным валютам президентом была выдвинута идея о необходимости, во-первых, хеджирования рисков, чтобы нас опять не пытались ограбить. И как раз внедрение вот такой оплаты в рублях, перехода на оплату по важнейшим товарным позициям. В данном случае речь идет о трубном газе», — резюмировал Песков.

Как пояснил Песков, Москва дорожит свой репутацией надежного поставщика и не стремится осложнить жизнь покупателям российского газа. Переход на оплату в рублях будет «быстрым, четким и понятным». Клиенты будут платить в евро по тем же ценам, которые указаны в заключенных договорах, однако «конечная оплата все-таки будет поступать продавцу — «Газпрому» — именно в рублях путем уже приобретения за эти евро российских рублей». В Госдуме подсказали Западу, как оплатить газ за рубли Зарубежные потребители газа из России могут приобретать рубли на Мосбирже по рыночному курсу... 29 марта 14:09

«Еще раз повторяю, для европейских компаний де-факто ничего не изменится. Де-юре это будет уже другая система», — резюмировал Песков.

Он добавил, что этот «прототип системы» расчетов в рубля дальше распространят и на другие группы товаров, помимо газа. Расчеты в рублях будут занимать все больше места во внешней торговле России. В ответ на вопрос, почему Россия уже сейчас не начнет продавать за рубли не только газ и не только недружественным странам, Песков заметил: «Ну, знаете, как у нас говорят: лиха беда начало».

Отвечая на вопрос, что будет, если покупатели газа не согласятся перейти на новые условия, он заявил, что Москва «рассчитывает на лучшее» и надеется на их здравый смысл.

«Ну, наверное, это было бы как минимум нелогично, говоря по-русски, глупо, исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике», — предположил Песков.

Он добавил, что отказ зарубежных стран «будет противоречить указу, который подписал президент Путин». Песков напомнил, что поставки газа, которые идут после 1 апреля, будут оплачиваться «где-то в конце месяца или в начале следующего, то есть в мае». «Поэтому посмотрим, еще есть время», — заключил пресс-секретарь.

Готовы ли европейские страны платить в рублях

Словакия 3 апреля заявила, что согласна платить в рублях, потому что у страны нет другого выхода. «Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — подтвердил министр экономики Словакии Рихард Сулик. Он пояснил, что Словакия закупает в России около 85% необходимого ей газа, и не может за короткий срок поменять поставщика.

Прибалтика, наоборот, решила отказаться от российского газа. С начала апреля в Латвию, Литву и Эстонию больше не поступает природный газ из России. В Латвии отметили, что пока берут газ из Клайпедского терминала и Инчукалнского подземного газохранилища. Председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс пояснил, что в Инчукалнском газохранилище скопилось нетипично много газа для этого периода, почти столько же, сколько Латвия и Литва вместе потребляют в зимние месяцы. Поэтому в ближайшие месяцы, по его словам, причин для обеспокоенности нет. «Мы в замешательстве». Как Запад отреагировал на решение России продавать газ за рубли Россия будет поставлять газ в недружественные страны только за рубли, объявил президент РФ Владимир... 24 марта 16:00

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что страна располагает запасами газа максимум на 34 дня. При этом министр промышленности и торговли Йозеф Сикела сообщил, что Чехия готова ко всем вариантам развития событий с поставками российских энергоресурсов и переходить на рубли не будет.

В целом G7 и Европейская комиссия ранее заявили, что считают требование России оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов, и призвали компании не выполнять его. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году 45% европейского газового импорта и около 40% газового потребления Евросоюза пришлось на поставки из РФ.