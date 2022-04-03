НАТО готова принять Финляндию и Швецию. Что думают в Хельсинки и Стокгольме

Если Швеция и Финляндия захотят вступить в НАТО, альянс примет их без проволочек, заявил генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, все члены НАТО поддержат это решение. В то же время Швеция до начала российской спецоперации заявила, что не будет присоединяться к НАТО, поскольку это только усилит напряженность в Европе. Власти Финляндии пока не дали четкого ответа, в стране собираются в ближайшее время провести дискуссию на этот счет.

У НАТО сложился «хороший диалог» с лидерами Швеции и Финляндии, рассказал Столтенберг в эфире CNN. Обе страны не входят в альянс, но являются его близкими и привилегированными партнерами.

«Естественно, решать им, но если они подадут заявки [на вступление в НАТО], то их одобрят все 30 союзников [по НАТО]. Мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — подчеркнул он.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в январе говорила, что Финляндия и Швеция «давно создали стабильные демократии». Поэтому разговор об их вступлении в альянс «будет немного другим, чем со странами, которые находятся в состоянии перехода к демократической системе и имеют дело с серьезными проблемами».

Позиция Финляндии

Президент Финляндии Саули Ниинисте 24 февраля заявил, что начало российской спецоперации шокировало финнов. Однако, отметил он, это не значит, что Финляндия тут же вступит в НАТО.

«Мы видим резкие высказывания о подаче заявки [Финляндии по вопросу вступления в НАТО] сегодня и присоединения завтра. Эти эмоциональные реакции понятны, но на самом деле не могут работать в реальном мире», — пояснил финский президент. «Нельзя исключать вооруженное нападение». Почему Швеция не хочет в НАТО Свобода от военных альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет... 16 февраля 16:16

Премьер-министр Финляндии Санна Марин тогда отметила, что власти не будут принимать решение насчет присоединения к НАТО в спешке. Она добавила, что вступление в альянс должно иметь сильную поддержку общественности и единодушную поддержку парламента, и пока в Финляндии не ведутся дискуссии насчет подобного шага.

В конце марта финский президент обратил внимание на риски, которые связаны с возможным вступлением Финляндии в Североатлантический альянс.

«Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе», — пояснил Ниинисте.

Он уточнил, что сейчас Финляндия рассматривает членство в Североатлантическом альянсе как одну из альтернатив. Другой вариант — углубление оборонного сотрудничества с США и Швецией. «Угроза Петербургу». Чем для России обернется членство Финляндии в НАТО Премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что ее страна имеет право подать заявку на вступление... 02 января 21:32

Позже, 3 апреля Марин сообщила, что Финляндия должна серьезно пересмотреть свою позицию насчет вступления в НАТО из-за действий России на Украине.

«Россия — не тот сосед, каким мы ее считали», — пояснила Марин.

По ее мнению, Финляндия в любом случае столкнется с последствиями, вступит она в альянс или нет.

Марин добавила, что страна должна быстро принять решение насчет НАТО. Она предложила определиться уже весной. В ближайшие недели в Финляндии начнутся дискуссии по этому поводу. «Я считаю очень важным, чтобы все центральные институты Финляндии были вовлечены в дебаты», — резюмировала Марин.

Позиция Швеции

Правительство Швеции еще 18 февраля задекларировало отказ от вступления в НАТО. «Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности неизменна. Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе», — подчеркнули власти.

В то же время, Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в области обороны. «Ответа России по аналогии с Украиной не будет»: могут ли Финляндия и Швеция вступить в НАТО Население Швеции и Финляндии на фоне военной спецоперации России на Украине стало более активно... 15 марта 21:58

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в начале марта заявила, что если сейчас Швеция подаст заявку на членство в НАТО, это еще больше ухудшит ситуацию в Европе. »[В таком случае], Швеция будет способствовать дальнейшей дестабилизации ситуации», — считает он.

Что об этом думает Россия

МИД РФ предупредил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО «имело бы серьезные военно-политическое последствия, которые бы потребовали ответных шагов нашей страны». Сенатор Сергей Цеков заявил, что присоединение Швеции стало бы угрозой для России, потому что эта страна находится недалеко от российской территории.

Президент России Владимир Путин в 2016 году во время посещения Финляндии предупредил, что в случае вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия вынуждена будет придвинуть российские войска ближе к финским границам. По мнению российского президента, НАТО может использовать Финляндию в своих целях.

«Организация НАТО, наверное, с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно? Нам — нет. Мы не хотим. Но вы сами решаете, чего вам нужно», — предупредил тогда Путин.