04 апреля 2022, 08:15 Политика Спецоперация России на Украине. 40-й день Онлайн-трансляция 40-го дня российской военной операции на Украине Петр Николаев Слушать Остановить

close 100% Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ» ВС России на Украине Минобороны РФ/РИА «Новости»

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила «киевский режим» в военных преступлениях в Буче. Продолжается наступление чеченских подразделений на завод «Азовсталь» в Мариуполе. ЕС планирует новые санкции против руководства РФ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.