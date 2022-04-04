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Политика

Спецоперация России на Украине. 40-й день

Онлайн-трансляция 40-го дня российской военной операции на Украине

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ» ВС России на Украине

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-МЗ» ВС России на Украине

Минобороны РФ/РИА «Новости»
Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила «киевский режим» в военных преступлениях в Буче. Продолжается наступление чеченских подразделений на завод «Азовсталь» в Мариуполе. ЕС планирует новые санкции против руководства РФ. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:15

Верховный суд РФ поддержал поправки о введении наказания за исполнение санкций в России — ТАСС.

8:10

Рамзан Кадыров показал видеозапись продолжающегося уже несколько дней наступления чеченцев на «Азовсталь» в Мариуполе. Там удерживают позиции ВСУ и нацбат «Азов».

8:05

МО РФ показало кадры боевого вылета российских истребителей.

8:00

Дорогие читатели, продолжаем вместе наблюдать за освещением военной операции РФ на Украине. Власти ЕС намерены ввести новые санкции против российской верхушки. В Мариуполе продолжается штурм кадыровскими частями «Азовстали».

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