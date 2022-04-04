Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что ошибся в политике по отношению к России, в частности — в своей поддержке «Северного потока — 2». Политик считает, что при нынешнем руководстве России перспектив «возвращения к статус-кво» нет. Немецкие политологи в своих оценках более категоричны: они утверждают, что нынешние власти Германии «продались Москве за газ». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что проводил ошибочную политику по отношению к России. С таким заявлением глава государства выступил в понедельник, 4 апреля, в интервью немецким СМИ. «Демарш и злобный акт». Париж и Берлин высылают российских дипломатов Французские и немецкие власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов. Ранее... 04 апреля 22:26

«Поддержка «Северного потока — 2» с моей стороны однозначно была ошибкой. Мы держались за мост, в который Россия уже не верила и о котором предостерегали наши партнеры», — приводит его слова DPA.

Штайнмайер занял пост президента ФРГ в 2017 году, ранее он дважды был министром иностранных дел страны.

«Мы потерпели неудачу, выстраивая общий европейский дом с привлечением России.

Мы потерпели неудачу в попытке вовлечь Россию в общую архитектуру безопасности», — констатировал глава государства. «Зависит от России, что будет дальше». Блинкен назвал условия отмены санкций Цель санкций в отношении Москвы — изменить поведение России, заявил госсекретарь США Энтони... 04 апреля 00:32

Штайнмайер также добавил, что при нынешнем российском руководстве он не видит перспектив «возвращения к статус-кво», который был до начала спецоперации РФ на Украине.

Как отмечает ТАСС, накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил Штайнмайера в том, что тот якобы «поддерживает тесные связи с Россией и располагает паутиной контактов с Москвой» — с таким утверждением глава дипмиссии выступил в интервью газете Tagesspiegel.

В свою очередь, немецкий политолог в беседе с «Газетой.Ru» согласился с тем, что политика властей страны относительно отношений с РФ была ошибочной. «Они продались Москве за газ.

Но еще хуже то, что даже теперь Германия до сих пор не вводит более строгие санкции против России. Власти Литвы допустили закрытие границы с Калининградской областью Литва обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр иностранных дел... 04 апреля 20:41

В конечном счете немцам дороже их собственное благополучие и цены на бензин», — рассказал он на условиях анонимности.

Формула Штайнмайера

Именно с фамилией нынешнего президента ФРГ был связан механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения об урегулировании кризиса на Донбассе. Документ, названный впоследствии «формулой Штайнмайера», предполагал предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого порядка местного самоуправления и проведение на этих территориях местных выборов.

Эту формулу в октябре 2015 года Штайнмайер, занимавший тогда пост главы МИД Германии, предложил на парижском саммите «нормандской четверки» (Россия, Украина, ФРГ и Франция). Позднее она была подтверждена и на встрече в Берлине в октябре 2016-го.

Механизм предполагал вступление в силу на временной основе закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах, проведенных на этих территориях, и вступление в силу на постоянной основе после признания их ОБСЕ честными и свободными. Ужесточение санкций. Евросоюз обсудит введение эмбарго на российский газ Поставки энергоресурсов станут частью обсуждения на уровне ЕС относительно того, что еще возможно сделать... 04 апреля 07:05

1 октября 2019 года контактная группа по Донбассу на переговорах в Минске утвердила единую редакцию «формулы Штайнмайера», но дальнейшие переговоры и консультации сторон так и не завершились ее реализацией.

21 февраля 2022 года Россия официально признала независимость ДНР и ЛНР, после чего минские соглашения окончательно перестали существовать. 24 февраля ВС РФ начали спецоперацию на Украине, этому предшествовала просьба руководителей республик Донбасса о предоставлении военной помощи.