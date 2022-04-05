«Хуже, чем в холодную войну». Что будет с отношениями РФ и Запада после высылки дипломатов

Все больше европейских стран заявляют о сокращении российского дипломатического корпуса на своей территории. Вслед за Литвой и Латвией на этот шаг уже пошли или готовятся пойти Германия, Франция, Дания, Италия, Швеция и другие. Россия пока не предприняла ответных действий, но обещает соответствующие меры. Почему сложившаяся ситуация хуже, чем времена «холодной войны», — в материале «Газеты.Ru».

В ЕС нарастает волна высылки российских дипломатов. На прошлой неделе такое решение приняли Словакия, Бельгия, Нидерланды, Ирландия, Чехия.

Накануне Литва пошла еще дальше и объявила о решении понизить дипотношения. Вильнюс принял такое решение на фоне событий в украинском городе Буча, где, по утверждению украинской стороны и стран Запада, российские военные истязали мирных жителей. Российское Минобороны назвало это провокацией.

Как заявил министр иностранных дел республики Габриелюс Ландсбергис,

российскому послу надлежит уехать из Литвы, а литовский посол вернется из Москвы в ближайшее время.

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Из-за ситуации в Буче аналогичное решение о понижении уровня дипотношений с Россией приняла Латвия. По словам главы МИД республики Эдгарса Ринкевичса, о конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур.

Эстония сначала едва не откололась от прибалтийских соседей в этом вопросе. Вице-канцлер МИД страны Мярт Вольмер заявил, что эстонские власти решили не присоединяться к мерам Литвы и Латвии по понижению статуса дипломатических представительств и не высылать посла РФ из страны. Позже стало известно, что Эстония все же решила выслать 14 российских дипломатов, а также закрыть генконсульство России в Нарве и канцелярию посольства в Тарту.

За решениями Риги и Вильнюса последовали такие же заявления со стороны других европейских государств. Германия, по сообщениям СМИ, решила объявить 40 российских дипломатов персонами нон грата. Как заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок,

речь идет о сотрудниках посольства, «которые каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества».

По ее словам, они представляют угрозу для тех, «кто ищет защиты» в Германии.

Также стало известно о высылке российских дипломатов Францией. Их действия, по мнению Парижа, идут вразрез с безопасностью страны. По разным данным, речь идет примерно о 30 россиянах: телеканал BFM называл цифру в 30 человек, а источники агентства Франс Пресс — 35. Этот шаг назвали частью общеевропейского подхода.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в эфире телеканала Rai News 24 также сообщил, что российского посла в Риме Сергея Разова вызвали в МИД республики, где ему сообщили о высылке 30 российских дипломатов. «Изменили своему слову»: что будет с отношениями Украины и Грузии после отзыва посла Украинский посол отозван из Грузии в связи с тем, что больше чем за месяц военной операции... 03 апреля 14:58

На этот шаг пошла и Дания, решив выслать 15 российских дипломатов из страны.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуд назвал высылку дипломатов «историческим шагом с датской стороны», который делается вместе с большим количеством европейских стран ради защиты своей безопасности.

Трех российских дипломатов также решила выслать Швеция. Министр иностранных дел страны Анн Линде заявила, что они не работали в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью телеканалу OE24 пока только заявил, что не исключает высылки российских дипломатов из страны.

От России ответа на действия европейских стран пока не последовало, но официальный представитель МИД России Мария Захарова уже пообещала соответствующий ответ со стороны РФ.

«На все подобные недружественные шаги будет дан соответствующий ответ», — сказала она «Газете.Ru».

Ответ Москвы, скорее всего, будет зеркальным, хотя, возможно, стоило бы ответить более чем зеркально, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Как позиция Венгрии по Украине расколола Вишеградскую группу Запланированная на эту неделю встреча министров обороны стран Вишеградской группы — Чехии... 02 апреля 09:11

«Разрыв дипотношений со многими странами ЕС вполне возможен.

Они же сами выдумывают себе фейковые сюжеты о военной операции. Захотят — придумают еще», — сказал он «Газете.Ru».

Отношения между Россией и Западом сегодня даже хуже, чем во времена «холодной войны», считает замдиректор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Сейчас мы находимся в состоянии худшем, чем «холодная война».

Тот занавес, который опускается между Россией и Евросоюзом, даже более плотный, чем железный занавес. Сейчас разрывается гораздо большее число связей, чем тогда, тотально выжигаются не только политико-дипломатические отношения, но и гуманитарные, культурные, образовательные, научные — буквально все», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Помимо этого, как обратил внимание Дмитрий Суслов, разрушаются побратимские связи между городами, которые были весь период «холодной войны», например, разорванные Финляндией побратимские отношения между Турку и Петербургом, установленные в 1953 году.

К тому же в период «холодной войны» никакого понижения дипломатических отношений не было, СССР поддерживал отношения со всеми западноевропейскими странами, были высылки дипломатов, но менее системные и менее массовые, чем сейчас, напомнил эксперт.

«Это говорит о том, что отношения между Россией и ЕС не то что находятся в кризисе — они тотально выжигаются и стремятся к нулю. И даже после завершения горячей фазы конфликта на Украине эти отношения не вернутся к тому состоянию, в котором они были до конфликта. То есть речь идет о фундаментальных изменениях. Про какие-то мечты и разговоры об общих пространствах общей Европы можно забыть», — констатировал эксперт.

Положительной стороной происходящего он назвал факт того, что

уменьшенный уровень дипотношений между Россией и ЕС будет соответствовать тому содержанию отношений, которое есть сейчас.

«Сейчас очень хорошая возможность осуществить дипломатический поворот на восток, который должен заключаться в качественном наращивании российского дипломатического присутствия в других странах. Присутствовать на Западе сегодня бессмысленно, потому что никаких перспектив улучшения отношений нет и не будет», — заключил Дмитрий Суслов.