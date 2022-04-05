В России создан реестр физлиц-иноагентов. Первым в него записали Киселева

Евгений Киселев (признан в РФ иностранным агентом) и Матвей Ганапольский (признан в РФ иностранным агентом)

Минюст внес Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в новый реестр — физических лиц — иностранных агентов. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 5 апреля. Работающие сейчас на Украине журналисты, известные и по своей профессиональной деятельности в России, включены в этот список из-за «осуществления политической деятельности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минюст РФ включил журналистов Евгения Киселева и Матвея Ганапольского в реестр «физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента». Их первыми внесли в новый перечень, публикуемый на официальном сайте ведомства. Редакция радиостанции «Эхо Москвы» прекратила свое существование Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров... 05 марта 11:55

Как следует из распространенного во вторник сообщения, Ганапольский и Киселев включены в этот список из-за «осуществления политической деятельности».

В графе «сведения об иностранных источниках» указана Украина, где они сейчас работают.

Согласно действующему законодательству, в случае выявления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента, которое не подало заявление (уведомление) в порядке, установленном законом, Минюст России включает данное лицо в список физлиц, выполняющих функции иноагента.

Оба журналиста долгое время работали в РФ, а также сотрудничали с российскими СМИ уже после переезда на Украину. Спецоперация России на Украине. 41-й день Москва и Киев обменялись пленными в формате 86 на 86 человек. В Кремле заявили, что... 06 апреля 00:06

Согласно приказу Минюста от 28 июня 2021 года, основанием для включения в список являются документы, поступившие от органов государственной власти РФ. Эти документы относительно Киселева и Ганапольского обнародованы не были. Однако известно, что с февраля 2022-го Киселев стал участником Антивоенного комитета России, сайт которого ранее был заблокирован Роскомнадзором.

«Реальная политика с Евгением Киселевым»

Киселев прежде всего известен по телеканалу НТВ, которым он руководил в качестве главного редактора и генерального директора. Кроме того, он был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Итоги», которая выходила в эфире с 1992 по 2003 годы (поочередно на «1-м канале Останкино», НТВ, ТНТ, ТВ-6 и ТВС).

14 апреля 2001 года Киселев покинул НТВ ввиду несогласия с решением совета директоров о смене руководства телекомпании и нежелания работать «под контролем государства».

C июня 2008 года он совмещал работу на «Эхо Москвы» и RTVi с должностью главного редактора-консультанта украинского телеканала ТВі. С января по сентябрь 2009 года — ведущий еженедельной информационно-аналитической программы «Наверху» (ТВі), аналогичной российским «Итогам». Впоследствии сменил еще несколько рабочих мест на украинском телевидении, а 19 января 2020 года в эфире «Украины 24» стартовала еженедельная авторская аналитическая передача о событиях в Украине и мире «Реальная политика с Евгением Киселевым». Минюст сообщил о создании реестра физлиц-иноагентов В России появился реестр физических лиц-иноагентов, сообщается на сайте Минюста РФ. 06 апреля 00:13

Добавим, что в своей карьере 65-летний Киселев получил несколько наград, среди которых — Международная премия за свободу прессы Комитета защиты журналистов (1995), «ТЭФИ» за лучшую телевизионную аналитическую программу («Итоги», 1996), «Золотое перо России» Союза журналистов РФ (2000). 27 октября 2001 года у входа в ГКЦЗ «Россия» Евгений Киселев и его супруга, приехавшие на церемонию вручения Национальной телевизионной премии «ТЭФИ», подверглись нападению: хулиганы закидали их помидорами.

«Моя хата не з краю»

68-летний Матвей Ганапольский родился во Львове. В России наиболее известен в качестве ведущего радиостанции «Эхо Москвы» (1991-2022 годы).

После событий 2014 года он вернулся из Москвы в Киев, а 20 июля 2016 года получил украинское гражданство. Работал на нескольких телеканалах и радиостанциях Украины, с 25 июня 2018 года вел на украинском радио «Пятница» социальное ток-шоу «Моя хата не з краю». «Мы с вами продержались 34 дня». Муратов объяснил временное закрытие «Новой газеты» 28 марта редакция «Новой газеты» получила второе предупреждение Роскомнадзора и заявила, что... 28 марта 16:59

Ганапольский также получил несколько наград, в том числе — «Телегранд» (2004) и премию Москвы (2011).

Закон о физлицах — «иностранных агентах»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о физлицах — «иностранных агентах» в конце 2020 года. До сих пор реестр оставался пустым. Основанием для внесения в список является получение денег из-за рубежа, а также «политическая деятельность» или «сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности России».

Данный реестр стал в России четвертым перечнем иностранных агентов. До него были созданы реестры НКО-иноагентов, СМИ-иноагентов и незарегистрированных организаций-иноагентов.