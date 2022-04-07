07 апреля 2022, 08:16 Политика Спецоперация России на Украине. 43-й день Онлайн-трансляция 43-го дня российской военной операции на Украине Алиса Андреева Слушать Остановить

close 100% Танкист народной милиции ДНР на одной из улиц Мариуполя Сергей Бобылев/ТАСС

ООН призвала расследовать нарушения прав человека на Украине после сообщений о расправе над российскими военнопленными. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили в Брюсселе предоставление дополнительной военной помощи Киеву. Посол РФ в США назвал американские санкции против российских банков прямым ударом по простым россиянам, а в Белом доме сообщили о намерении лишить Россию доходов от экспорта нефти и газа. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.