США возрождают программу ленд-лиза

Сенат единогласно одобрил законопроект, который позволит США поставлять помощь Украине по схеме ленд-лиза. Последний раз американцы применяли эту программу в годы Второй Мировой, помогая советской армии. Как работает ленд-лиз и какую роль он сыграл в Великой Отечественной войне — в обзоре «Газеты.Ru».

Принятый Сенатом документ называется «Акт о ленд-лизе в защиту украинской демократии». Члены обеих партий внесли проект в Сенат в конце января после появления в СМИ сообщений о подготовке России к боевым действиям. Чехия первой передала Украине танки, о которых просил Зеленский Чехия передала на нужды украинской армии со своих складов советские танки и боевые машины пехоты. Таким... 05 апреля 21:50

Если законопроект окончательно одобрят, США смогут напрямую заключать договоры с правительством Украины о немедленном предоставлении военной техники и другого необходимого снаряжения. Украина же будет обязана позже возместить некоторую стоимость поставок.

«По мере того, как развивается война на Украине, как можно более быстрая доставка военной помощи имеет решающее значение для способности Украины защитить себя», — подчеркнул сенатор Джин Шахин.

Расширенные возможности американского правительства прекратятся в случае завершения конфликта (под конфликтом авторы подразумевают происходящее в отношениях Москвы и Киева после присоединения Крыма к России в 2014 году) и сокращения числа российских войск у украинской границы до состояния марта 2021 года. «НАТО снабдит Украину оружием из ГДР. Ему больше полувека» США, страны НАТО и их союзники заявляют, что продолжат поставки оружия на Украину. Наряду с новыми... 10 марта 21:06

Законопроект о ленд-лизе оценит Палата представителей, если она тоже одобрит документ, его отправят на подпись президенту.

МИД России уже раскритиковал законопроект. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что страны Запада не решают конфликт тем, что «подбрасывают» оружие» Украине. «До такой степени доподбрасывались, что Берлин заявил, что у них склады уже, с которых можно было бы брать оружие для Украины, иссякли», — сообщила она.

Последний раз США использовали ленд-лиз в борьбе с нацистской Германией в XX веке.

«У соседа горит дом, а у тебя есть садовый шланг». Как работал ленд-лиз во время ВОВ

США включили СССР в программу поставок по ленд-лизу 7 ноября 1941 года, в день военного парада на Красной площади. Как предполагают некоторые историки, США боялись, что Восточный фронт рухнет, и советское руководство заключит с Германией мирное соглашение. Кроме того, ленд-лиз стимулировал производство и создавал рабочие места.

Президент США Франклин Рузвельт объяснил американцам программу ленд-лиза так: «Предположим, у моего соседа загорелся дом, а у меня есть отрезок садового шланга в четырехстах или пятистах футах от него. Если он сможет взять мой садовый шланг и соединить его со своим гидрантом, я помогу ему потушить пожар».

В России эту цитату приписывают Рузвельту в упрощенном виде: «Если горит дом соседа, а у тебя есть садовый шланг, одолжи его соседу, пока не загорелся твой дом». Спасибо американскому деду Отшумели песни нашего полка, отзвенели звонкие копыта… День Победы прошел — подводим итоги... 15 мая 08:22

Программа ленд-лиза не значит, что США просто «дарили» СССР все необходимое. В продолжении знаменитой цитаты Рузвельт пояснял: «Я не говорю ему [соседу] перед этой сделкой: «Сосед, мой садовый шланг обошелся мне в 15 долларов; вы должны заплатить мне за нашу сделку 15 долларов». Нет! Я не хочу 15 долларов — я хочу вернуть свой садовый шланг после того, как пожар потухнет».

В моменте нужные поставки шли в СССР бесплатно, но за все оставшиеся после войны и пригодное для гражданских целей Москва должна была заплатить в мирное время. Речь шла только об уцелевших материалах — Белый дом не требовал денег за съеденную тушенку или взорванные джипы. За сохранившуюся военную технику плата не требовалась, но США могли попросить ее обратно.

На сайте американского посольства в России говорится, что СССР получил грузов на сумму 11,3 млрд долларов (по старому курсу). После войны США насчитали советский долг в размере 2,6 млрд долларов. СССР платить всю сумму отказался, потянулись переговоры. В 1972 году стороны договорились, что СССР заплатит 722 млн долларов долга. Россия полностью рассчиталась за ленд-лиз только к 2006 году.

4% или реальная помощь

В России и на Западе до сих пор нет единой оценки эффективности ленд-лиза в годы Великой Отечественной. Для обеих сторон это чувствительный идеологический вопрос. Советская история предпочитала принижать значимость ленд-лиза, а на Западе ее могли преувеличивать. До сих пор в России популярен миф, что поставки по ленд-лизу не превышали 4% от советского производства за годы войны. На деле эта оценка не подкреплена фактами. Однозначно дать подобный ответ вряд ли возможно, но несомненно, что поставки союзников были весьма важны для СССР.

«Номенклатура грузов исчислялась тысячами наименований, и в зависимости от конкретной ситуации она могла оперативно меняться. Союзники нам поставляли самые разные грузы — от американских ботинок для наших солдат, золотых пуговиц для генералов и адмиралов, очков «дипломат», кожаных портфелей и тушенки до кораблей, пушек, танков и самолетов», — отмечал доктор исторических наук, профессор Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова Михаил Супрун.

Раненых в советских госпиталях в основном спасали импортным пенициллином, из Великобритании или США, поскольку в СССР он был в дефиците. Важную роль играли промышленные поставки — качественная сталь, цветные металлы, химикаты.

Сам Сталин в 1943 году на Тегеранской конференции поднял такой тост: «Соединенные Штаты – это страна машин. Без этих машин, поставлявшихся по ленд-лизу, мы бы проиграли эту войну».

Также есть сведения, что советский маршал Георгий Жуков якобы в частной беседе сказал: «Американцы нам гнали столько материалов <...> Американцы по-настоящему выручили нас с порохом и взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали. Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью. А сейчас представляют дело так, будто у нас все это было свое в изобилии». Об этих словах Жукова КГБ доложило ЦК, маршала вызвали на разговор к советскому руководству, где он все отрицал.