Чехия первой передала Украине танки, о которых просил Зеленский

Чехия передала на нужды украинской армии со своих складов советские танки и боевые машины пехоты. Таким образом, Чехия стала первой страной, которая направила на Украину танки. Украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил у партнеров советские танки, которыми умеют пользоваться украинские солдаты. В НАТО тем временем заявили, что могут успеть перевооружить ВСУ в ближайшие недели.

Чешская сторона направила Украине танки Т-72 и боевые машины БМП-1, рассказал депутат нижней палаты парламента республики Ондржей Бенешик. Чешская газета Mladá fronta Dnes отметила, что украинские солдаты умеют пользоваться БМП-1 и интенсивно применяют его в боях.

«Министр обороны [Чехии] Яна Чернохова достойна большой похвалы. Это то, что сейчас очень нужно для боеспособности украинской армии. Я верю, что мы сможем продолжить эти поставки», — сообщил депутат.

Mladá fronta Dnes показала фото, как предполагаемую чешскую технику перебрасывают по железной дороге. По сообщению издания, на Украину отправили до 40 танков и бронемашин. Газета пишет, что армия Чехии не использовала эту технику, она находилась в запасе. «НАТО снабдит Украину оружием из ГДР. Ему больше полувека» США, страны НАТО и их союзники заявляют, что продолжат поставки оружия на Украину. Наряду с новыми... 10 марта 21:06

Минобороны Чехии подтвердило, что организует поставки на Украину. Однако глава министерства отказалась раскрывать подробности.

«Это человеческое любопытство, я понимаю тех, кто хочет узнать, что мы поставляем на Украину. Извините, я не могу сказать вам больше», — сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что подобная информация могла бы помочь российской стороне. Министр заверила, что Чехия отправляет «необходимые военные материалы своим украинским друзьям» и продолжит это делать.

Американская газета The Wall Street Journal ранее писала, что Чешская республика отправляет на Украину старые советские танки. По информации издания, Чехия и Словакия обсуждают возможность предложить Киеву ремонтировать на своих предприятиях поврежденную украинскую военную технику, а затем отправлять ее обратно на фронт.

Чешская Mladá fronta Dnes также отметила, что по неофициальной информации за последние дни Чехия должны была отправить на Украину зенитные самоходные установки 9К35М «Стрела-10». Это советские системы из 1980-х, чешская армия несколько месяцев назад сняла их со своего вооружения и заменила шведской техникой. «На польских складах скопилось оружие для Украины» Президент США Джо Байден утверждает, что Украина не испытывает недостатка в поставках вооружений и... 22 марта 20:09

Чехия стала первой страной, которая согласилась передать Украине свои танки. До этого западные страны не поставляли тяжелое вооружение, ограничиваясь в основном зенитными и противотанковыми ракетами. «По просьбе Зеленского». США собирают для Киева советские танки Белый дом откликнулся на просьбу украинского президента Владимира Зеленского и поможет передать... 02 апреля 10:49

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля сообщил, что члены НАТО могут успеть «перевооружить и переоснастить» ВСУ в ближайшее время, пока «российские войска перегруппировываются». По мнению Столтенберга, перегруппировка может занять несколько недель, а затем последует «крупномасштабное наступление России в Донбассе».

«Мы будем обсуждать на встрече глав МИД, что еще мы можем сделать, какие виды военной помощи мы можем направить, чтобы позволить украинцам воевать против наступающих российских войск. Но в то же время страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО», — подчеркнул глава альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что Киев просит у стран НАТО «всего 1%» их танков.

«Это то, что есть у наших партнеров, и что у них просто покрывается пылью», — считает Зеленский.

В конце марта политик также говорил, что пока идут боевые действия, западные страны продолжают «играть друг с другом в пинг-понг», пытаясь решить, «кто и как должен передать Украине самолеты и другие инструменты защиты». Отвечая на вопрос, «чего вы больше всего хотите от Запада?», Зеленский подчеркивал — «самолеты, танки и бронетранспортеры». Спецоперация России на Украине. 41-й день Москва и Киев обменялись пленными в формате 86 на 86 человек. В Кремле заявили, что... 05 апреля 22:59

Украинский президент 28 марта указывал, что в то время, как Украине не хватает военной техники, у России есть «тысячи военных машин, и они все идут, идут и идут».

Согласно данным международного обзора The Military Balance, сухопутные войска Украины имели на вооружении к началу 2022 года 858 танков разных типов, еще 1132 машины стояли в резерве. Министерство обороны России 5 апреля сообщило, что ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 1969 танков и других боевых бронированных машин.