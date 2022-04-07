«Никакого Карабаха не будет»: что в Баку намерены вписать в мирный договор с Ереваном

Армения и Азербайджан договорились начать подготовку к переговорам о мирном договоре. Главный вопрос — территориальный. В Баку утверждают, что речь пойдет о делимитации и демаркации границ, но обсуждать Карабах категорически отказываются. О чем будут говорить страны и есть ли у них шанс договориться — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили своим МИДам начать подготовку к мирным переговорам. К такому решению они пришли по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Стороны решили создать двустороннюю комиссию по вопросам делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, которая также будет заниматься вопросами обеспечения безопасности и стабильности по периметру границы.

Глава Евросовета на выступлении в Брюсселе по итогам встречи заявил, что стороны достигли значительного прогресса. «Для ЕС очень важна стабильность и процветание Закавказья, поэтому мы вовлечены в поддержку всех позитивных усилий, строительства мер доверия. Сегодня мы добились значительного прогресса. Мы договорились запустить процесс переговоров для подготовки возможного мирного договора», — сказал Мишель. «Хуже, чем в холодную войну». Что будет с отношениями РФ и Запада после высылки дипломатов Все больше европейских стран заявляют о сокращении российского дипломатического корпуса на своей... 05 апреля 17:33

Он выразил надежду, что прогресс будет достигнут в ближайшие недели.

О чем будет мирный договор

В рамках заключения мирного договора будут обсуждаться только две вещи — признание территориальной целостности и границ между государствами, а также установление добрососедских отношений, объяснил «Газете.Ru» депутат Милли Меджлиса (азербайджанского парламента) Айдын Мирзазаде.

«Вопрос статуса Карабаха перед Азербайджаном уже не стоит. Азербайджан считает проживающих на этой территории людей своими гражданами и обеспечивает соблюдение их гражданских прав. В мирном договоре никакого Карабаха не будет», — сказал он.

По словам Мирзазаде, если на переговорах речь зайдет о территориальной целостности Азербайджана, никаких уступок со стороны Баку не предусмотрено.

«Вопрос статуса граждан Азербайджана армянской национальности на повестке дня не стоит. Мы требуем от Армении только уважения территориальной целостности Азербайджана», — отметил депутат.

Как обратил внимание заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов, речь не только об остром споре вокруг Нагорного Карабаха, но об определенном противоборстве между Арменией и Азербайджаном.

«Также возникает вопрос коммуникаций. В отношениях Армении и Азербайджана постоянно присутствует турецкий фактор. Для Армении турецкая тема болезненна, она переплетена в том числе с темой геноцида. Разрешение спорных моментов между странами включает в себя массу спорных вопросов», — сказал он «Газете.Ru». «Создадут образ Сатаны»: что ждет Россию после Бучи После ситуации в украинской Буче, где, как утверждают Украина и Запад, российские военные совершили... 05 апреля 08:36

По его мнению, в вопросе Карабаха речь будет идти об определенных временных соглашениях.

«Очевидно, что армянское общество не поймет, если Пашинян пойдет на выполнение всех требований азербайджанской стороны.

Реакция армян, подобная той, что была по окончании карабахского конфликта в 2020 году, на новое поражение Еревана на дипломатическом треке может повториться. На это обращают внимание Пашинян и его команда», — отметил эксперт.

Как напомнил Вадим Муханов, речь идет не только о статусе Карабаха, но об армянском населении, которое раньше десятилетиями жило в рамках непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Понятно, что численность этого населения сократилась. Это уже не 150 тыс., но, даже если это 80 тыс. — это значительное число. Поэтому их, конечно, интересуют гарантии безопасности проживающего там населения», — сказал он.

Могут ли Армения и Азербайджан подписать мирный договор

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что достижение полного мира между Арменией и Азербайджаном в ближнесрочной перспективе вряд ли возможно. Как отметил директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян, у Армении и Азербайджана совершенно разные взгляды на то, каким должен быть мир.

«Этот процесс точно не будет легким.

В принципе разговаривать о параметрах того, каким образом устанавливать взаимоотношения, — в интересах двух стран. Но я не думаю, что они смогут договориться в ближайшее время: слишком много подводных камней. В принципе, когда-нибудь этот процесс может идти в этом направлении, но на сегодняшний день расхождений слишком много», — сказал он «Газете.Ru».

«Азербайджан искренне желает установления мирных отношений с соседней Арменией и сегодня предлагает ей признать территориальную целостность и госграницы, которые зафиксированы в картах бывшего СССР», — отметил азербайджанский депутат Айдын Мирзазаде.